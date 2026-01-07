પિતાનું હતું ક્રિકેટર બનવાનું સપનું, પુત્રએ કર્યું પૂરું... આફ્રિકા સામે સદી ફટકારનાર એરોન જ્યોર્જની કહાની
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી યુથ વનડેમાં ભારતીય અંડર-19 ટીમ માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરતા એરોન જ્યોર્જે સદી ફટકારી હતી. તેણે માત્ર 91 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. ત્યારે આ લેખમાં આ ભારતીય ખેલાડી વિશે વિગતવાર જાણીશું.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની અંડર-19 ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાઈ રહી છે. ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીનો ત્રીજી મેચ બેનોનીમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ભારત તરફથી કેપ્ટન વૈભવ સૂર્યવંશી અને એરોન જ્યોર્જે ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી. બંને ખેલાડીઓએ શાનદાર બેટિંગ કરી.
વૈભવ અને જ્યોર્જ બંનેએ સદી ફટકારી, જેમાં એરોન જ્યોર્જે 91 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. આ એ જ એરોન જ્યોર્જ છે જેણે અંડર-19 એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન સામે 88 બોલમાં 85 રન બનાવ્યા હતા.
એરોન જ્યોર્જ કોણ છે ?
એરોન જ્યોર્જ બેટ્સમેન છે અને અંડર-19 એશિયા કપમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે હૈદરાબાદમાં મોટો થયો છે. તેનો જન્મ કેરળમાં થયો હતો. જોકે, જ્યોર્જ હૈદરાબાદ માટે રમે છે. વિનુ માંકડ ટ્રોફીમાં એરોન જ્યોર્જનું પ્રદર્શન ઉત્કૃષ્ટ હતું. જ્યોર્જે છેલ્લા બે સીઝનમાં વિનુ માંકડ ટ્રોફીમાં 341 અને 373 રન બનાવ્યા હતા.
એક સમયે પિતા પણ ક્રિકેટર બનવા માંગતા હતા
એરોન જ્યોર્જના પિતાનું નામ એસો વર્ગીસ છે. એસોએ ક્રિકેટર બનવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું. જો કે, તેમને જરૂરી સમર્થન ના મળ્યું જેના કારણે તેઓ ક્યારેય પ્રોફેશનલ ક્રિકેટ રમી શક્યા નહીં. હવે તેમનો પુત્ર એરોન જ્યોર્જ એસોનું સપનું પૂર્ણ કરી રહ્યો છે. અંડર-19 એશિયા કપ પછી જ્યોર્જ હવે દક્ષિણ આફ્રિકામાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. એરોન જ્યોર્જે 2022-23 વિજય મર્ચન્ટ ટ્રોફીમાં બિહાર સામે ત્રેવડી સદી પણ ફટકારી હતી.
19 વર્ષીય એરોન જ્યોર્જે ભારત માટે અત્યાર સુધીમાં સાત યુથ વનડે રમી છે, જેમાં 61.83ની સરેરાશથી 371 રન બનાવ્યા છે. તેણે એક સદી અને ત્રણ અડધી સદી પણ ફટકારી છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી વનડેમાં 118 રન બનાવ્યા બાદ જ્યોર્જ આઉટ થયો હતો.
