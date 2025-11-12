15 નવેમ્બરે ટીમો રિટેન કરેલા ખેલાડીઓની કરશે જાહેરાત, જાણો ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ
IPL Retention 2026 Date and Timing : BCCIએ IPL 2026 માટે ખેલાડીઓને રિટેન કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 નવેમ્બર નક્કી કરી છે. જોકે, ડિસેમ્બરના મધ્યમાં યોજાનારી ઓક્શન પહેલાં તેમને ખેલાડીઓની અદલાબદલી અથવા ટ્રેડ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
IPL Retention 2026 Date and Timing : ક્રિકેટનો સૌથી મોટો ઉત્સવ એટલે કે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ ફરી એકવાર શરૂ થવાનો છે. મેગા ઇવેન્ટની આગામી સીઝન પહેલા બધી 10 ટીમો તેમના રિટેન કરેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરવા માટે તૈયાર છે. IPL 2026 માટે રિટેન કરવાની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. ત્યારે લોકો જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે તેઓ ક્યારે અને ક્યાં ઇવેન્ટ જોઈ શકે છે.
IPL 2026 રીટેન યાદી ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકાશે ?
સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા જાહેરાત કરી છે કે 15 નવેમ્બર, શનિવારના રોજ સાંજે 5 વાગ્યે શરૂ થનારા ખાસ IPL 2026 રિટેન્શન પ્રોગ્રામનું લાઇવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. આ શોમાં ઘણા જાણીતા ક્રિકેટ એક્સપર્ટ રિટેન કરેલા ખેલાડીઓ વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરશે અને આગામી સીઝન પહેલા બધી ટીમો માટે રોડમેપની રૂપરેખા આપશે. IPL 2026 રિટેનશન પ્રોગ્રામનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar પર થશે.
IPL 2026 રીટેન્શન રૂલ
IPL 2026 રીટેન્શન નિયમો ફ્રેન્ચાઇઝીઓને અમર્યાદિત સંખ્યામાં ખેલાડીઓ રિટેન કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેમાં કેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ, વિદેશી ખેલાડીઓ અથવા અનકેપ્ડ ખેલાડીઓની સંખ્યા પર કોઈ મર્યાદા નથી. ટીમોએ 15 નવેમ્બરની સમયમર્યાદા સુધીમાં રીટેન કરેલા અને રિલીઝ કરેલા ખેલાડીઓની તેમની યાદીને અંતિમ સ્વરૂપ આપવું આવશ્યક છે. રીટેન્શન સંખ્યામાં ફ્લેક્સીબીલીટી હોવા છતાં ટીમોએ હજુ પણ કુલ ટીમ કદ મર્યાદા (25 ખેલાડીઓ સુધી) અને પગાર મર્યાદા પ્રતિબંધો (આશરે 120 કરોડની કુલ પર્સ મર્યાદા)નું પાલન કરવું પડશે.
IPL 2026નું ઓક્શન ક્યારે થશે ?
IPL 2026નું મીની-ઓક્શન 13થી 15 ડિસેમ્બર, 2025ની વચ્ચે થવાની ધારણા છે, જેમાં મુંબઈ સંભવિત સ્થળ તરીકે રહેશે, જે દુબઈ અને જેદ્દાહમાં બે વર્ષ પછી ભારતમાં ઓક્શન પરત ફરશે. 15 નવેમ્બરના રોજ ખેલાડીઓને રિટેન કરવાની અંતિમ તારીખ પછી ઓક્શન થશે, ત્યારબાદ ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેમના રિટેન કરેલા અને રિલીઝ કરેલા ખેલાડીઓની પસંદગી કરવાની રહેશે.
