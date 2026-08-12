/ન તો Jio Hotstar કે ન તો ZEE5, ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટ સીરીઝ ક્યાં લાઈવ જોવા મળશે? જામો શેડ્યૂલ, સમય અને સ્ટ્રીમિંગની સંપૂર્ણ ડિટેલ

IND vs SL Test Series: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પછી, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હવે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) 2025-27 પર નજર રાખી રહી છે. શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઇન્ડિયા 15 ઓગસ્ટથી શ્રીલંકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ સીરીઝ રમશે.
આ સીરીઝ ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે છેલ્લા WTC ફાઇનલમાં સ્થાન ગુમાવ્યા પછી, ટીમ હવે દરેક મેચ જીતવા અને પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની આ ટેસ્ટ સીરીઝ સ્પિન બોલરો માટે પણ એક મોટો પડકાર અને તક સાબિત થશે. ગેલ અને કોલંબોની પીચો હંમેશા સ્પિન બોલિંગ માટે અનુકૂળ રહી છે.
ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ટેસ્ટ સીરીઝ 2026 માટે સંપૂર્ણ સમયપત્રક
ટીમ ઇન્ડિયાએ પ્રેક્ટિસ મેચ જીતી
ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા, ભારતીય ટીમે 7-9 ઓગસ્ટ દરમિયાન શ્રીલંકા XI સામે ત્રણ દિવસની પ્રેક્ટિસ મેચ રમી હતી. શરૂઆતમાં, આ મેચ ચાર દિવસ માટે રાખવામાં આવી હતી, પરંતુ શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડે પાછળથી શેડ્યૂલમાં ફેરફાર કરીને તેને ત્રણ દિવસની કરી દીધી. આ મેચ ભારતે 6 વિકેટે જીતી હતી.
WTC દ્રષ્ટિકોણથી આ સીરીઝ શા માટે ખાસ છે?
આ સીરીઝ ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) 2025-27નો ભાગ છે. જો ભારત બંને ટેસ્ટ જીતે છે, તો તેને WTC સ્ટેન્ડિંગમાં નોંધપાત્ર ફાયદો થશે.
તાજેતરના મહિનાઓમાં વિદેશ પ્રવાસો પર ભારતનું પ્રદર્શન ચર્ચાનો વિષય રહ્યું છે, તેથી શ્રીલંકા પ્રવાસ ટીમ માટે આત્મવિશ્વાસ મેળવવાની સુવર્ણ તક રહેશે.
લાઈવ ટેલિકાસ્ટ અને સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં થશે?
ભારતમાં, આ ટેસ્ટ શ્રેણીનું લાઈવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે. મોબાઈલ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ચાહકો સોની લિવ એપ અને વેબસાઇટ દ્વારા બધી મેચોનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકશે. ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો આ સીરીઝમાં રોમાંચક મેચોની અપેક્ષા રાખી શકે છે.