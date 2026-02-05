U19 World Cup 2026 : કોણ છે એરોન જ્યોર્જ ? જેણે ભારતને અપાવી ફાઈનલની ટિકિટ
Who Is Aaron George : 2026ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં ભારત માટે એરોન જ્યોર્જે સદી ફટકારી હતી. તેની 115 રનની ઇનિંગે ટીમને અફઘાનિસ્તાનને હરાવવામાં અને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવામાં મદદ કરી હતી.
Trending Photos
Who Is Aaron George : જ્યારે અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં ભારત સામે પ્રથમ બેટિંગ કરતા અફઘાનિસ્તાને 50 ઓવરમાં 4 વિકેટે 310 રન બનાવ્યા, ત્યારે એવું લાગતું હતું કે મેચ ભારત પાસેથી સરકી જશે. જો કે, ભારતીય બેટ્સમેનોએ હાર માની નહીં અને માત્ર 41.1 ઓવરમાં ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો અને મેચ 7 વિકેટે શાનદાર જીતી મેળવી. આ
આ જીત સાથે ભારત અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે. હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ભારતીય બેટ્સમેનોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. વૈભવ સૂર્યવંશીએ 33 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રેએ 59 બોલમાં 62 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, ટીમની જીતનો ખરો હીરો એરોન જ્યોર્જ હતો. ઇનિંગની શરૂઆત કરતા જ્યોર્જે 104 બોલમાં 115 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 15 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
એરોન જ્યોર્જ કોણ છે ?
આ અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં રમતા 19 વર્ષીય એરોન જ્યોર્જનો જન્મ કેરળમાં થયો હતો. જો કે, તે હૈદરાબાદમાં મોટો થયો હતો અને ત્યાં ઘરેલુ ક્રિકેટ રમે છે. તેણે 2022-23 વિજય મર્ચન્ટ ટ્રોફીમાં પણ તેની ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જેમાં બિહાર સામે 303 રન બનાવ્યા હતા. વિનુ માંકડ ટ્રોફીની છેલ્લી બે સીઝનમાં જ્યોર્જે 341 અને 373 રન બનાવ્યા છે.
એરોનને તેના પિતાએ હંમેશા સાથ આપ્યો
તેના પિતા એસો વર્ગીસ એરોન જ્યોર્જની કારકિર્દીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેઓ પોતે ક્રિકેટર બનવા માંગતા હતા પરંતુ સફળતા મેળવી શક્યા નહીં. તેઓ સ્થાનિક સ્તરે ક્રિકેટ રમતા હતા. તેઓ અગાઉ પોલીસમાં હતા, પરંતુ તેમના પુત્રની કારકિર્દી પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે કોર્પોરેટ ક્ષેત્રમાં ગયા.
અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન ચેઝ
ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેતા અફઘાનિસ્તાને 4 વિકેટ ગુમાવીને 310 રન બનાવ્યા. ટીમ માટે ફૈઝલ શિનોઝાદાએ 110 રન બનાવ્યા, જ્યારે ઉઝૈરુલ્લાહ નિયાઝીએ 101 રન બનાવ્યા. ભારતીય ટીમે 42મી ઓવરમાં ટાર્ગેટ હાંસલ કર્યું. અંડર-19 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં આ સૌથી મોટો રન ચેઝ છે. 2006માં ન્યુઝીલેન્ડે આયર્લેન્ડ સામે 305 રનનો ટાર્ગેટ હાંસલ કર્યો હતો.
એરોને પંત અને ચંદને પાછળ છોડ્યા
અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ભારત માટે નોકઆઉટ મેચોમાં સૌથી વધુ ઇનિંગ્સ રમનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં પંત અને ચંદ પહેલા બીજા સ્થાને હતા, પરંતુ હવે બંને ત્રીજા સ્થાને આવી ગયા છે. એરોન જ્યોર્જે 115 રનની ઇનિંગ્સ રમીને બંનેને પાછળ છોડી દીધા છે. અગાઉ, ચંદ અને પંતે નોકઆઉટ મેચોમાં 111-111 રન બનાવ્યા હતા. અણનમ 129 રન બનાવનાર ચેતેશ્વર પૂજારા આ યાદીમાં ટોપ પર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે