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કેનેડાનો નવો સુપરસ્ટાર: જોનાથન ડેવિડે વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક ફટકારી રચ્યો ઇતિહાસ, 60 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો

ફુટબોલ World Cup 2026 માં કેનેડાના 26 વર્ષીય ફુટબોલર ડેવિડે ઈતિહાસ રચી દીધો છે. જોનાથન ડેવિડ કેનેડા માટે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં હેટ્રિક ગોલ કરનાર પ્રથમ ફુટબોલર બની ગયો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 19, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:44 PM IST
કેનેડાનો નવો સુપરસ્ટાર: જોનાથન ડેવિડે વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક ફટકારી રચ્યો ઇતિહાસ, 60 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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