/ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ પૂરો... હવે ક્યારે અને કઈ ટીમ સામે રમશે ઈન્ડિયન ટીમ? 15 દિવસમાં બાદ નવો પ્રવાસ, જાણો શેડ્યૂલ

Team India Schedule: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની T20 સિરીઝ પુરી થઈ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ 3-0થી જીત મેળવી છે. હવે બધાને આશ્ચર્ય છે કે ટીમ ઈન્ડિયા આગામી ક્યારે અને કઈ ટીમ સામે રમશે. અમે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ શેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. 15 દિવસમાં, ટીમ ઈન્ડિયા એક નવો પ્રવાસ શરૂ કરશે. આ પ્રવાસ T20I અને ODI નહીં, પરંતુ ટેસ્ટ સિરીઝનો હશે. આ બે ટેસ્ટ સિરીઝ હશે.
IPL 2026 પછી, ભારતીય ખેલાડીઓ વિદેશ પ્રવાસ પર છે. પહેલા, તેઓએ આયર્લેન્ડનો પ્રવાસ કર્યો, પછી ODI અને T20 સિરીઝ માટે ઈંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ કર્યો. ભારત આયર્લેન્ડ સામે 0-2થી હારી ગયું, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડમાં બંને સિરીઝ પણ હારી ગયું. યુકેના ખૂબ જ શરમજનક પ્રવાસ પછી, ભારતીય ટીમ ઝિમ્બાબ્વે પહોંચી અને T20 શ્રેણી 3-0થી જીતી છે.
હવે કયા દેશના પ્રવાસે જશે?
હવે, ટીમ ઈન્ડિયા શ્રીલંકાનો પ્રવાસ કરશે, જ્યાં ODI અને T20 નહીં, ફક્ત બે ટેસ્ટ રમશે. પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટે ગેલમાં રમાશે, જ્યારે બીજી મેચ કોલંબોમાં રમાશે. શ્રીલંકાને ઘરઆંગણે પડકાર આપવો એ એક મોટો પડકાર હશે. આ સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની હજુ સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. અહેવાલો અનુસાર, આ સિરીઝ માટે ટીમ 28 જુલાઈના રોજ જાહેર થવાની શક્યતા છે.
ઘરે પાછા ફર્યા બાદ વ્યસ્ત સમયપત્રક
શ્રીલંકા પ્રવાસ 27 ઓગસ્ટના રોજ સમાપ્ત થશે. આ પછી, ભારતીય ટીમ એક મહિના માટે આરામ કરશે. આ પછી, વ્યસ્ત સમયપત્રક જોવા મળશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ ભારતનો પ્રવાસ કરશે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ODI શ્રેણી 27 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. આ પછી 6 ઓક્ટોબરથી બંને ટીમો વચ્ચે T20 શ્રેણી શરૂ થશે.
ટીમ ઈન્ડિયાનું ઓક્ટોબર સુધીનું સમયપત્રક
|તારીખ
|મેચ અને સિરીઝ
|મુકાબલો
|સ્થળ (Venue)
|સમય (ભારતીય સમય મુજબ)
|શનિવાર, 15 ઑગસ્ટ 2026
|પ્રથમ ટેસ્ટ (ભારતનો શ્રીલંકા પ્રવાસ)
|શ્રીલંકા vs ભારત
|ગૉલ (Galle)
|સવારે 10:00 વાગ્યે
|રવિવાર, 23 ઑગસ્ટ 2026
|બીજી ટેસ્ટ (ભારતનો શ્રીલંકા પ્રવાસ)
|શ્રીલંકા vs ભારત
|કોલંબો – એસએસસી (SSC)
|સવારે 10:00 વાગ્યે
|રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બર 2026
|પ્રથમ વન-ડે (ડે/નાઇટ) (વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ભારત પ્રવાસ)
|ભારત vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|તિરુવનંતપુરમ
|બપોરે 2:00 વાગ્યે
|બુધવાર, 30 સપ્ટેમ્બર 2026
|બીજી વન-ડે (ડે/નાઇટ) (વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ભારત પ્રવાસ)
|ભારત vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|ગુવાહાટી
|બપોરે 2:00 વાગ્યે
|શનિવાર, 3 ઑક્ટોબર 2026
|ત્રીજી વન-ડે (ડે/નાઇટ) (વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ભારત પ્રવાસ)
|ભારત vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|ન્યૂ ચંડીગઢ
|બપોરે 2:00 વાગ્યે
|મંગળવાર, 6 ઑક્ટોબર 2026
|પ્રથમ ટી20 (નાઇટ) (વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ભારત પ્રવાસ)
|ભારત vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|લખનૌ
|સાંજે 7:00 વાગ્યે
|શુક્રવાર, 9 ઑક્ટોબર 2026
|બીજી ટી20 (નાઇટ) (વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ભારત પ્રવાસ)
|ભારત vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|રાંચી
|સાંજે 7:00 વાગ્યે
|રવિવાર, 11 ઑક્ટોબર 2026
|ત્રીજી ટી20 (નાઇટ) (વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ભારત પ્રવાસ)
|ભારત vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|ઈન્દોર
|સાંજે 7:00 વાગ્યે
|બુધવાર, 14 ઑક્ટોબર 2026
|ચોથી ટી20 (નાઇટ) (વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ભારત પ્રવાસ)
|ભારત vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|હૈદરાબાદ
|સાંજે 7:00 વાગ્યે
|શનિવાર, 17 ઑક્ટોબર 2026
|પાંચમી ટી20 (નાઇટ) (વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ભારત પ્રવાસ)
|ભારત vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|બેંગલુરુ
|સાંજે 7:00 વાગ્યે