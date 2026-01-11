Prev
કોણ છે આદિત્ય અશોક ? ન્યુઝીલેન્ડે વનડે ટીમમાં આપ્યું સ્થાન, અભિનેતા રજનીકાંત સાથે છે ખાસ કનેક્શન

Who is Adithya Ashok : ભારત સામે પોતાની પહેલી મેચ રમી રહેલો આદિત્ય અશોક ન્યુઝીલેન્ડનો ઉભરતો સ્પિનર છે. 23 વર્ષીય આ ખેલાડીની સરખામણી પહેલાથી જ કિવી ટીમ માટે રમી ચૂકેલા ઇશ સોઢી સાથે થઈ રહી છે અને તેને તેનો ઉત્તરાઘિકારી માનવામાં આવી રહ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 11, 2026, 04:29 PM IST

Who is Adithya Ashok : ટીમ ઈન્ડિયાએ વર્ષ 2026માં પોતાની સફર શરૂ કરી દીધી છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ વડોદરામાં રમાઈ રહી છે. ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહનો ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. 

મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન શુભમન ગિલે અર્શદીપ કરતાં પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. દરમિયાન ન્યુઝીલેન્ડની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ઘણા નામો શામેલ છે જેના વિશે ચાહકો વધુ જાણતા નથી. તેમાંથી એક આદિત્ય અશોક છે. આદિત્ય અશોકનું ભારત સાથે ખાસ કનેક્શન છે.

આદિત્ય અશોકનું ભારત સાથે શું છે કનેક્શન ?

ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી રમતા આદિત્ય અશોકનો જન્મ તમિલનાડુના વેલ્લોરમાં થયો હતો. જ્યારે તે માત્ર 4 વર્ષનો હતો ત્યારે તેનો પરિવાર ન્યુઝીલેન્ડ ગયો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકામાં આયોજિત 2020 અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યાના ત્રણ વર્ષ પછી તેણે 2023માં ન્યુઝીલેન્ડ માટે પોતાની પહેલી મેચ રમી હતી.

આદિત્ય અશોક રજનીકાંતનો છે ફેન

ન્યુઝીલેન્ડ માટે રમવા છતાં આદિત્ય અશોકનું દિલ ભારત માટે ધબકે છે. તે અહીંની સંસ્કૃતિને ભૂલ્યો નથી અને તેનો પરિવાર હજુ પણ ભારતની મુલાકાત લેવા માટે સમય કાઢે છે. તમિલનાડુના વેલ્લોરમાં જન્મેલો આદિત્ય અશોક દક્ષિણ ભારતીય સુપરસ્ટાર રજનીકાંતના ખૂબ જ મોટો ફેન છે. તેના હાથ પર રજનીકાંતનું ટેટૂ પણ છે. એક ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન, તેણે ખુલાસો કર્યો કે તે બાળપણથી જ રજનીકાંતની ફિલ્મો જોઈને મોટો થયો છે.

આદિત્ય અશોકની કારકિર્દી

જોકે આદિત્ય અશોક ભારતમાં તેની પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી રહ્યો છે, પરંતુ આ તેનું ડેબ્યૂ નથી. 23 વર્ષીય સ્પિનરે અત્યાર સુધીમાં ન્યુઝીલેન્ડ માટે બે ODI અને એક T20 રમી છે, બંને ફોર્મેટમાં બે વિકેટ લીધી છે.

તમિલનાડુથી સિંગાપોર અને પછી ન્યુઝીલેન્ડ

આદિત્ય અશોક વિશે વધુ માહિતી આપતા ન્યુઝીલેન્ડના પૂર્વ ખેલાડી અને વર્તમાન કોમેન્ટેટર સિમોન ડૌલે JioHotstar પર જણાવ્યું કે ચેન્નાઈ સ્થિત આ છોકરો મૂળ તમિલનાડુનો છે, પરંતુ તેના માતાપિતા સિંગાપોર ગયા અને પછી ન્યુઝીલેન્ડની એક હોસ્પિટલમાં નોકરી શોધી. આદિત્ય ચાર વર્ષની ઉંમરથી ન્યુઝીલેન્ડમાં છે. તે ઇશ સોઢી અને અજાઝ પટેલ જેવા ભારતીય મૂળના ખેલાડીઓના પગલે ચાલી રહ્યો છે અને ન્યુઝીલેન્ડ માટે રમી રહ્યો છે.
 

