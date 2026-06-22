/કોણ છે અલીરેઝા બાયરાનવંદ? તહેરાનના રસ્તા પર રાત વિતાવતો, ગોવાળનું કર્યું કામ, હવે બની ગયો ઈરાનની દિવાલ

Wall Of Iran: બેલ્જિયમની ટીમે મોટાભાગની મેચમાં કબજો મેળવ્યો હતો અને ઘણી સારી તકો બનાવી હતી, પરંતુ ગોલકીપર અલીરેઝા બાયરાનવંદ વારંવાર ઈરાનના તારણહાર સાબિત થયા હતા. આ પરિણામના કારણે બેલ્જિયમ અને ઈરાન બે મેચ પછી 2-2 પોઈન્ટ પર બરાબરી પર રહ્યા, પરંતુ મેચ પછીની મોટાભાગની વાતચીત ઈરાનના ગોલકીપર અલીરેઝા બાયરાનવંદની આસપાસ ફરતી રહી. બેલ્જિયમે ટારગેટ પર 7 શોટ લગાવ્યા અને લાંબા સમય સુધી મેચ પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું, છતાં ઈરાનના ગોલકીપર અલીરેઝા બાયરાનવંદ સમગ્ર રમત દરમિયાન અડગ રહ્યા.
અલીરેઝા બાયરાનવંદ કોણ છે?
ઈરાનના લોરેસ્તાન પ્રાંતના ખોરામાબાદમાં જન્મેલા અલીરેઝા બાયરાનવંદનો ફૂટબોલના ટોચના લેવલ સુધીનો ઉદય રમતની સૌથી નોંધપાત્ર વાર્તાઓમાંની એક છે. 33 વર્ષીય અલીરેઝા બાયરાનવંદ પશ્ચિમ ઈરાનના ઝાગ્રોસ પર્વતોમાં રહેતા કુર્દિશ વિચરતી પરિવારમાં ઉછર્યા હતા. મોટા ફૂટબોલની ચમકથી દૂર, તેમણે પોતાનું બાળપણ તેમના પરિવારને મદદ કરવામાં વિતાવ્યું અને બાદમાં એક વ્યાવસાયિક ખેલાડી બનવાનું તેમનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું. આ સફર તેમને ઈરાની રાષ્ટ્રીય ટીમ તરફ દોરી ગઈ, જ્યાં તેમણે પોતાને દેશના પ્રથમ પસંદગીના ગોલકીપર અને એશિયાના સૌથી વિશ્વસનીય ખેલાડીઓમાંના એક તરીકે સ્થાપિત કર્યા.
અલીરેઝા બાયરાનવંદનું બાળપણ અત્યંત ગરીબીમાં વિત્યું
વર્ષો દરમિયાન, અલીરેઝા બાયરાનવંદે તેના ઝડપી પ્રતિભાવ, દબાણ હેઠળ સંયમ અને ફૂટબોલના સૌથી મોટા સ્ટેજ પર શાનદાર પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતા માટે પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે. અલીરેઝા બાયરાનવંદ અત્યંત ગરીબીમાં ઉછર્યા હતા અને એક પિતા સાથે જે ફૂટબોલ રમવાના તેના સ્વપ્નનો સખત વિરોધ કરતા હતા. અલીરેઝા બાયરાનવંદના પરિવાર માટે, ફૂટબોલ એવી વસ્તુ હતી જે તેઓ પરવડી શકે તેમ ન હતી. મોજા ખરીદવાને પૈસાનો બગાડ માનવામાં આવતો હતો.
તેહરાનની શેરીઓમાં રાતો વિતાવી
તેથી, કિશોરાવસ્થામાં, અલીરેઝા બાયરાનવંદ એક મોટું જોખમ લીધું, પૈસા ઉછીના લીધા, ઘરેથી ભાગી ગયો અને તેહરાનના વ્યસ્ત જીવન માટે જતી બસમાં ચઢી ગયો. જ્યારે અલીરેઝા બાયરાનવંદ ઈરાનની રાજધાનીમાં પહોંચ્યો, ત્યારે તેની પાસે કોઈ જગ્યા નહોતી અને કોઈ પરિચિતો નહોતા. મહિનાઓ સુધી, તે સ્થાનિક ફૂટબોલ ક્લબની બહાર શેરીઓમાં સૂતો રહ્યો, વિચારતો રહ્યો કે જો તેને ઠંડીથી જામી જવું તો તો ફૂટબોલ મેદાનની બાજુમાં જ કેમ ન જામી જઉ. ખોરાક કમાવવા માટે, અલીરેઝા બાયરાનવંદ રસ્તાઓ સાફ કરવા, કાર ધોવાના ટાયર ધોવા, કપડાંની ફેક્ટરીમાં એસેમ્બલી લાઇન પર કામ કરવું અને મોડી રાત સુધી પીઝાની દુકાનમાં લોટ ભેળવવો પડતો હતો.
અલીરેઝા ઈરાનની 'દિવાલ' કેવી રીતે બન્યો?
અલીરેઝા બાયરનવંદના મુશ્કેલ શરૂઆતના વર્ષો દરમિયાન, કોચે તેના શરીરમાં કંઈક અનોખું જોયું. પર્વતોમાં ઉછર્યા પછી, તેણે પોતાનું બાળપણ દાલપરાન નામની સ્થાનિક રમત રમીને વિતાવ્યું, જેમાં ઘેટાંને બચાવવા માટે ભારે પથ્થરો ફેંકવાનો સમાવેશ થતો હતો. તે પુનરાવર્તિત કસરતે તેના શરીરના ઉપલા ભાગને આધુનિક ફૂટબોલમાં પહેલાં ક્યારેય ન જોયેલા લેવલ સુધી આકાર આપ્યો. આજે, તે બે અલગ અલગ સિદ્ધિઓ માટે સત્તાવાર રીતે બે ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ ધરાવે છે.
બે ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ ધારકો
ઈરાની ગોલકીપર અલીરેઝા બાયરવંદ ફૂટબોલમાં સૌથી લાંબા ફેંકનો ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ ધરાવે છે. ઓક્ટોબર 2016માં દક્ષિણ કોરિયા સામેની મેચ દરમિયાન, તેણે 200.14 ફૂટના આશ્ચર્યજનક અંતરે બોલ ફેંક્યો હતો. આ સિદ્ધિ અજોડ છે. વધુમાં, તે ફૂટબોલ ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબી ડ્રોપ કિકનો રેકોર્ડ પણ ધરાવે છે, જે 255.95 ફૂટ છે.
અલી ખામેનીના પ્રિય
અલીરેઝા બાયરાનવંદ પોતાનું બાળપણ ખૂબ જ ગરીબીમાં ગોવાળ તરીકે વિતાવ્યું. 2018 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં પોર્ટુગલ સામે ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની પેનલ્ટી બચાવ્યા પછી તે હીરો બન્યો. ઈરાનના તત્કાલીન સર્વોચ્ચ નેતા, અલી ખામેનીએ જાહેરમાં અલીરેઝા બાયરાનવંદના પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી હતી.
અલીરેઝા બાયરાનવંદના પિતા, મોર્તેઝા બાયરાનવંદ ઇચ્છતા હતા કે અલીરેઝા ગોવાળ તરીકે કામ કરે. તેણે તેના મોજા પણ ફાડી નાખ્યા હતા જેથી તેને ગોવાળ તરીકે કામ કરવા દબાણ કરી શકાય, જેના કારણે અલીરેઝા બાયરાનવંદ તેહરાન ઘરે ભાગી ગયો હતો.