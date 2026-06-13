/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ક્યારે જોવા મળશે રોનાલ્ડો અને મેસ્સી ? જાણી લો પોર્ટુગલ અને આર્જેન્ટિના મેચની તારીખ

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થઈ ગયો છે. શરૂઆતની મેચમાં મેક્સિકોએ દક્ષિણ આફ્રિકાને 2-0થી હરાવ્યું, જ્યારે દક્ષિણ કોરિયાએ ચેકિયાને 2-1થી હરાવ્યું. દરમિયાન બોસ્નિયા અને કેનેડા વચ્ચેની મેચ 1-1થી ડ્રો રહી. હવે ચાહકો ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને લિયોનેલ મેસ્સી જેવા સુપરસ્ટારને એક્શનમાં જોવા માટે ઉત્સુક છે. ત્યારે બંન્ને ફૂટબોલ દિગ્ગજો ક્યારે રમતા જોવા મળશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં કુલ 48 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેને ચાર-ચાર ટીમોના 12 ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. ફૂટબોલ સ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સી આર્જેન્ટિના માટે રમે છે અને તેની ટીમને ગ્રુપ Jમાં મૂકવામાં આવી છે. આર્જેન્ટિનાની સાથે ગ્રુપ Jમાં જોર્ડન, ઑસ્ટ્રિયા અને અલ્જેરિયાનો સમાવેશ થાય છે. આર્જેન્ટિનાએ 2022 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં પોતાનો ટાઇટલ દુષ્કાળ સમાપ્ત કર્યો અને આ વખતે તેઓ પોતાના ટાઇટલ બચાવવા માટે લડશે.
લિયોનેલ મેસ્સી ક્યારે એક્શનમાં જોવા મળશે ?
આર્જેન્ટિનાની ટીમ 16 જૂને તેના FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 અભિયાનની શરૂઆત કરશે. તેમની શરૂઆતની મેચમાં આર્જેન્ટિના અલ્જેરિયાનો સામનો કરશે. મેસ્સીના વિશ્વના દરેક ખૂણામાં ચાહકો છે અને આ મેચ માટે સ્ટેડિયમ ખીચોખીચ ભરેલું હોવાની શક્યતા છે. અલ્જેરિયાનો સામનો કર્યા પછી આર્જેન્ટિનાની આગામી મેચ 22 જૂને ઑસ્ટ્રિયા સામે થશે, ત્યારબાદ 27 જૂને જોર્ડન સામે તેમની અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ થશે.
રોનાલ્ડો ક્યારે એક્શનમાં જોવા મળશે ?
ક્રિસ્ટીઆનો રોનાલ્ડોની ટીમ પોર્ટુગલ ગ્રુપ Kમાં છે. આ ગ્રુપમાં પોર્ટુગલ સાથે કોલંબિયા, ઉઝબેકિસ્તાન અને ડીઆર કોંગોની ટીમો છે. રોનાલ્ડોને એક્શનમાં જોવા માટે ચાહકોને થોડી રાહ જોવી પડી શકે છે. તેમની ટીમ 17 જૂને ડીઆર કોંગો સામેની મેચથી પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આ મેચ અમેરિકાના હ્યુસ્ટનમાં રમાનારી છે. ત્યારબાદ રોનાલ્ડો 23 જૂને ઉઝબેકિસ્તાન સામે એક્શનમાં જોવા મળશે. ત્યારબાદ, પોર્ટુગલ 27 જૂને કોલંબિયા સામે ટકરાશે.