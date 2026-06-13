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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ક્યારે જોવા મળશે રોનાલ્ડો અને મેસ્સી ? જાણી લો પોર્ટુગલ અને આર્જેન્ટિના મેચની તારીખ

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થઈ ગયો છે. ત્રણ મેચ પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ ચાહકો ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને લિયોનેલ મેસ્સી જેવા સુપરસ્ટારને જોવા માટે ઉત્સુક છે. આ બે દિગ્ગજ ક્યારે અને કઈ મેચમાં રમતા જોવા મળશે તે અંગે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 13, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:00 AM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ક્યારે જોવા મળશે રોનાલ્ડો અને મેસ્સી ? જાણી લો પોર્ટુગલ અને આર્જેન્ટિના મેચની તારીખ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ક્યારે જોવા મળશે રોનાલ્ડો અને મેસ્સી ? જાણી લો મેચની તારીખ
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