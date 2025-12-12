Prev
એક હેટ્રિક અને 7 વિકેટ... T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં બન્યો W, W, W, W, W, W, Wનો અસંભવ રેકોર્ડ; કોણ છે આ ખૂંખાર બોલર?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:10 PM IST

Unique Cricket Records: આજકાલ ક્રિકેટમાં રેકોર્ડ તોડવાની દોડ જોવા મળી રહી છે. દરરોજ નવા રેકોર્ડ બની રહ્યા છે. હવે T20 ફોર્મેટમાં એક રેકોર્ડે ક્રિકેટ જગતને હચમચાવી નાખ્યું છે. 33 વર્ષીય બોલરે સાત વિકેટ લઈને સનસની મચાવી દીધી છે. આ ફોર્મેટમાં આ કારનામું બીજી વખત થયું છે. આ બોલરે આ સ્પેલમાં હેટ્રિક પણ લીધી. આ બોલર વિરોધ ટીમ માટે કાળ બન્યો હતો.

રહેમની ભીખ માંગતા જોવા મળ્યા બેટ્સમેન
અમે અહીં વાત કરી રહ્યા છીએ બહેરીનના ફાસ્ટ બોલર અલી દાઉદ વિશે, જેમણે T20I ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. બહેરીનના 33 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર અલી દાઉદે પુરુષોની T20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં એક એવું કારનામું કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. ભૂટાન અને બહેરીન વચ્ચે 5 મેચની T20 સિરીઝની ત્રીજી મેચમાં આ ઐતિહાસિક કારનામું જોવા મળ્યું. દાઉદે માત્ર 19 રનમાં 7 વિકેટ લઈને પોતાનું નામે પુરુષોની T20 ઈન્ટરનેશનલ ઇતિહાસમાં સર્વશ્રેષ્ઠ બોલિંગ સ્પેલમાં બીજા નંબર પર સુવર્ણ અક્ષરોમાં રેકોર્ડ નોંધાવ્યો છે.

બહેરીને બનાવ્યા હતા 160 રન
બહેરીની ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 160 રન બનાવ્યા હતા. 161 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભૂટાનની ટીમ માટે  અલી દાઉદ કાળ સાબિત થયો. દાઉદે ઇનિંગની ત્રીજી ઓવરમાં પોતાનો જાદુ શરૂ કર્યો અને બે બેટ્સમેનોને આઉટ કરીને ભૂટાનની ટીમની કમર તોડી નાખી. 16મી ઓવરમાં દાઉદે એક પછી એક હેટ્રિક વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ પછીની જ ઓવરમાં વધુ બે વિકેટ લઈને સાત વિકેટ લીધી.

આ ખેલાડીએ મેળવી પહેલા આ સિદ્ધિ
અલી દાઉદ પહેલા ઇદ્રુસ આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ખેલાડી હતા. મલેશિયા તરફથી રમતા સ્યાઝરુલ ઇદ્રુસે 8 રન આપીને 7 વિકેટ લીધી, જે રેકોર્ડ આજે પણ અમર છે. દાઉદના જાદુઈ પ્રદર્શનને કારણે બહેરીને એકતરફી રીતે 35 રનથી મેચ જીતી લીધી અને સિરીઝમાં 3-0ની અજેય લીડ મેળવી.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Cricket RecordsBest Figures in T20IUnique Cricket Recordsયુનિક રેકોર્ડ

