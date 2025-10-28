ભારત vs ઓસ્ટ્રેલિયા T20 મેચ મફતમાં ક્યાં જોઈ શકશો ? જાણો કેટલા વાગે થશે શરૂ
IND vs AUS Live Streaming : 29 ઓક્ટોબરથી ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણી શરૂ થઈ રહી છે, ત્યારે આ તમામ મેચો તમે મફતમાં ક્યાં જોઈ શકશો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
IND vs AUS Live Streaming : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ક્રિકેટ ટીમો ફરી એકવાર સામસામે આવવાની તૈયારીમાં છે. ODI શ્રેણી પછી હવે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. પાંચ મેચની શ્રેણી 29 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. જો તમે મફતમાં મેચ જોવા માંગતા હો, તો આ લેખમાં અમે તમને જણાવીશું કે કેવી રીતે તમે ફ્રીમાં મેચ જોઈ શકશો.
ભારત vs ઓસ્ટ્રેલિયા T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 29 ઓક્ટોબરે કેનબેરામાં રમાશે. સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પાસે આ શ્રેણીના ટેલિકાસ્ટ અધિકારો છે. જો તમે ટીવી પર મેચ જોવા માંગતા હો, તો તમે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર જોઈ શકો છો. લાઈવ મેચ ઘણી સ્ટાર ચેનલો પર જોઈ શકાય છે, જ્યાં તમે તમારી પસંદગીની ભાષામાં કોમેન્ટ્રી સાંભળી શકો છો. જો તમે તમારા મોબાઇલ પર મેચ જોવા માંગતા હો, તો તમારે Jio Hotstar પર જવાની જરૂર પડશે.
ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર મફતમાં જોઈ શકશો આ મેચ
સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ અને જિયો હોટસ્ટાર ઉપરાંત જો તમે અન્યત્ર મેચ જોવા માંગતા હો, તો તમે તેને દૂરદર્શન સ્પોર્ટ્સ પર પણ જોઈ શકો છો. જ્યાં કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી. એકમાત્ર શરત એ છે કે તમારી પાસે ડીડી ફ્રી ડીશ હોવી જોઈએ. આ પછી તમે એકપણ રૂપિયો ખર્ચ્યા વિના તમારા ઘરે આરામથી મેચ જોઈ શકો છો. દૂરદર્શન સ્પોર્ટ્સે જણાવ્યું છે કે તેઓ પાંચેય મેચનું લાઈવ પ્રસારણ પણ કરશે.
ટી20 શ્રેણી બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પાંચ મેચની શ્રેણી ખૂબ જ રસપ્રદ રહેવાની અપેક્ષા છે. એશિયા કપ 2025 જીત્યા પછી ભારતીય ટીમ પ્રથમ વખત ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં મેદાનમાં ઉતરી રહી છે. સૂર્યકુમાર યાદવ શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ પણ ખૂબ જ મજબૂત દેખાઈ રહી છે.
બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થશે મેચો
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પહેલી T20 બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ અડધો કલાક વહેલો 1:15 વાગ્યે થશે. જો મેચ પૂરી 40 ઓવરની હશે તો તે સાંજે 5:30થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલશે, એટલે કે મેચ સાંજ પહેલા પૂરી થઈ જશે. પાંચેય મેચ ઓસ્ટ્રેલિયામાં અલગ અલગ સ્થળોએ રમાશે, પરંતુ સારા સમાચાર એ છે કે દરેક મેચ 1:45 વાગ્યે જ શરૂ થશે.
