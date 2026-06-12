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જ્યારે ભારતને મળ્યો હતો FIFA World Cupમાં રમવાનો મોકો, પછી એવું શું થયું કે ટીમ ન ઉતરી મેદાનમા? જાણો કારણ

FIFA World Cup 2026: ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જેમાં કુલ 48 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. જો કે, ભારતીય ફૂટબોલ ટીમ આ ટૂર્નામેન્ટનો હિસ્સો નથી. પરંતુ ખૂબ જ ઓછા લોકો જાણે છે કે, ભારતીય ટીમ 1950 ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય કરી ચૂકી હતી, પરંતુ તેમ છતાં તેણે ટૂર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો ન હતો. ચાલો જાણીએ તેની પાછળનું મોટું કારણ શું હતું?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 12, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:52 PM IST
જ્યારે ભારતને મળ્યો હતો FIFA World Cupમાં રમવાનો મોકો, પછી એવું શું થયું કે ટીમ ન ઉતરી મેદાનમા? જાણો કારણ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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