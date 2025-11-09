Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 09, 2025, 04:51 PM IST

ક્યારે યોજાશે IPL 2026નું મિની ઓક્શન? અચાનક સામે આવી તારીખ, પ્લેયર રિટેન્શનની ડેડલાઇન 15 નવેમ્બર

IPL 2026 Auction: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026ની હરાજી 15 ડિસેમ્બરે થવાની સંભાવના છે. આ વખતે મીની-ઓક્શન ભારતમાં યોજાઈ શકે છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. અગાઉની બે IPL હરાજી દુબઈ (2023) અને ત્યારબાદ સાઉદી અરેબિયાના જેદ્દાહ (2024)માં યોજાઈ હતી. IPL ફ્રેન્ચાઇઝીસ માટે રિટેઇન કરવાની સમય મર્યાદા 15 નવેમ્બર છે. આ વચ્ચે મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL)ની હરાજી 27 નવેમ્બરના રોજ દિલ્હીમાં થવાની છે. WPLની પ્રથમ સીઝન પહેલાં યોજાયેલી હરાજી પછી આ લીગનું આ પહેલું મેગા ઓક્શન હશે.

IPLમાં ટ્રેડિંગ સંબંધિત અપડેટ શું છે?
ટાઇમ્સ ઑફ ઇન્ડિયાના રિપોર્ટ અનુસાર, IPLમાં અત્યાર સુધી ટ્રેડિંગ મોરચે કોઈ સમાચાર આવ્યા નથી. અહીં સુધી કે રાજસ્થાન રોયલ્સથી સંજુ સેમસનના બહુચર્ચિત પગલાંની પણ અત્યાર સુધી કોઈ માહિતી મળી નથી. ભારતની 2025 મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર (મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ), ઉપ-કેપ્ટન અને સુપરસ્ટાર સ્મૃતિ મંધાના (રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ) અને તેમની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમના સાથી જેમિમા રોડ્રિગ્સ અને શૈફાલી વર્મા (દિલ્હી કેપિટલ્સ) તમામને 2026ના મેગા ઓક્શન પહેલાં WPL ફ્રેન્ચાઇઝીસ દ્વારા રિટેઇન કરવામાં આવી છે.

દીપ્તિ શર્માને રિલીઝ કરાઈ
યુપી વોરિયર્સે ભારતની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માને રિલીઝ કરી દીધી છે. દીપ્તિ શર્માએ 2025 મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપની 9 મેચોમાં 20.40ની સરેરાશથી 22 વિકેટ લીધી અને 30.71ની સરેરાશથી 215 રન પણ બનાવ્યા હતા. દીપ્તિ શર્માએ 2025 મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપમાં 3 અડધી સદી ફટકારી હતી.  વર્લ્ડ કપમાં દીપ્તિ શર્માં પ્લેયર ઓફ ધ ટૂર્નામેન્ટ રહી હતી. દીપ્તિ શર્માને ટીમમાં જાળવી રાખવા માટે યુપી વોરિયર્સ રાઇટ-ટુ-મેચ (RTM) કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

WPL ઓક્શનમાં પ્રથમ વખત RTM કાર્ડનો થશે ઉપયોગ
આ પહેલીવાર હશે જ્યારે WPLની હરાજીમાં RTM કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. દીપ્તિ શર્માએ યુપી વોરિયર્સની કેપ્ટનશીપ પણ કરી છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (હરમનપ્રીત કૌર, નેટ સાયવર-બ્રન્ટ, અમનજોત કૌર, જી કમલિની અને હેલી મેથ્યુઝ) અને  દિલ્હી કેપિટલ્સ (જેમિમા રૉડ્રિગ્સ, શૈફાલી વર્મા, મારિજાને કેપ, એનાબેલ સધરલેન્ડ અને નિકી પ્રસાદ) આ બન્ને ટીમોએ 5-5 ખેલાડીઓને રિટેઇન કર્યા છે. જ્યારે ગુજરાત જાયન્ટ્સે એશલે ગાર્ડનર અને બેથ મૂનીની ઓસ્ટ્રેલિયન જોડીને રિટેઇન કરી છે. જ્યારે RCB દ્વારા સ્મૃતિ મંધાના, એલિસ પેરી, રિચા ઘોષ અને શ્રેયંકા પાટીલને રિટેઇન કરવામાં આવેલ છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની હીલી અને મેગ લેનિંગ, ન્યૂઝીલેન્ડની ઓલરાઉન્ડર એમેલિયા કેરની સાથે તેમની ટીમો દ્વારા રિલીઝ કરવામાં આવ્યા બાદ હરાજી પૂલમાં પ્રવેશવા માટે તૈયાર છે.

