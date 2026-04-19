IPLમાં 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ કોને મળશે તે કોણ નક્કી કરે છે ? 90% લોકો નહીં જાણતા હોય

IPL Player of the Match : IPL 2026નો રોમાંચ ચાલુ છે. ટુર્નામેન્ટ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. આ વચ્ચે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચેની મેચ બાદ 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડને લઈને એક મોટો વિવાદ ઉભો થયો હતો. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે IPLમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો નિર્ણય કોણ કરે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 19, 2026, 05:24 PM IST
  • પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડને લઈને વિવાદ
  • IPLમાં અંગ્રેજી કોમેન્ટેટર્સ નક્કી કરે છે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ 
  • હિન્દી કોમેન્ટરી પેનલની કોઈ ભૂમિકા હોતી નથી

IPL Player of the Match : લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર જોશ હેઝલવુડે ચોક્કસપણે સારી બોલિંગ કરી હતી છતાં તેના નામે ફક્ત એક જ વિકેટ હતી. તેનાથી વિપરીત યુવા ફાસ્ટ બોલર રસિક સલામે 4 વિકેટ લીધી હતી. RCBની જીત બાદ ચાહકોને હતું કે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો એવોર્ડ રસિક સલામને મળશે જો કે, આવું ના થયું. 

RCBના ફાસ્ટ બોલરે 4 ઓવરમાં 24 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી હતી છતાં જોશ હેઝલવુડ કે જેણે 4 ઓવરમાં 20 રન આપીને માત્ર એક વિકેટ લીધી હતી તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવતા ચાહકો ચોંકી ગયા હતા. તેથી ચાહકોના મનમાં પ્રશ્ન છે કે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો નિર્ણય કોણ કરે છે ? 

'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' કોણ નક્કી કરે છે ?

આ મેચ પછી આ નિર્ણયે સોશિયલ મીડિયા પર ભારે હોબાળો મચાવ્યો. ચાહકો જાણવા માટે ઉત્સુક હતા કે આ નિર્ણય કોણે લીધો અને શા માટે. પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને વર્તમાન સ્ટાર હિન્દી કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપરાએ એક વીડિયો શેર કર્યો જેણે આ રહસ્ય પરથી પડદો ઉઠાવ્યો. મોટાભાગના ચાહકો કદાચ એવું માને છે કે IPLમાં 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ મેળવનાર 3-4 લોકોના ગ્રુપ દ્વારા સામૂહિક રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે. જોકે, એવું બિલકુલ નથી.

આકાશ ચોપરાએ કર્યો ખુલાસો 

આકાશ ચોપરાએ જણાવ્યું કે ચાહકો માને છે કે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'ની પસંદગી જ્યુરી દ્વારા કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ સાચું નથી. IPLમાં દરેક મેચ પહેલા અંગ્રેજી કોમેન્ટેટર્સ માટે એક શેડ્યૂલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ શેડ્યૂલ દર્શાવે છે કે કયો કોમેન્ટેટર ટોસ કરશે, કોણ પિચ રિપોર્ટ આપશે અને મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશન સમારોહમાં કોણ ભાગ લેશે. તેવી જ રીતે એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે તે ચોક્કસ રમત માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' નક્કી કરવા માટે કયા કોમેન્ટેટરને નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. આ નિર્ણય ફક્ત અંગ્રેજી કોમેન્ટરી પેનલના એક જ કોમેન્ટેટરને લેવાનો હોય છે.

હિન્દી કોમેન્ટરી પેનલની કોઈ ભૂમિકા હોતી નથી

એ પણ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે, IPL દરમિયાન હિન્દી કોમેન્ટરીની ભારે લોકપ્રિયતા હોવા છતાં હિન્દી કોમેન્ટરી પેનલ 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' પસંદ કરવામાં કોઈ ભૂમિકા ભજવતી નથી. આ નિર્ણય સંપૂર્ણપણે અંગ્રેજી કોમેન્ટરી પેનલના હાથમાં હોય છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

Player of the MatchIPLIPL Player of the Matchplayer of the match rule

