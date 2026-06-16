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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ભારત ક્યારે જોવા મળશે, 1950માં કેમ અધૂરી રહી ગઈ હતી કહાની?

Football World Cup 2026: હાલ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ચાલી રહ્યો છે અને ભારત ભલે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં સામેલ નથી પરંતુ દર્શકોની જરાય કમી નથી. ભારતમાં ફૂટબોલના પણ પુષ્કળ ચાહકો છે જ મેસી, નેમાર, રોનાલ્ડ માટે ચીસો પાડતા જોવા મળે છે. ત્યારે એ પ્રશ્ન અવશ્ય થાય કે ક્રિકેટમાં એકહથ્થું શાસન કરનારું ભારત ફૂટબોલમાં કેમ ખોવાઈ ગયું છે? 130 કરોડથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ કેમ ફૂટબોલના મેદાનમાં ગૂમ છે?

Written ByViral Raval
Published: Jun 16, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:57 AM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ભારત ક્યારે જોવા મળશે, 1950માં કેમ અધૂરી રહી ગઈ હતી કહાની?
Image Credit: AI Generated Representational Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ભારત ક્યારે જોવા મળશે, 1950માં કેમ અધૂરી રહી ગઈ હતી કહાની?
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