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કોણ છે અલીરેઝા બાયરાનવંદ? તહેરાનના રસ્તા પર રાત વિતાવતો, ગોવાળનું કર્યું કામ, હવે બની ગયો ઈરાનની દિવાલ

Wall Of Iran: ઈરાનના 6 ફૂટ 4 ઇંચ ઊંચા ગોલકીપર અલીરેઝા બેરવંદ, જેને ઈરાનની દિવાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેની ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે. ગોલકીપર અલીરેઝા બેરવંદ, જેને ઈરાનની દિવાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેની ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે. ગોલકીપર અલીરેઝા બેરવંદ, જેને ઈરાનની દિવાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેની ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે. ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં ઈરાનના ગોલકીપર અલીરેઝા બેરવંદે સોમવારે સાત શાનદાર બચાવ કર્યા હતા, જેના કારણે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. આમ ઈરાને ગ્રુપ Gમાં બેલ્જિયમ સામે 0-0થી ડ્રો થયો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 22, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:47 PM IST
કોણ છે અલીરેઝા બાયરાનવંદ? તહેરાનના રસ્તા પર રાત વિતાવતો, ગોવાળનું કર્યું કામ, હવે બની ગયો ઈરાનની દિવાલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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