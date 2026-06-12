/જ્યારે ભારતને મળ્યો હતો FIFA World Cupમાં રમવાનો મોકો, પછી એવું શું થયું કે ટીમ ન ઉતરી મેદાનમા? જાણો કારણ

FIFA World Cup 2026: ફૂટબોલનો મહાકુંભ એટલે કે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની શાનદાર શરૂઆત 11 જૂને થઈ ગઈ છે. અમેરિકા, કેનેડા અને મેક્સિકોની સંયુક્ત યજમાનીમાં રમાઈ રહેલી આ મોટી ટૂર્નામેન્ટમાં પહેલીવાર રેકોર્ડ 48 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેમની વચ્ચે કુલ 104 મેચ રમાશે. આ પહેલા માત્ર 32 ટીમો જ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેતી હતી. એટલે કે આ વખતે દુનિયાના વધુ 16 દેશોને વર્લ્ડ કપમાં રમવાની તક મળી રહી છે, જેમાં 4 નવા દેશો ડેબ્યૂ કરવા જઈ રહ્યા છે.
જો કે, ભારતીય ફૂટબોલ ટીમ આ મોટી ટૂર્નામેન્ટનો હિસ્સો નથી. ભારત અત્યાર સુધી ફિફા વર્લ્ડ કપનો હિસ્સો બની શક્યું નથી. પરંતુ તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે, એક સમય એવો પણ હતો જ્યારે ભારતને ફિફા વર્લ્ડ કપમાં રમવાની તક મળી હતી, પરંતુ ટીમ મેદાન પર ઉતરી શકી નહોતી. તો ચાલો જાણીએ તેની પાછળનું મોટું કારણ શું હતું?
ભારતે 1950 ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે કર્યું હતું ક્વોલિફાય
વર્ષ 1950માં બ્રાઝિલમાં રમાનારા ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ફૂટબોલ ટીમ ક્વોલિફાય કરી ચૂકી હતી, પરંતુ તેમ છતાં ટૂર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ શકી નહોતી. ભારતને ક્વોલિફાઇંગ ગ્રુપમાં બર્મા (હવે મ્યાનમાર) અને ફિલિપાઇન્સ સાથે રાખવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ બન્ને ટીમોએ પોતાના નામ પાછા ખેંચી લીધા, જેના કારણે ભારત એક પણ મેચ રમ્યા વિના જ વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું.
ત્યારબાદ ફાઇનલ રાઉન્ડના ડ્રોમાં ભારતને સ્વીડન, ઇટાલી અને પરાગ્વે સાથે ગ્રુપમાં સ્થાન મળ્યું હતું. ભારતીય ટીમને પહેલીવાર ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં રમવાની તક મળી હતી, પરંતુ ટીમ ઇતિહાસ રચવાથી ચૂકી ગઇ.
આખરે ભારતીય ટીમ કેમ ન રમી?
ભારતીય ટીમના 1950ના ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ભાગ ન લેવા અંગે કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ નથી, પરંતુ આ નિર્ણય પાછળ ઘણી કહાનીઓ પ્રચલિત છે. સૌથી મોટો દાવો એવો કરવામાં આવે છે કે, ભારતીય ખેલાડીઓ વર્લ્ડ કપમાં ખુલ્લા પગે રમવા માંગતા હતા અને ફિફાએ તેની પરવાનગી આપી ન હતી. જો કે, ઘણા ફૂટબોલ ઇતિહાસકારો આ દાવાને સાચો નથી માનતા. તેમના અનુસાર, ભારતીય ખેલાડીઓ પાસે બૂટ ઉપલબ્ધ હતા અને ખુલ્લા પગે રમવું તેમની વ્યક્તિગત પસંદગી હતી.
ઓલ ઈન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન (AIFF)ના સત્તાવાર કારણ અનુસાર, ટીમની પસંદગીને લઈને મતભેદ અને પૂરતી તૈયારીનો સમય ન મળવાને કારણે ભારતે પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું હતું. કેટલાક નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, તે સમયે ભારતીય ફૂટબોલ પ્રશાસન ઓલિમ્પિક અને એશિયન ગેમ્સને વધુ મહત્વ આપતું હતું. વર્લ્ડ કપમાં રમવાથી ખેલાડીઓ પ્રોફેશનલ ગણાવાનો ખતરો હતો, જેનાથી તેમના ઓલિમ્પિકમાં રમવા પર અસર પડી શકતી હતી.
શું ફંડની અછત હતી?
ભારતના વર્લ્ડ કપમાં ભાગ ન લેવા પાછળ આર્થિક સ્થિતિને પણ મોટું કારણ જણાવવામાં આવે છે. જો કે, રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો બ્રાઝિલ અને ભારતીય ફૂટબોલ સંઘ વચ્ચે મુસાફરીના ખર્ચ અંગે ઉકેલ આવી ગયો હતો. એટલું જ નહીં, બ્રાઝિલ ઓર્ગેનાઈઝિંગ કમિટી ભારતીય ટીમના ખર્ચનો મોટો હિસ્સો ઉઠાવવા પણ તૈયાર હતી. ભારતે વર્લ્ડ કપમાં જનારી ટીમની જાહેરાત પણ કરી દીધી હતી. ભારતના પ્રસ્તાવિત શિડ્યુલ મુજબ ભારતીય ટીમ 15 જૂને બ્રાઝિલ જવા રવાના થવાની હતી અને ભારતની પ્રથમ મેચ 25 જૂને પરાગ્વે સામે રમાવાની હતી.
એશિયાની મજબૂત ટીમોમાં થતી હતી ભારતની ગણતરી
1950માં ભારતીય ફૂટબોલનો આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ ભલે મર્યાદિત હતો, પરંતુ ટીમને શાનદાર રમત પ્રદર્શિત કરનારી એક ઉભરતી તાકાત તરીકે જોવામાં આવતી હતી. તે સમયે ભારતીય ફૂટબોલ ટીમની ગણતરી એશિયાની મજબૂત ટીમોમાં થતી હતી. 1948ના લંડન ઓલિમ્પિકમાં ભારતે ફ્રાન્સ જેવી મજબૂત ટીમને કાંટાની ટક્કર આપી હતી અને માત્ર 1-2 થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અહેમદ ખાન, એસ. રમન, એમ.એ. સત્તાર અને એસ. મેવાલાલ જેવા ખેલાડીઓ તે સમયે ટીમની સ્ટાર ખેલાડીઓ હતા.