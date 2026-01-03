Prev
મુસ્તફિઝુર રહેમાન IPLમાંથી બહાર થતાં કોનું ચમકશે કિસ્મત ? KKR કોના પર લગાવશે દાવ ? આ 3 ખેલાડી રેસમાં

IPL 2026 પહેલા કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. BCCIના આદેશ બાદ ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે તેનું સ્થાન લેવા આ 3 ખેલાડીઓ દાવેદાર મનાય છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 03, 2026, 04:45 PM IST

IPL 2026 પહેલા કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. બાંગ્લાદેશમાં બગડતી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે અને ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી રિલીઝ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. BCCIના આદેશોને અનુસરીને, ફ્રેન્ચાઇઝ KKRએ બાંગ્લાદેશી ખેલાડીને ટીમમાંથી રિલીઝ કર્યો છે.

KKRએ IPL 2026ના ઓક્શનમાં મુસ્તફિઝુર પર દાવ લગાવ્યો હતો, તેને 9.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. જોકે, મુસ્તફિઝુરને હવે રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે અને BCCIએ ફ્રેન્ચાઇઝીને રિપ્લેસમેન્ટ શોધવાની મંજૂરી આપી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, KKRને 16 ડિસેમ્બરે મીની-ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહેલા ખેલાડીઓમાંથી એકની પસંદગી કરવી પડશે. જેમાં આ ત્રણ બોલરો રેસમાં આગળ છે.

રિચાર્ડ ગ્લીસન (ઇંગ્લેન્ડ)

રિચાર્ડ ગ્લીસન ચાલુ SA20માં શાનદાર ફોર્મમાં છે, તેણે અત્યાર સુધી ત્રણ મેચમાં આઠ વિકેટ લીધી છે. જોહાનિસબર્ગ સુપર કિંગ્સ માટે રમતા આ બોલરે છેલ્લી SA20 મેચમાં સુપર ઓવરમાં માત્ર પાંચ રન આપ્યા હતા અને ડેથ ઓવરમાં શાનદાર બોલિંગ કરી હતી. તેણે IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે અત્યાર સુધી ત્રણ મેચ રમી છે. ગ્લીસને તેની બેઝ પ્રાઈસ 75 લાખ રાખી હતી અને તે શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ખેલાડીઓમાં સામેલ હતો, પરંતુ તેનું નામ ઓક્શનમાં આવ્યું નહોતું.

ફઝલહક ફારૂકી (અફઘાનિસ્તાન)

રેસમાં બીજું નામ અફઘાન ફાસ્ટ બોલર ફઝલહક ફારૂકી છે. ફારૂકી KKR માટે એક સારો ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર વિકલ્પ છે. તે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે અફઘાનિસ્તાન ટીમનો ભાગ છે અને અગાઉ IPLમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે રમી ચૂક્યો છે. તેણે 12 મેચમાં 6 વિકેટ લીધી છે, પરંતુ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું છે, જેમાં 51 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 63 વિકેટ લીધી છે. તે ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહ્યો હતો, હવે તેને તક આપી શકાય છે કારણ કે તેણે અત્યાર સુધીમાં 149 ટી20 મેચ રમી છે અને 186 વિકેટ લીધી છે, તે ઘણો અનુભવી છે.

સ્પેન્સર જોહ્ન્સન (ઓસ્ટ્રેલિયા)

ઓસ્ટ્રેલિયન ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર સ્પેન્સર જોહ્ન્સન હાલમાં ઈજાગ્રસ્ત છે અને બિગ બેશ લીગ (BBL)માં રમી રહ્યો નથી. જો કે, તે IPL 2025માં KKR વતી રમી રહ્યો હોવાથી તે એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે. તેનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું, તેણે ચાર મેચમાં માત્ર એક વિકેટ લીધી. જોહ્ન્સનને 71 મેચમાં 85 વિકેટ લીધી છે અને તેને બીજી તક આપી શકે છે. જોહ્ન્સન IPL 2026 ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહ્યો હગતો, પરંતુ KKR તેની ફિટનેસના આધારે તેને બીજી તક આપી શકે છે.
 

author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

