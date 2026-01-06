કોણ છે અમન રાવ? વિજય હજારે ટ્રોફીમાં બેવડી સદી ફટકારીને મચાવી ખલબલી, USA સાથે છે ખાસ કનેક્શન
Who is Aman Rao: અમન રાવ હવે એવા બેટ્સમેનોની યાદીમાં સામેલ થઈ ગયો છે, જેમણે વિજય હજારે ટ્રોફીમાં બેવડી સદી ફટકારી છે. અમન રાવ IPL 2026માં રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી રમતા જોવા મળશે. રાજસ્થાન રોયલ્સે હરાજી દરમિયાન તેને 30 લાખ રૂપિયામાં પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યા હતો.
Trending Photos
Who is Aman Rao: હૈદરાબાદના યુવા બેટ્સમેન અમન રાવ પેરાલાએ વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26માં બંગાળ સામે અણનમ બેવડી સદી ફટકારી છે. 6 જાન્યુઆરીના રોજ રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં અમનને રોમાંચક અંદાજમાં પોતાની બેવડી સદી પૂરી કરી હતી. ઈનિંગના છેલ્લા બોલ પહેલા અમન 194 રન પર હતો અને તેણે આકાશ દીપના બોલ પર સિક્સર ફટકારીને આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. તેની આ શાનદાર ઈનિંગના દમ પર હૈદરાબાદની ટીમે 5 વિકેટે 352 રનનો મોટો સ્કોર બનાવ્યો હતો.
USAમાં થયો હતો જન્મ
અમન રાવ પેરાલાની ઉંમર માત્ર 21 વર્ષ છે. અમનનો જન્મ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા (USA)ના વિસ્કોન્સિનમાં થયો હતો, પરંતુ તેનો ઉછેર હૈદરાબાદમાં થયો છે. અમન રાવ તેની નીડર અને આક્રમક બેટિંગ માટે જાણીતો છે. T20 ક્રિકેટમાં અમનનો સ્ટ્રાઈક રેટ 162.70 છે, જે તેની આક્રમક વિચારધારા દર્શાવે છે.
અમન રાવ પેરાલાએ એજ ગ્રુપ ક્રિકેટમાં પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. અંડર-23 સ્ટેટ ટ્રોફીમાં તેણે 6 મેચમાં 381 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 1 સદી અને 3 અડધી સદી સામેલ હતી. આ ટૂર્નામેન્ટમાં તેની એવરેજ 63.50 અને સ્ટ્રાઈક રેટ 102.97 રહ્યો હતો.
IPLમાં આ ટીમ તરફથી રમશે અમન
આ ઉપરાંત સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025-26માં અમન રાવ પેરાલાએ મુંબઈ સામે 29 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 3 સિક્સરની મદદથી અણનમ 52 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચમાં તેણે શાર્દુલ ઠાકુરની એક ઓવરમાં 24 રન ફટકાર્યા હતા. અમનના શાનદાર પ્રદર્શનની અસર ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 માટેની મિની હરાજીમાં જોવા મળી હતી, જ્યાં રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR)એ તેને 30 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો.
દિગ્ગજ બોલરો સામે બતાવ્યો દમ
અમન રાવ પેરાલાએ આ ઇનિંગમાં 154 બોલનો સામનો કર્યો હતો, જેમાં તેણે 12 ચોગ્ગા અને 13 સિક્સર ફટકાર્યા હતા. ખાસ વાત એ હતી કે આ ઇનિંગ તેણે મોહમ્મદ શમી, મુકેશ કુમાર, આકાશ દીપ અને શાહબાઝ અહેમદ જેવા બોલરો સામે રમી હતી, જેઓ ભારત માટે રમી ચૂક્યા છે. આમ છતાં અમને પૂરા આત્મવિશ્વાસ સાથે આક્રમક બેટિંગ કરી હતી.
અમન રાવ પેરાલા વિજય હજારે ટ્રોફીમાં હૈદરાબાદ માટે બેવડી સદી ફટકારનાર પ્રથમ બેટર છે. ટૂર્નામેન્ટના ઇતિહાસની આ નવમી અને વર્તમાન સિઝનની બીજી બેવડી સદી હતી. આ પહેલા ઓડિશાના સ્વસ્તિક સામલે સૌરાષ્ટ્ર સામે 212 રન બનાવ્યા હતા. આ ઇનિંગ સાથે અમન રાવે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, તે ભારતીય ઘરેલું ક્રિકેટના સૌથી ઉભરતા યુવા બેટ્સમેનોમાંથી એક છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે