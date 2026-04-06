અર્શદીપ સિંહની 'મિસ્ટ્રી ગર્લફ્રેન્ડ' કોણ છે? ટેટૂ પરથી ચાહકોએ લગાવી અટકળો
Arshdeep Singh Mystery Girlfriend: અર્શદીપ સિંહ સામાન્ય રીતે સ્નેપચેટ પર રમુજી સ્ટોરી પોસ્ટ કરે છે. તે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના અંગત જીવન વિશે વધુ શેર કરતો નથી. પણ છોકરીનો હાથ પકડીને તેની આ પોસ્ટ ઝડપથી વાયરલ થઈ ગઈ.
Arshdeep Singh Mystery Girlfriend: પંજાબ કિંગ્સના ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ ફરી એકવાર સમાચારમાં છે. આ વખતે, ચર્ચાનું કારણ ક્રિકેટ નહીં, પરંતુ તેનું અંગત જીવન છે. તાજેતરમાં, ભારતીય ફાસ્ટ બોલરે તેના સ્નેપચેટ એકાઉન્ટ પર એક છોકરીનો હાથ પકડીને પોતાનો ફોટો શેર કર્યો છે.
અર્શદીપ સિંહ મોટા ભાગે સ્નેપચેટ પર હસવાના મેસેજ મુકે છે. તે સોશિયલ મીડિયા પર અંગત જીવન વિશે વધુ ડિટેલ જણાવતો નથી. હાલમાં છોકરીનો હાથ પકડીને તેને પોસ્ટ કરી હતી, આ પોસ્ટ ઝડપથી વાયરલ થઈ ગઈ. ફોટામાં ન તો અર્શદીપ સિંહનો ચહેરો દેખાય છે કે ન તો છોકરીનો. જો કે, ભારતના તેજસ્વી દિમાગિયાઓએ છોકરીના હાથ પરના ટેટૂ પરથી અર્શદીપ સિંહની રહસ્યમય ગર્લફ્રેન્ડનું નામ ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
🚨 RUMOURS ALERT 🚨
Arshdeep Singh posted two stories on Snapchat where he’s seen holding a girl’s hand.
Fans noticed the “੧” tattoo, which matches Samreen Kaur, who is also the ex of Ashish Chanchlani.
Is Arshdeep dating Samreen Kaur? 👀 pic.twitter.com/dEGw3Gkq1t
— Mention Cricket (@MentionCricket) April 5, 2026
એક યુઝરે X પર લખ્યું કે, અર્શદીપ સમરીન કૌરને ડેટ કરી રહ્યો છે. તમે તેના હાથ પર 1 ટેટૂ જોઈ શકો છો, તે સમરીન કૌરના હાથ પરના ટેટૂ જેવું જ છે.
Arshdeep is dating Samreen Kaur.
You can see the “ ੧” tattoo on the hand its same on samreen kaur hand https://t.co/5ZqJjRRkH7 pic.twitter.com/xL3jwertGC
— Supper Conolly (@KingsXIHumor) April 5, 2026
So Arshdeep Singh is dating Indian actress Samreen Kaur 👀
Paji thought we won't be able to guess the girl 😂 pic.twitter.com/k8NFjPeK2K
— Chota Don (@choga_don) April 5, 2026
Arshdeep Singh🤝Samreen Kaur pic.twitter.com/aHKrpmgX6Y
— Gss🇮🇳 (@Gss_Views) April 5, 2026
સમરીન કૌર કોણ છે?
2001માં જન્મેલી સમરીન કૌર એક ભારતીય અભિનેત્રી અને મોડેલ છે જે હિન્દી અને પંજાબી મ્યુઝિક વીડિયો અને ફિલ્મોમાં તેના દેખાવ માટે જાણીતી છે. તે સરદાર જી 2 (2016), નેઇલ પોલીશ (2021) અને 83 (2021)માં તેની ભૂમિકાઓ માટે જાણીતી છે. તે બાદશાહ, ગુરુ રંધાવા અને મનિન્દર બટ્ટર જેવા કલાકારોના ઘણા લોકપ્રિય મ્યુઝિક વીડિયોમાં પણ જોવા મળી છે.
