આગામી T20 વર્લ્ડ કપ માટે ક્યારે થશે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત ? BCCIએ જણાવી તારીખ
T20 World Cup 2026 : મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 12 જૂનથી શરૂ થવાનો છે. બધી ટીમોએ ટુર્નામેન્ટ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ઓપનિંગ મેચ ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાશે. આ દરમિયાન BCCIએ આ ટુર્નામેન્ટ માટે ભારતીય ટીમ ક્યારે જાહેર કરવામાં આવશે તે અંગે અપડેટ આપ્યું છે.
- મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું આયોજન ઇંગ્લેન્ડ કરશે
- ભારતે હજુ સુધી ટીમની જાહેર કરી નથી
- 2 મે, શનિવારના રોજ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવશે
Trending Photos
T20 World Cup 2026 : મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું આયોજન ઇંગ્લેન્ડ કરશે, જેમાં 12 ટીમો ભાગ લેશે, જેને છ ટીમોના બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવશે. ઇંગ્લેન્ડે પહેલાથી જ પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. જોકે, ભારતે હજુ સુધી ટીમ જાહેર કરી નથી. ત્યારે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ હવે મહિલા ટીમની પસંદગીની તારીખ જણાવી છે, જેની ચાહકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ભારતીય મહિલા ટીમનું નેતૃત્વ હરમનપ્રીત કૌર કરશે.
ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત ક્યારે થશે ?
29 એપ્રિલના રોજ, BCCIએ એક પ્રેસ રિલીઝ જાહેર કરીને જણાવ્યું હતું કે મહિલા પસંદગી સમિતિ 2 મે, શનિવારના રોજ મુંબઈમાં BCCI મુખ્યાલય ખાતે 2026 ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતની ટીમની પસંદગી કરશે. પસંદગી બેઠક બાદ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાશે, જેમાં કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર, પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ અમિતા શર્મા અને BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયા ભાગ લેશે.
ભારતીય ટીમ 14 જૂને તેના વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે, જ્યાં 'વિમેન્સ ઇન બ્લુ' પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. વધુમાં BCCI પસંદગી સમિતિ ઇંગ્લેન્ડ સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી, ઇંગ્લેન્ડ સામે એક ટેસ્ટ મેચ અને ઇંગ્લેન્ડ 'A' સામે ત્રણ ODI અને ત્રણ T20 મેચ માટે ભારત 'A' ટીમની જાહેરાત કરશે.
મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ માટે 2 ગ્રુપ
ગ્રુપ 1 : ઓસ્ટ્રેલિયા, ભારત, પાકિસ્તાન, દક્ષિણ આફ્રિકા, બાંગ્લાદેશ અને નેધરલેન્ડ.
ગ્રુપ 2 : ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, શ્રીલંકા, આયર્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડ.
ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારતીય મહિલા ટીમ ગ્રુપ Aનો ભાગ છે. ભારત 14 જૂન, 2026ના રોજ પાકિસ્તાન સામે રમીને તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે