કોણ છે અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટના 3 ખેલાડીઓ? જે પાકિસ્તાની એર સ્ટ્રાઈકમાં મોતને ભેટ્યા!
Pakistan-Afghanistan War 2025: પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો બિલકુલ સારા નથી. 2 દિવસની લડાઈ પછી યુદ્ધવિરામ થયો હતો, જેને તોડીને પાકિસ્તાને હવે અફઘાનિસ્તાન પર હવાઈ હુમલો (એર સ્ટ્રાઈક) કર્યો છે. આ હુમલામાં અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટના 3 ખેલાડીઓ પણ માર્યા ગયા છે. અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે (ACB) પોતે એક પોસ્ટ દ્વારા આ ખેલાડીઓ વિશે માહિતી આપી છે.
Pakistan-Afghanistan War 2025: પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે 2 દિવસની લડાઈ પછી યુદ્ધવિરામ થયો હતો. પાકિસ્તાને હવે યુદ્ધવિરામ તોડીને અફઘાનિસ્તાન પર હવાઈ હુમલો કર્યો, જેમાં 3 અફઘાન ક્રિકેટરોનાં મોત થયાં. આ દુઃખદ સમાચારની પુષ્ટિ ખુદ અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને આપી છે. આ ખેલાડીઓના મોતથી હવે સમગ્ર ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર છે. આ યુવા ખેલાડીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ રમવાનો મોકો મળી શકે તેમ હતો.
Statement of Condolence
The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.
— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025
એર સ્ટ્રાઈકમાં માર્યા ગયેલા એ 3 અફઘાન ક્રિકેટરો કોણ છે?
અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે જણાવ્યું છે કે યુવા ખેલાડીઓ કબીર આગા, સિબગતુલ્લાહ અને હારૂનનાં મોત થયાં છે. આ ત્રણેય અફઘાનિસ્તાનના યુવા ક્રિકેટરો હતા. અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે જણાવ્યું કે આ ખેલાડીઓ અગાઉ મૈત્રીપૂર્ણ ક્રિકેટ મેચ રમવા માટે પક્તિકા પ્રાંતની રાજધાની શરના ગયા હતા. જ્યારે તેઓ ઉરગુન સ્થિત પોતાના ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન એક સભામાં તેમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. આ ત્રણેય ખેલાડીઓ ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં સતત રમી રહ્યા હતા. આ ખેલાડીઓ યુવાન હોવાથી તેઓ સતત નેશનલ ટીમમાં આવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. આ સંજોગોમાં અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ માટે આ એક મોટી ખોટ છે. અફઘાનિસ્તાનની ટીમ હાલના સમયમાં ઝડપથી ઉભરી રહી છે. તાજેતરમાં આ ટીમે અનેક સ્ટાર ખેલાડીઓથી સજેલી ટીમોને પણ હરાવી છે.
હુમલામાં કુલ 8 લોકોનાં મોત
પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલામાં કુલ 8 લોકો માર્યા ગયા છે, જેમાં 5 સામાન્ય નાગરિકો હતા. આ સિવાય 7 અન્ય લોકો ઘાયલ પણ થયા છે. અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે ત્રણેય ખેલાડીઓને શહીદ ગણાવી શોક વ્યક્ત કર્યો છે. આ સિવાય તેમના પરિવારો સાથે સંવેદના અને એકતા પણ વ્યક્ત કરી રહ્યું છે. વધુમાં, પોતાના ક્રિકેટરોનાં મોતને કારણે ACB એ પાકિસ્તાનમાં યોજાનારી ટ્રાઈ સિરીઝમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે. આ હુમલા બાદ હવે અફઘાનિસ્તાન પણ જડબાતોડ જવાબ આપી શકે છે.
