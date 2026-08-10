Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /IPL મેચ પૂરી થયા બાદ આખી રાત ક્યાં ગાયબ રહેતા હતા ખેલાડીઓ? CSKના પૂર્વ દિગ્ગજે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો

IPL મેચ પૂરી થયા બાદ આખી રાત ક્યાં ગાયબ રહેતા હતા ખેલાડીઓ? CSKના પૂર્વ દિગ્ગજે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો

IPL Memories: IPLનો ક્રેઝ ફેન્સની વચ્ચે દરેક સીઝન સાથે વધતો જાય છે. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સના પૂર્વ ભારતીય ખેલાડી ચેતેશ્વર પુજારાએ હવે IPLના શરૂઆતી દિવસોને લઈને કેટલીક રમુજી બાબતોનો ખુલાસો કર્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 10, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:07 PM IST
IPL મેચ પૂરી થયા બાદ આખી રાત ક્યાં ગાયબ રહેતા હતા ખેલાડીઓ? CSKના પૂર્વ દિગ્ગજે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન પોલીસ લાઠીચાર્જ...શું કહે છે નિયમો અને કાયદો?
2
3
4
5