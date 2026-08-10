/IPL મેચ પૂરી થયા બાદ આખી રાત ક્યાં ગાયબ રહેતા હતા ખેલાડીઓ? CSKના પૂર્વ દિગ્ગજે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો

IPL Memories: IPLએ ઘણા ખેલાડીઓની કિસ્મત રાતોરાત બદલી નાખવાનું કામ કર્યું છે. ભારત જ નહીં, પરંતુ દુનિયાભરના અનેક ખેલાડીઓને IPL દ્વારા સાચી ઓળખ મળી છે. IPLમાં મેદાન પર ચોગ્ગા-સિક્સર ફટકારનાર ખેલાડીઓ મેચ પછી જોરદાર પાર્ટીઓ પણ કરતા હતા.
મેચ બાદ મેદાનની બહાર ગ્લેમર સાથે મોડી રાત સુધી ચાલતી પાર્ટીઓ અને ફ્રેન્ચાઈઝી માલિકો સાથે ખેલાડીઓની બોન્ડિંગ પણ IPLને ખૂબ જ ખાસ બનાવે છે. હાલમાં જ ટીમ ઈન્ડિયાના બે પૂર્વ દિગ્ગજો ચેતેશ્વર પુજારા અને ઇરફાન પઠાણે IPLના શરૂઆતી દિવસો અને લેટ-નાઈટ પાર્ટીઓના કેટલાક ખૂબ જ મજેદાર કિસ્સાઓ શેર કર્યા છે.
વર્ષ 2021માં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) સાથે IPLનું ટાઇટલ જીતનાર ચેતેશ્વર પુજારા મેદાન પર ખૂબ જ શાંત નજરે પડે છે. ક્રિકેટ ઉપરાંત પુજારા પોતાની પર્સનલ લાઇફમાં પણ ખૂબ જ પંકચ્યુઅલ રહ્યા છે. પુજારાએ જણાવ્યું કે, તેમના પિતાએ બાળપણથી જ તેમને સવારે વહેલા ઉઠવાની ટેવ પાડી હતી. પરંતુ જ્યારે તેઓ IPLમાં આવ્યા ત્યારે અહીંનું વાતાવરણ એકદમ અલગ હતું.
રાત્રે 2 વાગ્યે શરૂ થતી હતી IPLની પાર્ટીઓ
પુજારાના જણાવ્યા મુજબ, મેચ પછી પાર્ટીઓ રાત્રે દોઢ કે બે વાગ્યે શરૂ થતી હતી. સમયના પાબંદ પુજારા સૌથી પહેલા પહોંચતા, પરંતુ બાકીના ખેલાડીઓ 3 વાગ્યા સુધી આવતા. પુજારા થોડીવાર રોકાઈને પોતાના રૂમમાં સૂવા માટે જતા રહેતા અને સવારે હંમેશાની જેમ 7:30 વાગ્યે નાસ્તા માટે ડાઇનિંગ એરિયામાં પહોંચી જતા હતા.
આખી રાત ગાયબ રહેતા હતા ખેલાડીઓ
શરૂઆતમાં જ્યારે પુજારાએ સવાર-સવારમાં બીજા ખેલાડીઓને નાસ્તાના ટેબલ પર જોયા તો તેમને લાગ્યું કે તેમના જેમ જ બાકીના ખેલાડીઓ પણ સવારે વહેલા ઉઠવાની ટેવ ધરાવે છે. પરંતુ બાદમાં તેમને વાસ્તવિકતા ખબર પડી. હકીકતમાં, તે ખેલાડીઓ સવારે ઉઠ્યા ન હતા, પરંતુ આખી રાત પાર્ટી કર્યા બાદ સીધા નાસ્તો કરવા પહોંચ્યા હતા અને નાસ્તા પછી સૂવા જવાના હતા.
પ્રિતિ ઝિન્ટાએ ખેલાડીઓને આપી હતી અનોખી ટ્રીટ
આ જ વાતચીતમાં પુજારાએ એ પણ સ્વીકાર્યું કે, જ્યારે તેઓ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)નો હિસ્સો બન્યા, ત્યારે શાહરૂખ ખાનને મળવું તેમના માટે એક મોટી મોમેન્ટ હતી. બીજી તરફ ઇરફાન પઠાણે વર્ષ 2009ની IPLનો એક રમુજી કિસ્સો સંભળાવ્યો. પઠાણ ત્યારે કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (હવે પંજાબ કિંગ્સ) માટે રમતા હતા. ટીમ સતત કેટલીક મેચો હારી ચૂકી હતી અને વાતાવરણ થોડું તણાવપૂર્ણ હતું. ત્યારે ટીમના કો-ઓનર અને બોલિવૂડ અભિનેત્રી પ્રિતિ ઝિન્ટાએ ખેલાડીઓનું મનોબળ વધારવા માટે એક અનોખી ઓફર આપી.
પ્રિતીએ ટીમને કહ્યું કે, જો તમે આગામી મેચ જીતી જાઓ છો, તો હું પોતે મારા હાથે તમારા બધા માટે આલુ પરાઠા બનાવીશ. આ રમુજી વચનની અસર થઈ, ટીમ આગામી મેચ જીતી ગઈ અને પ્રિતિ ઝિન્ટાએ જાતે પોતાના હાથે પરોઠા બનાવીને આખી ટીમને ટ્રીટ આપી. પઠાણે પ્રિતિ ઝિન્ટાના વખાણ કરતા કહ્યું કે, સતત હાર મળવા છતાં તેમણે ક્યારેય પોતાનું સંયમ ગુમાવ્યું નહીં અને હંમેશા ખેલાડીઓનું મનોબળ વધાર્યું.