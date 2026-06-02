/વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમ ઈન્ડિયામાં ક્યારે મળશે તક ? BCCIનું મોટું નિવેદન આવ્યું સામે

Vaibhav Sooryavanshi : BCCI તરફથી હવે મજબૂત સંકેતો મળી રહ્યા છે કે વૈભવ સૂર્યવંશી ક્યારે ટીમ ઈન્ડિયા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરશે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ શાનદાર પ્રદર્શન બાદ IPL 2026માં 'ઓરેન્જ કેપ' જીતી છે. IPL 2026 દરમિયાન 16 મેચોમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ 48.50ની સરેરાશથી 776 રન બનાવ્યા. આ સમગ્ર અભિયાન દરમિયાન તેણે 237.30ના ધમાકેદાર સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા. IPL 2026માં વૈભવ સૂર્યવંશીએ એક સદી અને પાંચ અડધી સદી ફટકારી હતી. IPL 2026માં તેનો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર 103 રન છે અને તેણે આ સિઝનમાં કુલ 72 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમ ઈન્ડિયામાં ક્યારે મળશે તક ?
BCCIના વાઈસ ચેરમેન રાજીવ શુક્લાના મતે, વૈભવ સૂર્યવંશીની પસંદગી અંગેનો નિર્ણય પસંદગીકારો પર છોડી દેવો જોઈએ. વૈભવ સૂર્યવંશીએ IPL 2026માં ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ સિઝન એવોર્ડ પણ જીત્યો હતો. IPL 2026માં વૈભવ સૂર્યવંશીએ 1 સદી અને 5 અડધી સદી ફટકારી હતી.
ચાહકો વૈભવને ટૂંક સમયમાં ભારતીય ટીમમાં જોવા માટે ઉત્સુક છે. આ અંગે રાજીવ શુક્લાએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, આપણે વૈભવની પસંદગીનો મુદ્દો પસંદગીકારો પર છોડી દેવો જોઈએ. પસંદગીકારો ચોક્કસપણે યોગ્ય સમયે આ અંગે નિર્ણય લેશે.
વૈભવ સૂર્યવંશી લાંબા સમયથી શાનદાર ફોર્મમાં
વૈભવ સૂર્યવંશીએ IPL 2025માં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે 7 મેચ રમી હતી, જેમાં તેણે 36ની સરેરાશથી 252 રન બનાવ્યા હતા. તે દરમિયાન, તેણે એક સદી પણ નોંધાવી હતી. વૈભવ IPL ઇતિહાસમાં સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા ખેલાડી પણ છે. વૈભવે 2026ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતવામાં ભારતને મદદ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી તેણે ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 175 રનની ઇનિંગ રમી હતી.