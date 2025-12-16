IPL 2026 મીની ઓક્શન ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ ? જાણો કેટલા વાગ્યે થશે શરૂ
IPL Auction 2026 where to watch : IPL 2026 માટે આજે સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ના અબુ ધાબીમાં મીની ઓક્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. IPL 2026 મીની ઓક્શનમાં કુલ 350 ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. જેમાંથી ફક્ત 77 ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવશે.
IPL Auction 2026 where to watch : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 સીઝન માટે મીની ઓક્શન આજે એટલે કે મંગળવારે અબુ ધાબીમાં યોજાશે. IPL 2026 મીની ઓક્શનમાં કુલ 350 ખેલાડીઓ માટે બોલી લાગશે. આ ઓક્શનમાં ફક્ત 77 ખેલાડીઓ ખરીદી શકાશે, જેમાંથી 31 સ્લોટ વિદેશી ખેલાડીઓ માટે છે.
350 ખેલાડીઓ માટે બોલી લાગશે
BCCIએ શરૂઆતમાં IPL 2026 મીની ઓક્શન માટે 1,355 ખેલાડીઓની લાંબી યાદી બહાર પાડી હતી. IPL 2026 મીની ઓક્શન માટે 1,355 ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી હતી, પરંતુ તમામ 10 IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓ તરફથી પસંદગીની યાદી મળ્યા પછી, ખેલાડીઓની સંખ્યામાં 75% ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. અંતિમ યાદીમાં 350 ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 240 ભારતીય ક્રિકેટરો અને 110 વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.
IPL 2026 મીની ઓક્શનનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે જોઈ શકશો ?
IPL 2026 MINI Auction ક્યારે થશે ?
IPL 2026 MINI Auction મંગળવાર, 16 ડિસેમ્બરના રોજ થશે.
IPL 2026 MINI Auction ક્યાં થશે ?
IPL 2026 MINI Auction આજે અબુ ધાબી, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)માં થશે.
IPL 2026 MINI Auction કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
IPL 2026 MINI Auction આજે બપોરે 2:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
IPL 2026 Mini Auction માં કેટલી ફ્રેન્ચાઇઝીઓ ભાગ લઈ રહી છે ?
IPL 2026 મીની ઓક્શનમાં કુલ 10 ટીમો ભાગ લેશે, જેમાં RCB, MI, DC, KKR, PBKS, GT, SRH, CSK, RR અને LSGનો સમાવેશ થાય છે.
ભારતમાં કઈ ટીવી ચેનલ IPL 2026 મીની ઓક્શનનું લાઈવ પ્રસારણ કરશે ?
IPL 2026 મીની ઓક્શનનું લાઈવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે.
IPL 2026 મીની ઓક્શનનું લાઈવ સ્ટ્રીમ ઓનલાઈન ક્યાં જોઈ શકાશે ?
IPL 2026 મીની ઓક્શનનું લાઈવ સ્ટ્રીમ JioHotstar અને તેની વેબસાઇટ પર જોવા મળશે.
તમામ ફ્રેન્ચાઇઝીઓ બેસ્ટ ક્રિકેટર માટે બોલી લગાવશે
IPL 2026 મીની ઓક્શનમાં બધી 10 IPL ટીમો શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટરો મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે અને તેમના પર પૈસા ખર્ચ કરશે. દરેક ફ્રેન્ચાઇઝીએ 18થી 25 ખેલાડીઓની ટીમ બનાવવાની રહેશે, જેમાં વધુમાં વધુ 8 વિદેશી ખેલાડીઓ હશે, જ્યારે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફક્ત ચાર વિદેશી ક્રિકેટરો જ રમી શકશે. ખેલાડીઓને બેટ્સમેન, બોલર, ઓલરાઉન્ડર અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જેવી શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે અને દરેક ખેલાડી નિશ્ચિત બેઝ પ્રાઈસ સાથે હરાજીમાં આવે છે. IPL 2026 મીની ઓક્શનમાં કોઈ રાઇટ ટુ મેચ (RTM) વિકલ્પ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
