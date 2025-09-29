Prev
Asia Cup 2025 : હાલ ક્યાં છે એશિયા કપ ટ્રોફી ? શું વિજેતા ટીમને બદલે કોઈ બીજું રાખી શકે ? જાણો શું છે નિયમ

Asia Cup 2025 : ભારતીય ટીમે ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ જીત્યો હતો, પરંતુ ટ્રોફી વિના ઉજવણી કરવી પડી હતી. તેનું કારણ એ હતું કે ACC અને PCBના વડા મોહસીન નકવીએ ટ્રોફી "ચોરી" લીધી હતી. શું વિજેતાને બદલે કોઈ બીજું ટ્રોફી રાખી શકે છે ? શું કોઈ ટીમ તેને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી શકે છે ? આ અંગે નિયમો શું છે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Sep 29, 2025, 12:51 PM IST

Asia Cup 2025 : રવિવારે રાત્રે ભારતે પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને નવમી વખત એશિયા કપ જીત્યો. ટુર્નામેન્ટના 41 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર બંને ટીમો વચ્ચે ફાઇનલમાં ટક્કર જોવા મળી હતી. આ ઐતિહાસિક જીત છતાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનને ટ્રોફી વિના ઉજવણી કરવી પડી. કારણ એ હતું કે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના પ્રમુખ મોહસીન નકવી જે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના વડા પણ છે, તેમણે ટ્રોફી "ચોરી" લીધી. જ્યારે ભારતીય ટીમે તેને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો, ત્યારે તેઓ ટ્રોફી અને મેડલ પોતાની સાથે તેમની હોટલમાં લઈ ગયા. 

રવિવારે મોડી રાત્રે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં એશિયા કપ ફાઇનલમાં ભારતની ટાઇટલ જીત પછી જે બન્યું તે અભૂતપૂર્વ હતું. ACC પ્રમુખ અને પાકિસ્તાની મંત્રી મોહસીન નકવીએ ભારતીય ટીમની ટ્રોફી "ચોરી" કરી. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં આ પહેલા ક્યારેય બન્યું નહોતું. ફાઇનલ મેચ પછી ચેમ્પિયન ટીમને ટ્રોફી રજૂ કરવાને બદલે, કોઈ આયોજક કે બોર્ડ પ્રમુખે ટ્રોફી પોતાના માટે રાખી. ક્રિકેટના નિયમો બનાવનારાઓએ ક્યારેય કલ્પના પણ નહીં કરી હોય કે આવું કંઈક થઈ શકે છે. પરંતુ મોહસીન નકવીએ બધી મર્યાદાઓ વટાવી દીધી.

ટ્રોફી અંગે ACCના નિયમો શું છે ?

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) અને એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) બંને પાસે ટ્રોફીની કસ્ટડી અંગે સ્પષ્ટ નિયમો છે. નિયમો અનુસાર, ફાઇનલની વિજેતા ટીમને મેચ પછી તરત જ એક સત્તાવાર સમારોહમાં ટ્રોફી રજૂ કરવામાં આવે છે. જ કોઈ કારણોસર ફાઇનલ મેચ રદ થાય તો ACC નિયમો અનુસાર, બંને ટીમો ટ્રોફી શેર કરશે અને બંનેને ચેમ્પિયન જાહેર કરવામાં આવશે.

શું વિજેતા ટીમને બદલે કોઈ બીજું ટ્રોફી રાખી શકે ?

નિયમો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે ફાઇનલ મેચ પછી પ્રેઝેન્ટર અથવા આયોજક ટ્રોફી રાખી શકશે નહીં. મેચ પછી સત્તાવાર સમારોહમાં તે વિજેતા ટીમને સોંપવી જરૂરી છે. આ રૂલ અને રેગ્યુલેશન સામાન્ય પ્રથાઓ અનુસાર છે અને રમતની ભાવના અને અખંડિતતા જાળવવા માટે સખત રીતે લાગુ કરવામાં આવે છે.

ચેમ્પિયન ટીમ કેટલા સમય સુધી ટ્રોફી રાખે છે ?

નિયમો અનુસાર, ચેમ્પિયન ટીમ નિશ્ચિત સમયગાળા માટે ટ્રોફી જાળવી રાખે છે. તે સમયગાળા પછી તેમને ટ્રોફીની પ્રતિકૃતિ આપવામાં આવી શકે છે, જે વિજેતા ટીમ કાયમ માટે રાખી શકે છે.

જો કોઈ ટીમ કોઈની પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે તો શું થશે ?

જો કોઈ ટીમ કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે તો શું થશે તે અંગે નિયમો સ્પષ્ટ નથી. ભારતીય ટીમે મોહસીન નકવી પાસેથી એશિયા કપ ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આનું કારણ એ હતું કે નકવી પાકિસ્તાન સરકારમાં મંત્રી પણ છે અને તેમના ભારત વિરોધી નિવેદનો માટે જાણીતા છે. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના વિરોધમાં ભારતીય ટીમે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા નહોતા. ભારતે ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો નહોતો; તે ફક્ત નકવી પાસેથી ટ્રોફી લેવા ઇચ્છતા નહોતા. ભારતીય ટીમ બીજા કોઈ પાસેથી તે સ્વીકારવા તૈયાર હતી.

મોહસીન નકવી ICC સમક્ષ પોતાના બચાવમાં દલીલ કરી શકે છે કે તે ટ્રોફી રજૂ કરવા માટે તૈયાર હતા, પરંતુ ભારતીય ટીમે પોતે તે સ્વીકારી નહોતી. પરંતુ તેણે નિયમો અને પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન કરીને ટ્રોફી કેમ રાખી તેનું કોઈ માન્ય સ્પષ્ટીકરણ તેમની પાસે નહીં હોય. તેણે ટ્રોફી અને મેડલ "ચોરી" કેમ કર્યા ?

સ્પષ્ટપણે, મોહસીન નકવીનું "ટ્રોફી ચોરી"નું કૃત્ય નિયમોની વિરુદ્ધ છે. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI)એ ICC સમક્ષ સખત વિરોધ નોંધાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. ICCની બેઠક નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં દુબઈમાં યોજાશે અને BCCI ત્યાં આ મુદ્દાને મજબૂતીથી ઉઠાવશે.

બીસીસીઆઈએ મોહસીન નકવીની "ટ્રોફી ચોરી" પર કડક પ્રતિક્રિયા આપી છે. મુંબઈમાં બોર્ડ હેડક્વાર્ટરમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, બીસીસીઆઈ સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું, "આ બહુ જ ખરાબ ગાંડપણ છે. અમે નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં દુબઈમાં ICCની બેઠકમાં આકરો વિરોધ નોંધાવીશું. અમે ACC પ્રમુખ અને એક અગ્રણી પાકિસ્તાની નેતા પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, પરંતુ તે માણસ (મોહસીન નકવી)ને ટ્રોફી અને મેડલ તેની સાથે તેની હોટલમાં લઈ જવાની પરવાનગી નથી."
 

