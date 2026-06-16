/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ભારત ક્યારે જોવા મળશે, 1950માં કેમ અધૂરી રહી ગઈ હતી કહાની?

હાલ સમગ્ર દુનિયાની નજર ફૂટબોલના મહાકુંભ જેવા વર્લ્ડ કપ 2026 પર છે. આ વખતનો વર્લ્ડ કપ અમેરિકા, કેનેડા અને મેક્સિકોની સહમેજબાનીમાં રમાઈ રહ્યો છે. ફૂટબોલ એ વિશ્વમાં ખુબ લોકપ્રિય રમતોમાં સામેલ છે. આ વખતે વર્લ્ડ કપમાં દુનિયાના 48 દેશોએ ભાગ લીધો છે. આ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ભારત ભલે રમતું નથી પરંતુ દર્શકો તો ભારતમાં પણ પુષ્કળ છે. ત્યારે એમ થાય કે ભારતમાં પણ ફૂટબોલના વિપુલ ચાહકો છે અને ટીમ પણ સારું રમે છે તો ભારતીય ટીમ આ વર્લ્ડ કપમાં ક્યારે રમશે?
ફૂટબોલમાં ભારતનો રેંકિંગ
130 કરોડથી વધુની વસ્તીમાં લાખો બાળકો અને યુવાઓ ફૂટબોલ રમતા જોવા મળે છે અને કરોડો લોકો તે જોતા હોય છે. એટલું જ નહીં અનેક રાજ્યો એવા પણ છે કે આ રાજ્યોમાં ફૂટબોલ ક્રિકેટ જેટલી જ લોકપ્રિયતા ધરાવે છે. આમ છતાં ભારતીય ટીમ હજુ પણ વિશ્વ ફૂટબોલના સૌથી મોટા મંચ સુધી પહોંચી શકી નથી. ત્યારે તમને જણાવી દઈએ કે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ રમાડતી ફીફાના સભ્ય દેશોની સંખ્યા 211 છે, જેમાં ભારત પણ સામેલ છે. પરંતુ તમને એ જાણીને દુ:ખ થશે કે ભારતનું રેંકિંગ 138માં સ્થાને છે. કેપ વર્ડે અને કુરાકાઓ જેવા નાના દેશો પણ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં રમે છે. ભારત જો કે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ક્યારેય રમી શક્યું નથી અને એશિયામાં પણ તેની સ્થિતિ એટલી સારી નથી. ભારતીય ટીમ આગામી વર્ષે થનારા એએફસી એશિયન કપ માટે પણ ક્વોલિફાય કરી શકી નથી. જે કોઈ શરમિંદગીથી કમ નથી.
ક્વોલિફાય થયું પરંતુ રમવા કેમ નહતું પહોંચ્યું ભારત?
તમને જણાવી દઈએ કે ભારત ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ રમવાની સૌથી નજીક લગભગ 1950માં પહોંચ્યું હતું. બ્રાઝીલમાં આયોજિત એ વર્લ્ડ કપ માટે ભારતે કોઈ પણ ક્વોલિફાઈંગ મેચ રમ્યા વગર જ ક્વોલિફાય કર્યું હતું. એશિયાઈ ક્વોલિફાઈંગ ગ્રુપની ટીમો - બર્મા (હવે મ્યાંમાર), ઈન્ડોનેશિયા અને ફિલિપાઈન્સ સ્પર્ધામાંથી હટી ગયા હતા. જેનાથી ભારતને ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી મળી ગઈ હતી. સ્વીડન, ઈટાલી, અને પેરાગ્વે જેવી ટીમો સાથે ભારતને ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ ટીમ બ્રાઝીલ પહોંચી શકી જ નહતી.
લાંબા સમય સુધી એવું કહેવાતું હતું કે સંસ્થાએ ભારતીય ખેલાડીઓને ખુલ્લા પગે રમવાની મંજૂરી આપી નહતી. આથી ટીમે ટુર્નામેન્ટમાંથી નામ પાછું ખેંચ્યું હતું. જો કે આ સંપૂર્ણ સત્ય નહતું. અસલ કારણ આર્થિક અને વહીવટી હતું. આઝાદી બાદ દેશ સંસાધનોની કમી સામે ઝઝૂમી રહ્યો હતો. ટીમને બ્રાઝીલ મોકલવાનો ખર્ચો ખુબ વધુ લાગતો હતો હતો અને પૂરતી તૈયારીનો સમય પણ નહતો. આ સાથે જ તે સમયે અખિલ ભારતીય ફૂટબોલ મહાસંઘ (AIFF) ઓલિમ્પિકને વર્લ્ડ કપ કરતા વધુ મહત્વ આપતો હતો. પરિણામે ભારતે મોટી તક ગુમાવી.
1950 બાદ ભારતે અનેકવાર ક્વોલિફાયરમાં ભાગ લીધો પરંતુ ક્યારેય અંતિમ સ્ટેજ સુધી પહોંચી શક્યું નહીં. અનેકવાર ટીમે આશા જગાવી પરંતુ નિર્ણાયક મેચોમાં અનુભવ અને ગુણવત્તાની કમી છલકી. બાઈચુંગ ભૂટિયા, સુનિલ છેત્રી જેવા કેલાડીઓએ 21મી સદીમાં ભારતમાં ફૂટબોલને નવી ઓળખ આપી. ટીમે એશિયાઈ સ્તરે કેટલીક સારી જીતો પણ નોંધાવી પરંતુ જાપાન, સાઉથ કોરિયા, ઈરાન, સાઉદી અરબ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવી મજબૂત ટીમો કરતા હજુ પણ ભારત ઘણું પાછળ છે.
એશિયામાં એક સમયે હતો દબદબો
એક સમયે ભારતીય ટીમનો કમસે કમ એશિયામાં તો દબદબો હતો. 1962ના જાકાર્તા એશિયન ગેમ્સમાં ભારતીય ટીમે સાઉથ કોરિયાને 2-1થી હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ચુન્ની ગોસ્વામી, પી કે બેનર્જી અને તુલસીદાસ બલરામની ત્રિપુટીએ ભારતને આ ઐતિહાસિક સફળતા અપાવી હતી. પછી બેંગકોકમાં આયોજિત 1970ના એશિયાઈ ખેલોમાં ભારતીય ફૂટબોલ ટીમ બ્રોન્ઝ મેડલ જીતવામાં સફળ રહી હતી. ત્યારબાદ જો કે ભારતીય ફૂટબોલમાં સ્તર નીચું જતું જોવા મળ્યું હતું.
શું ક્રિકેટ જવાબદાર?
ભારત ફૂટબોલના મહાકુંભ ગણાતા વર્લ્ડ કપમાં જઈ શકતું નથી તેની પાછળ શું ક્રિકેટ જવાબદાર છે? જો કે આમ કહેવું કઠિન છે. પરંતુ એ સત્ય છે કે ક્રિકેટ ભારતીય ખેલોમાં એકહથ્થું શાસન ધરાવે છે. પૈસા, સ્પોન્સર, મીડિયા કવરેજ અને લોકપ્રિયતા બધુ ક્રિકેટની આજુબાજુ છે. આવામાં અનેક પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓ ફૂટબોલની જગ્યાએ ક્રિકેટને પસંદ કરે છે. પરંતુ ફક્ત ક્રિકેટને દોષ આપવો એ પણ યોગ્ય નથી. જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, અને સાઉથ કોરિયા જેવા દેશોમાં પણ અન્ય ખેલ લોકપ્રિય છે પરંતુ આમ છતાં તેમણે મજબૂત ફૂટબોલ સંસ્કૃતિ ઊભી કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા તો ક્રિકેટમાં હંમેશાથી એક મજબૂત શક્તિ રહ્યું છે. અસલી ફરક તો યોજનાઓ, રોકાણ અને લાંબાગાળાની વિચારસરણીનો છે. ભારતીય ફૂટબોલ લાંબા સમયથી પ્રશાસનિક વિવાદો સામે ઝઝૂમતું રહ્યું છે. એઆઈએફએફમાં નેતૃત્વ પરિવર્તન, કાનૂની વિવાદ અને નીતિગત અસ્થિરતાના કારણે અનેક યોજનાઓ અધૂરી રહી ગઈ.
આશા અમર છે
જો કે હજુ પણ ભારત ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ રમે એવી આશા જીવંત છે. કરાણ કે 2026થી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ટીમોની સંખ્યા 32થી વધારીને 48 કરવામાં આવી છે. તેનાથી એશિયન દેશો માટે વધુ સ્લોટ ઉભા થયા છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે ભારતની સંભાવનાઓ પહેલા કરતા સારી બની છે. પરંતુ ફક્ત ટીમોની સંખ્યા વધવાથી ફાયદો થાય તેવું માની લેવું યોગ્ય નથી. ભારતે સ્કૂલ સ્તરે ફૂટબોલને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. હજારો નવા કોચ તૈયાર કરવા પડશે, ગ્રાઉન્ડ સ્તરે સ્પર્ધાઓની જાળ બીછાવવી પડશે અને 15-20 વર્ષની લાંબી યોજનાઓ પર કામ કરવું પડશે. ક્રિકેટમાં જે મહેનત થાય છે તે મહેનત ફૂટબોલમાં પણ કરવી જોઈએ.
ફૂટબોલનો વર્લ્ડ કપ એ માત્ર એક ટુર્નામેન્ટ નહીં પરંતુ દુનિયાના કરોડો લોકોનું સપનું છે. મોરક્કો, ક્રોએશિયા, જાપાન અને સાઉથ કોરિયા જેવા દેશોએ દેખાડ્યું છે કે મજબૂત સિસ્ટમ અને યોગ્ય દિશામાં કામ કરવાથી કોઈ પણ દેશ ફૂટબોલની દુનિયામા મોટો મુકામ હાંસિલ કરી શકે છે. ભારત પાસે વિપુલ વસ્તી છે, પ્રતિભા છે અને ફૂટબોલ માટે જોઈતું જૂનૂન પણ છે. પરંતુ સામે છેડે મજબૂત માળખા અને સતત રોકાણની કમી છે.