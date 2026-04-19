IPLમાં 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ કોને મળશે તે કોણ નક્કી કરે છે ? 90% લોકો નહીં જાણતા હોય
IPL Player of the Match : IPL 2026નો રોમાંચ ચાલુ છે. ટુર્નામેન્ટ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. આ વચ્ચે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચેની મેચ બાદ 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડને લઈને એક મોટો વિવાદ ઉભો થયો હતો. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે IPLમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો નિર્ણય કોણ કરે છે.
- પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડને લઈને વિવાદ
- IPLમાં અંગ્રેજી કોમેન્ટેટર્સ નક્કી કરે છે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ
- હિન્દી કોમેન્ટરી પેનલની કોઈ ભૂમિકા હોતી નથી
IPL Player of the Match : લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર જોશ હેઝલવુડે ચોક્કસપણે સારી બોલિંગ કરી હતી છતાં તેના નામે ફક્ત એક જ વિકેટ હતી. તેનાથી વિપરીત યુવા ફાસ્ટ બોલર રસિક સલામે 4 વિકેટ લીધી હતી. RCBની જીત બાદ ચાહકોને હતું કે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો એવોર્ડ રસિક સલામને મળશે જો કે, આવું ના થયું.
RCBના ફાસ્ટ બોલરે 4 ઓવરમાં 24 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી હતી છતાં જોશ હેઝલવુડ કે જેણે 4 ઓવરમાં 20 રન આપીને માત્ર એક વિકેટ લીધી હતી તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવતા ચાહકો ચોંકી ગયા હતા. તેથી ચાહકોના મનમાં પ્રશ્ન છે કે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો નિર્ણય કોણ કરે છે ?
'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' કોણ નક્કી કરે છે ?
આ મેચ પછી આ નિર્ણયે સોશિયલ મીડિયા પર ભારે હોબાળો મચાવ્યો. ચાહકો જાણવા માટે ઉત્સુક હતા કે આ નિર્ણય કોણે લીધો અને શા માટે. પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને વર્તમાન સ્ટાર હિન્દી કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપરાએ એક વીડિયો શેર કર્યો જેણે આ રહસ્ય પરથી પડદો ઉઠાવ્યો. મોટાભાગના ચાહકો કદાચ એવું માને છે કે IPLમાં 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ મેળવનાર 3-4 લોકોના ગ્રુપ દ્વારા સામૂહિક રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે. જોકે, એવું બિલકુલ નથી.
આકાશ ચોપરાએ કર્યો ખુલાસો
આકાશ ચોપરાએ જણાવ્યું કે ચાહકો માને છે કે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'ની પસંદગી જ્યુરી દ્વારા કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ સાચું નથી. IPLમાં દરેક મેચ પહેલા અંગ્રેજી કોમેન્ટેટર્સ માટે એક શેડ્યૂલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ શેડ્યૂલ દર્શાવે છે કે કયો કોમેન્ટેટર ટોસ કરશે, કોણ પિચ રિપોર્ટ આપશે અને મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશન સમારોહમાં કોણ ભાગ લેશે. તેવી જ રીતે એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે તે ચોક્કસ રમત માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' નક્કી કરવા માટે કયા કોમેન્ટેટરને નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. આ નિર્ણય ફક્ત અંગ્રેજી કોમેન્ટરી પેનલના એક જ કોમેન્ટેટરને લેવાનો હોય છે.
હિન્દી કોમેન્ટરી પેનલની કોઈ ભૂમિકા હોતી નથી
એ પણ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે, IPL દરમિયાન હિન્દી કોમેન્ટરીની ભારે લોકપ્રિયતા હોવા છતાં હિન્દી કોમેન્ટરી પેનલ 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' પસંદ કરવામાં કોઈ ભૂમિકા ભજવતી નથી. આ નિર્ણય સંપૂર્ણપણે અંગ્રેજી કોમેન્ટરી પેનલના હાથમાં હોય છે.
