/કેનેડાનો નવો સુપરસ્ટાર: જોનાથન ડેવિડે વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક ફટકારી રચ્યો ઇતિહાસ, 60 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો

Football World Cup 2026 માં કેનેડાના 26 વર્ષના દિગ્ગજ ફુટબોલર જોનાથન ડેવિડે ઈતિહાસ રચી દીધો છે. જોનાથન ડેવિડ કેનેડા માટે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં હેટ્રિક ગોલ કરનાર પ્રથમ ખેલાડી બની ગયો છે. કેનેડાએ ફુટબોલ વિશ્વકપમાં કતરને 6-0થી હરાવ્યું છે. આ કેનેડાની વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં પ્રથમ જીત પણ છે.
જોનાથન ડેવિડે ગુરૂવારે વૈંકૂવરમાં ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ગ્રુપ સ્ટેજમાં કતર વિરુદ્ધ હેટ્રિક હોલ કર્યા બાદ બે અનોખા રેકોર્ડ બની ગયા છે. જોનાથન ડેવિડ 1966મા જેફ હર્સ્ટ બાદ ફુટબોલ વિશ્વકપ દરમિયાન ઘરેલું મેદાન પર હેટ્રિક ગોલ કરનાર પ્રથમ મેન્સ ફુટબોલર બની ગયો છે. જેફ હર્સ્ટે ફુટબોલ વિશ્વકપ 1996ના ફાઈનલમાં વેસ્ટ જર્મની પર ઈંગ્લેન્ડની 4-2થી જીત દરમિયાન ટૂર્નામેન્ટના ઈતિહાસની સૌથી યાદગાર હેટ્રિક ફટકારી હતી.
જોનાથન ડેવિડ કોણ છે?
જોનાથન ડેવિડનો જન્મ ન્યૂયોર્કના બ્રુકલિનમાં હૈતી મૂળના માતા-પિતાના ઘરે થયો હતો અને તે છ વર્ષની ઉંમરમાં ઓટાવા પહોંચ્યો હતો. જોનાથન ડેવિડના ફુટબોલનું ડીએનએ યુરોપમાં રમવાની મહત્વકાંક્ષા સાથે જોડાયેલું છે. કિશોરાવસ્થામાં તેણે નોર્થ અમેરિકામાં અભ્યાસનો રસ્તો છોડી બેલ્જિયમની ક્લબ જેન્ટની સાથે પોતાના પ્રોફેશનલ કરિયરની શરૂઆત કરી. ત્યારબાદ 2020મા તે €30 મિલિયનની મોટી ડીલની સાથે ફ્રાન્સની ક્લબ લિલે (Lille) માં સામેલ તયો હતો. જોનાથન ડેવિડ ફ્રાન્સમાં સ્ટાર બની ગયો અને તેણે પેરિસ સેન્ટ-જર્મનને હરાવી લિલેની ઐતિહાસિક લીગ 1 (Ligue 1) નો ખિતાબ જીત્યો હતો.
કેનેડાએ મેળવી ઐતિહાસિક જીત
ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા કેનેડાએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા કતરને 6-0થી પરાજય આપ્યો હતો. આ કેનેડાની ફુટબોલ વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં પ્રથમ જીત પણ છે. કેનેડાની આ જીતનો હીરો જોનાથન ડેવિડ રહ્યો, જેણે મેચમાં ત્રણ ગોલ કર્યાં હતા. મેચની શરૂઆતમાં કેનેડાએ આક્રમક રમત રમી અને 16મી મિનિટે સાઇલ લારિને પ્રથમ ગોલ કર્યો હતો. ત્યારબાદ 29મી મિનિટમાં જોનાથન ડેવિડે શાનદાર ગોલ કરી ટીમની લીડ ડબલ કરી દીધી હતી. ત્યારબાદ કેનેડાએ સતત હુમલા યથાવત રાખ્યા અને અંતે 6-0થી જીત મેળવી હતી.
કેનેડાના 4 પોઈન્ટ થઈ ગયા
કતરની ટીમ અનેક પ્રયાસ છતાં મેચમાં કેનેડાના ડિફેન્સને ભેદવામાં નિષ્ફળ રહી. આ જીતની સાથે કેનેડાના 4 પોઈન્ટ થઈ ગયા છે અને ટીમે નોકઆઉટ રાઉન્ડ તરફ દાવેદારી નોંધાવી છે. કેનેડાએ ગ્રુપ-બીમાં ટોપ પર રહેવા માટે આગામી મેચમાં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ સામે મેચ ડ્રો કરવી પડશે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
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