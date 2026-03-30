Cricket Special : 3 વર્ષની ઉંમરે મા ગુમાવી, દાદીએ બનાવ્યો ક્રિકેટર, SRHના આ ખેલાડીની કહાની તમને રડાવી દેશે

Prev
Next
Aniket Verma : IPL 2026ની પહેલી જ મેચમાં અનિકેત વર્માએ RCB સામે શાનદાર ઇનિંગ રમી. અનિકેતની સફર ભારે સંઘર્ષથી ભરેલી રહી છે. ઝાંસીના 24 વર્ષીય યુવા ખેલાડીએ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા ફક્ત 18 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારે અનિકેત વર્માની અત્યાર સુધીની સફર વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:00 AM IST
  • SRHને અનિકેત વર્માના રૂપમાં નવો ફિનિશર મળ્યો
  • RCB સામે તેણે 18 બોલમાં 43 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી
  • ઝાંસીમાં જન્મેલા ક્રિકેટરની જર્ની મધ્યપ્રદેશથી શરૂ થઈ

 

Trending Photos

Aniket Verma : સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને IPL 2026ની પોતાની પહેલી જ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોવા છતાં ટીમને અનિકેત વર્માના રૂપમાં એક ફિનિશર મળ્યો છે. એક એવો ખેલાડી જે આવનારા સમયમાં વિરોધી ટીમો માટે ખતરો સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે 2025 બાદ હવે 2026માં પણ પહેલી મેચમાં જ તેણે RCB સામે ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

18 બોલમાં 43 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ

ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં જ્યારે અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ અને નીતિશ રેડ્ડી જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ સસ્તામાં પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા, ત્યારે 24 વર્ષીય અનિકેતે માત્ર 18 બોલમાં 43 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેનાથી હૈદરાબાદનો કુલ સ્કોર 201 થયો હતો. આ ઇનિંગ દરમિયાન તેણે 238.89ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા હતા અને RCBને એક સમયે મુશ્કેલીમાં મુકી દીધું હતું.  

ડેબ્યૂ સીઝનમાં જ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન

અનિકેત વર્મા માટે છેલ્લું વર્ષ પણ સપનાથી ઓછું નહોતું. પોતાની ડેબ્યૂ સીઝનમાં તેણે 12 ઇનિંગ્સમાં 166.19ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 236 રન બનાવીને પોતાની કુશળતા સાબિત કરી. IPL 2026ની પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં તેણે જે રીતે મોટા શોટ રમ્યા તે સ્પષ્ટ કરે છે કે તે લાંબી રેસનો ઘોડો છે. તેની નિર્ભય બેટિંગે હૈદરાબાદને મિડલ ઓર્ડરમાં સ્થિરતા પ્રદાન કરી છે, જેને ટીમ લાંબા સમયથી શોધી રહી હતી.

ઝાંસીમાં જન્મેલા ક્રિકેટરની જર્ની મધ્યપ્રદેશથી શરૂ થઈ

ઉત્તર પ્રદેશના ઝાંસીમાં જન્મેલો અનિકેત વર્મા સ્થાનિક ક્રિકેટમાં મધ્યપ્રદેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, IPL 2025 સુધી અનિકેતે મધ્યપ્રદેશ માટે ફક્ત એક જ T20 મેચ રમી હતી. છતાં તેની પ્રતિભાના બળ પર તેની પાસે હવે 25 T20 મેચનો અનુભવ છે. આ મેચોમાં તેણે 164.81ના વિસ્ફોટક સ્ટ્રાઇક રેટથી 356 રન બનાવ્યા છે. વધુ આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે અનિકેતે આજ સુધી એક પણ ફર્સ્ટ-ક્લાસ કે લિસ્ટ-એ મેચ રમી નથી, છતાં તે T20 ફોર્મેટમાં સ્ટાર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.

ત્રણ વર્ષની ઉંમરે મા ગુમાવી

અનિકેત વર્માની સફળતા પાછળ સંઘર્ષની લાંબી અને કરુણ કહાની છુપાયેલી છે. અનિકેતે માત્ર ત્રણ વર્ષની ઉંમરે પોતાની માતા ગુમાવી હતી. માત્ર એક વર્ષ પછી તેના પિતાએ બીજા લગ્ન કરતા પરિવાર તૂટી ગયો. આ મુશ્કેલ સમયમાં તેની દાદી પાર્વતી વર્મા તેનો આધારસ્તંભ બની. તે અનિકેતને ભોપાલ લાવી અને ત્યાં તેનો ઉછેર કર્યો. 

દાદીના માર્ગદર્શન હેઠળ અને માતા-પિતા વિના ઉછરેલા આ ખેલાડીએ આજે મેદાન પર પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કર્યું છે અને સાબિત કર્યું છે કે અટલ નિશ્ચય સાથે વ્યક્તિ ખરેખર ભાગ્યની રેખાઓ ફરીથી લખી શકે છે.

MPLથી IPL સુધીની સફર 

અનિકેત વર્માના જીવનમાં વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેણે 2024 મધ્યપ્રદેશ પ્રીમિયર લીગ (MPL)માં ભોપાલ લેપર્ડ્સ માટે રમતી વખતે ધમાલ મચાવી. તેણે માત્ર પાંચ ઇનિંગ્સમાં 205ના ધમાકેદાર સ્ટ્રાઇક રેટથી 244 રન બનાવ્યા. આ અસાધારણ પાવર-હિટિંગ કૌશલ્યને પારખીને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે તેને IPL 2025ની હરાજી દરમિયાન 30 લાખની તેની બેઝ પ્રાઈઝમાં ખરીદ્યો. આજે તે જ ખેલાડી જેની કિંમત 30 લાખ છે, તે હૈદરાબાદ માટે કરોડોનો મેચ વિનર સાબિત થઈ રહ્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Aniket vermaSRHipl 2026RCB vs SRHAniket Verma Journey

Trending news