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ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ પૂરો... હવે ક્યારે અને કઈ ટીમ સામે રમશે ઈન્ડિયન ટીમ? 15 દિવસમાં બાદ નવો પ્રવાસ, જાણો શેડ્યૂલ

Team India Schedule: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની T20 સિરીઝ પુરી થઈ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા 3-0થી જીતી ગઈ છે. હવે બધાને આશ્ચર્ય થાય છે કે ટીમ ઈન્ડિયા આગામી મેચ ક્યારે અને કઈ ટીમ સામે રમશે? અમે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ શેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 27, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:56 AM IST
ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ પૂરો... હવે ક્યારે અને કઈ ટીમ સામે રમશે ઈન્ડિયન ટીમ? 15 દિવસમાં બાદ નવો પ્રવાસ, જાણો શેડ્યૂલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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