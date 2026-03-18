ક્યારે અને ક્યાં રમાશે ICC વનડે વર્લ્ડ કપ 2027? ફરી થઈ રહી છે જૂના ફોર્મેટની વાપસી, જાણો
ODI World Cup 2027: આગામી વનડે વર્લ્ડ કપ 2027માં રમવાનો છે, પરંતુ તેની તૈયારીઓ અત્યારથી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ દરમિયાન તમારે જાણવું જોઈએ કે, વનડે વર્લ્ડ કપ 2027 ક્યાં રમાશે, ક્યારે રમાશે અને તેનું ફોર્મેટ કેવું હશે.
- આ ત્રણ દેશોમાં રમાશે વનડે વર્લ્ડ કપ 2027, 24 વર્ષ બાદ ફરી આ ફોર્મેટની વાપસી
- ODI વર્લ્ડ કપમાં હવે 10 નહીં પણ 14 ટીમો વચ્ચે થશે ટક્કર
- આગામી વનડે વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ શરૂ, આ શહેરોમાં રમાશે મેચો
Trending Photos
ODI World Cup 2027: વનડે વર્લ્ડ કપ 2027 અત્યારથી જ ચર્ચામાં છે. આગામી વર્ષે ICCની આ મોટી ટૂર્નામેન્ટ રમાવાની છે, પરંતુ હજુ સુધી એ નક્કી નથી થયું કે, કઈ-કઈ ટીમો તેમાં ભાગ લઈ શકશે. જો કે, કેટલીક ટીમોના નામ નક્કી થઈ ગયા છે, પરંતુ બાકીની ટીમોનું ફાઈનલ થવાનું હજુ બાકી છે. આ દરમિયાન ચાલો અમે તમને જણાવીએ કે, આ વર્લ્ડ કપ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે. સાથે જ તમારે એ પણ જાણવું જોઈએ કે, તેનું ફોર્મેટ શું હશે, કારણ કે ICC ફરીથી જૂનું ફોર્મેટ પાછું લાવ્યું છે, જે ખૂબ જ રોમાંચક રહેવાની આશા છે.
દર વર્ષે રમાઈ રહી છે ICCની એક મોટી ટૂર્નામેન્ટ
આવતા વર્ષે ICCની વધુ એક મોટી ટૂર્નામેન્ટ યોજાવાની છે. હવે ICCએ એવું શેડ્યૂલ નક્કી કર્યું છે કે, દર વર્ષે ઓછામાં ઓછી એક મોટી ટૂર્નામેન્ટ યોજાય જ છે. વર્ષ 2023માં વનડે વર્લ્ડ કપ યોજાયો હતો. ત્યારબાદ વર્ષ 2024માં T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. વર્ષ 2025માં ICCની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી રમાઈ હતી. ત્યારબાદ 2026માં થોડા દિવસો પહેલા જ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પણ યોજાયો. T20 વર્લ્ડ કપ દર બે વર્ષે યોજાય છે, જ્યારે વનડે વર્લ્ડ કપ દર ચાર વર્ષે યોજાય છે. તેથી 2023 પછી હવે આગામી વનડે વર્લ્ડ કપ 2027માં રમાશે. હવે તેમાં ખૂબ જ ઓછો સમય રહ્યો છે, તેથી તેની તૈયારીઓ અત્યારથી શરૂ થઈ ગઈ છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા કરશે સંયુક્ત યજમાની
આ વચ્ચે આગામી વર્લ્ડ કપની યજમાનીની વાત કરીએ તો, આ દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયાની સંયુક્ત યજમાનીમાં રમાશે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે ICCના ફૂલ મેમ્બર છે, તેથી હોસ્ટ હોવાના કારણે તેમનું સ્થાન નક્કી થઈ ગયું છે. જો કે, નામિબિયા એસોસિયેટ મેમ્બર છે, તેથી તેને ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી મળી નથી, પરંતુ ટીમ ક્વોલિફાયર રમીને પોતાની જગ્યા બનાવવી પડશે. બાકીની ટીમોનો નિર્ણય ICC વનડે રેન્કિંગના આધારે કરવામાં આવશે, જેની કટ-ઓફ ડેટ આવતા વર્ષે માર્ચ રાખવામાં આવી છે.
આગામી વનડે વર્લ્ડ કપ ક્યારે રમાશે
જો કે, હજુ સુધી વનડે વર્લ્ડ કપના શેડ્યૂલની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે, આ ટૂર્નામેન્ટ ઓક્ટોબરથી નવેમ્બર દરમિયાન રમાશે. કારણ કે તે સમયે ત્યાંનું હવામાન ખૂબ જ અનુકૂળ રહે છે. જો કે, તેની યજમાની, જેમ કે અમે તમને પહેલા જ જણાવ્યું છે કે, ત્રણ દેશો પાસે છે, પરંતુ મુખ્ય અને મોટી મેચો દક્ષિણ આફ્રિકામાં જ રમાશે.
આ વખતે આટલી ટીમે લેશે ભાગ
વર્ષ 2003 પછી પહેલીવાર એવું બની રહ્યું છે કે, ICC વનડે વર્લ્ડ કપનું આયોજન આફ્રિકા ખંડમાં કરવા જઈ રહ્યું છે, તેથી તેને લઈને ઉત્સુકતા ઘણી વધારે છે. ખાસ વાત એ છે કે, ભલે અત્યાર સુધી નામિબિયાએ આ ટૂર્નામેન્ટમાં પોતાનું સ્થાન પાકું ન કર્યું હોય, પરંતુ તેને પહેલીવાર વર્લ્ડ કપના હોસ્ટ તરીકેની જવાબદારી આપવામાં આવી છે, જે તેમના માટે ગર્વની વાત છે. વર્ષ 2023માં જ્યારે ગત વર્લ્ડ કપ યોજાયો હતો, ત્યારે કુલ 10 ટીમોએ જ ભાગ લીધો હતો, પરંતુ આ વખતે ICC કુલ 14 ટીમોને તક આપી રહ્યું છે.
વનડે વર્લ્ડ કપમાં થઈ રહી છે 'સુપર 6' ફોર્મેટની વાપસી
હવે જો ફોર્મેટની વાત કરવામાં આવે તો તે ઘણું જ શાનદાર દેખાઈ રહ્યું છે. ICC ફરીથી 'સુપર સિક્સ'નો કોન્સેપ્ટ પાછો લાવ્યું છે. કુલ 14 ટીમોને 7-7 ના બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવશે. દરેક ગ્રુપ એટલે કે 'A' અને 'B' માં રમાયેલી મેચો બાદ જે ટોપ-3 ટીમો હશે, તેઓ આગામી રાઉન્ડ એટલે કે સુપર-6 માં પોતાની જગ્યા પાકી કરશે. બાકીની આઠ ટીમો બહાર થઈ જશે. ત્યારબાદ, સુપર-6 માંથી જે ટોપ-4 ટીમો હશે, તેઓ સેમીફાઈનલમાં પહોંચશે. સેમીફાઈનલ 'નોકઆઉટ' રહેશે, એટલે કે જે ટીમ હારી તે બહાર અને જીતનારી ટીમ ફાઈનલમાં પહોંચશે.
આ શહેરોમાં રમાશે મેચ
વનડે વર્લ્ડ કપની મોટાભાગની મેચો દક્ષિણ આફ્રિકામાં જ રમાશે. આ વચ્ચે દક્ષિણ આફ્રિકાએ જે વેન્યુનું સેલેક્શન કર્યું છે, તેના વિશે પણ તમારે જાણવું જોઈએ. વનડે વર્લ્ડ કપ માટે 8 શહેરો પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આમાં જોહાન્સબર્ગ, કેપટાઉન, ડરબન, સેન્ચુરિયન, ગકેબરહા, બ્લોમફોન્ટેન, ઈસ્ટ લંડન અને પાર્લ સામેલ છે. જ્યારે ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં કેટલીક મેચો રમાશે. ખાસ કરીને હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ અને વિન્ડહોકમાં. ભારતીય ટીમ કયા સ્થળોએ તેની મેચો રમશે તે સત્તાવાર શેડ્યૂલ જાહેર થયા પછી જ જાહેર કરવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે