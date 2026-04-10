6 સિક્સર ખાઈને બ્રોડે ગુસ્સામાં કરી હતી આ હરકત, વર્ષો બાદ યુવરાજ સિંહનો મોટો ખુલાસો
Yuvraj Singh: 2007ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાની ઐતિહાસિક 6 સિક્સરની ઇનિંગ્સથી હેડલાઇન્સમાં આવેલા યુવરાજ સિંહે વર્ષો પછી તે ઘટનાનો ભાવનાત્મક પાસું શેર કર્યું છે. તેમણે ખુલાસો કર્યો કે સ્ટુઅર્ટ બ્રોડે ગુસ્સાથી તેમની સહી કરેલી જર્સી કચરાપેટીમાં ફેંકી દીધી હતી, પરંતુ યુવરાજે તેને "સંપૂર્ણપણે સ્વીકાર્ય" ગણાવ્યું.
Yuvraj Singh: 2007નો T20 વર્લ્ડ કપ... એક એવી રાત જે ભારતીય ક્રિકેટ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં. યુવરાજ સિંહે સ્ટુઅર્ટ બ્રોડની એક જ ઓવરમાં છ સિક્સર ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. તે દુનિયા માટે ઉજવણીની ક્ષણ હતી, પરંતુ યુવરાજે એક યુવાન બોલરના મનમાં ઊંડો ઘા પણ છોડી દીધો હતો.
વર્ષો પછી, જ્યારે આ કહાનીનું બીજું પાસું બહાર આવ્યું, ત્યારે તેમાં વિજયની ચમકની સાથે માનવીય લાગણી પણ છવાયેલી હતી. યુવરાજે યાદ કર્યું કે બ્રોડના પિતા ક્રિસ બ્રોડે તેમને પોતાના પુત્ર માટે એક જર્સી પર સહી કરવા જણાવ્યું હતું. યુવરાજે માત્ર જર્સી પર સહી કરી નહીં, પણ તેમના હૃદયસ્પર્શી શબ્દો પણ લખ્યા: "મને પણ પાંચ સિક્સર ફટકારવામાં આવી છે... હું સમજું છું કે તે કેવું લાગે છે. મને આશા છે કે તમે મહાન બનશો."
પરંતુ જ્યારે તેને પાછળથી ખબર પડી કે બ્રોડે ગુસ્સામાં તે જર્સી કચરાપેટીમાં ફેંકી દીધી હતી, ત્યારે યુવરાજના શબ્દોમાં કોઈ રોષ નહોતો, ફક્ત સમજણ હતી. માઈકલ વોન સાથેની વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું, "તે ખૂબ ગુસ્સમાં હતો... અને તે સંપૂર્ણપણે સ્વીકાર્ય છે. તે ઉંમરે, તે સ્થિતિમાં કોઈપણને આવું જ કરે."
યુવરાજે તે ક્ષણને ફક્ત તેના માટે વિજય તરીકે નહીં, પરંતુ બ્રોડના સંઘર્ષની શરૂઆત તરીકે જોઈ. તેમણે કહ્યું, "બીજા કોઈપણ માટે, તે ક્ષણ તેની કારકિર્દીનો અંત લાવી શકતી હતી, પરંતુ તેણે તે પીડાને તેની શક્તિમાં ફેરવી દીધી... અને 600 થી વધુ ટેસ્ટ વિકેટો લઈને એક મહાન બની ગયો."
આ કહાનીનું એક બીજું એક પાસું છે: યુવરાજનો પોતાનો સંઘર્ષ.
કારકિર્દીના શિખર પર, જ્યારે જિંદગીએ તેની સૌથી કઠિન પરીક્ષા લીધી...કેન્સર... એક એવો શબ્દ જેણે બધું જ સ્થિર કરી દીધું. યુવરાજ યાદ કરે છે, "ડોક્ટરે કહ્યું હતું કે ગાંઠ હૃદય અને ફેફસાં વચ્ચે છે. જો મને સારવાર ન મળે, તો મારી પાસે ફક્ત 3-6 મહિના બાકી હતા...તે ક્ષણે, મને એવું લાગ્યું કે હું પર્વતની ટોચ પરથી સીધો કોતરમાં પડી ગયો છું."
...પરંતુ જેમ બ્રોડ પોતાના દર્દને શક્તિમાં ફેરવી દે છે, તેમ યુવરાજે પણ તે અંધકારમાંથી લડાઈ લડી અને વાપસી કરી. આ કહાની ફક્ત છ સિક્સર વિશે નથી... તે દુઃખ, ગુસ્સો, સમજણ અને વાપસી વિશે છે.
