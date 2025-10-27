હવે ક્યારે થશે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની મેદાન પર વાપસી? જાણી લો તારીખ
India South Africa Series Schedule: રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝ રમવા મેદાનાં ઉતર્યા હતા. બંને ખેલાડીઓએ લાંબા સમય બાદ મેદાનમાં વાપસી કરી હતી. હવે આ બંને દિગ્ગજો ફરી ક્યારે મેદાન પર જોવા મળશે? જાણો તેના વિશે...
નવી દિલ્હીઃ હિટમેન રોહિત શર્મા અને રન મશીન વિરાટ કોહલીને ફરી મેદાન પર જોવા માટે તમારે પ્રતીક્ષા કરવી પડશે. 9 માર્ચ 2025 બાદ વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા 19 ઓક્ટોબર 2025ના પ્રથમવાર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમતા જોવા મળ્યા અને 25 ઓક્ટોબરે અંતિમ વનડે મેચ રમી હતી. તેવામાં વિરાટ અને રોહિતના ફેન્સ આ બંને દિગ્ગજને ફરી મેદાન પર રમતા જોવા આતૂર છે, તેવામાં આવો જાણીએ વિરાટ અને રોહિત ફરી ક્યારે મેદાનમાં ઉતરી શકે છે.
વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માએ ટી20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. તેવામાં બંને વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય રમી રહ્યાં છે. 25 ઓક્ટોબરે વિરાટ અને રોહિત છેલ્લીવાર મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. આ બંનેએ શાનદાર બેટિંગ કરી ભારતને જીત અપાવી હતી. હવે ક્રિકેટ ફેન્સે આ બંને દિગ્ગજોને જોવા માટે 30 નવેમ્બર સુધી રાહ જોવી પડશે, કારણ કે તે પહેલા ભારતીય ટીમ કોઈ વનડે મેચ રમવાની નથી.
ટીમ ઈન્ડિયાએ 30 નવેમ્બરથી સાઉથ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝ રમવાની છે. ત્યારબાદ 6 ડિસેમ્બર અને 6 ડિસેમ્બરે બીજી અને ત્રીજી વનડે રમાશે. પ્રથમ મેચ રાંચી, બીજી રાયપુર અને ત્રીજી વનડે વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાશે. ત્યારબાદ વિરાટ અને રોહિતને લાંબો પ્રેક મળશે અને તે જાન્યુઆરીમાં ફરી મેદાનમાં જોવા મળશે.
ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વનડે સિરીઝ કાર્યક્રમ
પ્રથમ વનડે- 30 નવેમ્બર 2025 રાંચીમાં
બીજી વનડે- 3 ડિસેમ્બર 2025 રાયપુરમાં
ત્રીજી વનડે- 6 ડિસેમ્બર 2025ના વાઇઝેગમાં.
