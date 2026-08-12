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ન તો Jio Hotstar કે ન તો ZEE5, ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટ સીરીઝ ક્યાં લાઈવ જોવા મળશે? જામો શેડ્યૂલ, સમય અને સ્ટ્રીમિંગની સંપૂર્ણ ડિટેલ

IND vs SL Test Series: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી બે મેચની ટેસ્ટ સીરીઝ રમાશે. ફૂલ ટાઈમટેબલ, વેન્યુ, મેચનો સમય, લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ અને WTCની દ્રષ્ટિએ આ સીરીઝ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે તે વિશે જાણીએ.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 12, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:18 PM IST
ન તો Jio Hotstar કે ન તો ZEE5, ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટ સીરીઝ ક્યાં લાઈવ જોવા મળશે? જામો શેડ્યૂલ, સમય અને સ્ટ્રીમિંગની સંપૂર્ણ ડિટેલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ન તો Jio Hotstar કે ન તો ZEE5, ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટ સીરીઝ ક્યાં લાઈવ જોવા મળશે? જાણો
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