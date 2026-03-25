IPL માં રાજસ્થાન રોયલ્સે જે ખેલાડીને રમવાની તક ન આપી તે હવે RCBનો ચેરમેન બન્યો, જાણો કોણ છે આર્યમાન બિરલા?
IPL: ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ માટે 24 એપ્રિલ 2026નો દિવસ મહત્વનો રહ્યો હતો. આ દિવસે આઈપીએલની બે ફ્રેન્ચાઇઝીના માલિકી હકમાં ફેરફાર થયો છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ વેચાઈ ગઈ છે. આ ફેરફાર બાદ આર્યમાન બિરલા આરસીબીનો ચેરમેન બની ગયો છે.
- રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ ફ્રેન્ચાઇઝીને મળ્યા નવા માલિક
- આર્યમાન બિરલા બનશે આરસીબીના ચેરમેન
- RR બાદ RCBની ટીમ પણ વેચાઈ ગઈ
નવી દિલ્હીઃ રાજસ્થાન રોયલ્ય ટીમનો હિસ્સો રહેલો પૂર્વ ઓપનર આર્યમાન બિરલા મંગળવારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂનો ચેરમેન બની ગયો છે. ટીમના માલિકી હકમાં ફેરફાર બાદ બિરલાને આ જવાબદારી મળી છે. નોંધનીય છે કે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ ફ્રેન્ચાઇઝીને આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ, ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા ગ્રુપ, બોલ્ટ વેન્ચર્સ અને બ્લેકસ્ટોનની પરપેચુઅલ પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી સ્ટ્રેટેજીએ ખરીદી લીધી છે.
નવા માલિકી હક હેઠળ આદિત્ય બિરલા ગ્રુપમાં ડાયરેક્ટર આર્યમાન ચેરમેનની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. ટાઇમ્સ ગ્રુપના સત્યાન ગજવાની વાઇસ-ચેરમેન હશે. આ કંસોર્ટિયમમાં બોલ્ટ વેન્ચર્સના સંસ્થાપક ડેવિડ બ્લિટ્ઝર અને BXPE ના સીઈઓ વિરલ પટેલ પણ સામેલ છે.
કોણ છે આર્યમાન બિરલા
આર્યમાન આદિત્ય બિરલા ગ્રુપના ચેરમેન કુમાર મંગલમ બિરલાના પુત્ર છે. એક પૂર્વ ખેલાડી છે જેણે ઘરેલું ક્રિકેટમાં મધ્યપ્રદેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. તેણે રજત પાટીદાર અને ઓલરાઉન્ડર વેંકટેશ અય્યરની સાથે ડ્રેસિંગ રૂમ શેર કર્યો છે. આર્યમાને નવેમ્બર 2017મા ઓડિશા વિરુદ્ધ ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં પર્દાપણ કર્યું હતું. તેણે પાટીદાર સાથે ઓપનિંગ કરી હતી. તેનું ફર્સ્ટ ક્લાસ કરિયર થોડો સમય ચાલ્યું, જેમાં અંતિમ મેચ જાન્યુઆરી 2019મા આંધ્ર વિરુદ્ધ રમી હતી. તેણે નવ મેચમાં 414 રન બનાવ્યા, એવરેજ 27.6 રહી, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદી સામેલ છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સે 30 લાખમાં આર્યમાનને ખરીદ્યો હતો
આર્યમાને સપ્ટેમ્બર 2018મા હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ લિસ્ટ એ પર્દાપણ કર્યું હતું. તેનું લિસ્ટ એ કરિયર માત્ર એક સપ્તાહ ચાલ્યું હતું. તેણે અંતિમ મેચ સૌરાષ્ટ્ર વિરુદ્ધ રમી હતી. તેણે ત્રણ મેચમાં 36 રન બનાવ્યા હતા. આર્યમાને આઈપીએલ 2018ના ઓક્શનમાં ભાગ લીધો હતો અને રાજસ્થાન રોયલ્સે તેને 30 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યું હતું, પરંતુ તે એક મેચ રમી શક્યો નહીં અને 2020ની સીઝન પહેલા તેને રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યો હતો.
બિરલાએ તે સમયે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું હતું 'મેં ખુદને ફસાયેલો અનુભવ્યો છે. અત્યાર સુધી મેં બધી મુશ્કેલી છતાં ખુદને આગળ વધાર્યો છે. હવે મને લાગે છે કે મારૂ માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને ભલાઈને સૌથી ઉપર રાખવું જરૂરી છે. દરેકની પોત-પોતાની યાત્રા હોય છે. હું આ સમયનો ઉપયોગ ખુદને સારી રીતે સમજવામાં, નવો અને અલગ દ્રષ્ટિકોણ અપનાવવા અને પોતાના અનુભવોમાં ઉદ્દેશ્યને શોધવા માટે કરવા ઈચ્છુ છું.'
