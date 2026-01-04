Prev
કોણ છે બાંગ્લાદેશના ખેલ મંત્રી આસિફ નઝરુલ? જેમની એક પોસ્ટથી BCCI અને ICCની વધી મુશ્કેલી!

Who is Asif Nazrul: મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા બાદ ભારે વિવાદ સર્જાયો છે. BCCIના નિર્દેશ બાદ KKR એ આ નિર્ણય લીધો હતો. બાંગ્લાદેશના ખેલ મંત્રી આસિફ નઝરુલની એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અત્યારે વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં તેમણે બાંગ્લાદેશની ટી20 વર્લ્ડ કપની મેચો ભારતથી શિફ્ટ કરવાની વાત કહી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:43 AM IST

કોણ છે બાંગ્લાદેશના ખેલ મંત્રી આસિફ નઝરુલ? જેમની એક પોસ્ટથી BCCI અને ICCની વધી મુશ્કેલી!

Who is Asif Nazrul: BCCIના નિર્દેશ પર બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને KKR દ્વારા IPL 2026 પહેલા રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ કારણોસર એક નવો વિવાદ ઉભો થયો છે. મળતી માહિતી મુજબ, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ હવે ICCને વિનંતી કરવાનું છે કે ભારતની યજમાનીમાં રમાનારા ટી20 વર્લ્ડ કપની તેમની મેચો શ્રીલંકામાં શિફ્ટ કરવામાં આવે. આસિફ નઝરુલે પોતે સોશિયલ મીડિયા પર આ અંગે માહિતી આપી હતી, આ પછી હોબાળો મચી ગયો છે અને દરેકના મનમાં એક પ્રશ્ન છે કે આસિફ નજરુલ કોણ છે.

કોણ છે આસિફ નઝરુલ?
આસિફ નઝરુલ હાલમાં બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારમાં ખેલ મંત્રી છે. તેઓ યુવા અને રમતગમતના વર્તમાન સલાહકાર છે. તે સિવાય તેઓ ઢાકા યુનિવર્સિટીમાં કાયદાના પ્રોફેસર રહી ચૂક્યા છે અને રાજનીતિ પર પણ ખુલીને વાત કરે છે. ડિસેમ્બર 2025માં તેમને સ્પોર્ટ્સ એડવાઈઝર બનાવવામાં આવ્યા હતા. 1966માં જન્મેલા નઝરુલ પાસે માત્ર રમતગમત જ નહીં, પરંતુ કાયદો-ન્યાય, સંસદીય બાબતો અને વિદેશી રોજગાર મંત્રાલયનો પણ હવાલો છે.

— Nazmul Ahasan (@the_nazmul) January 3, 2026

આસિફની પોસ્ટથી મચ્યો હોબાળો
મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPL 2026 માંથી બહાર કાઢ્યા બાદ આસિફ નઝરુલે ફેસબુક પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી. તેમણે સીધું જ BCCI પર નિશાન સાધ્યું અને રહેમાનને બહાર કરવાના નિર્ણયની ટીકા કરી. તેમણે જણાવ્યું કે BCB હવે ICC પાસે માંગ કરશે કે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં બાંગ્લાદેશની મેચો ભારતથી હટાવીને શ્રીલંકા મોકલવામાં આવે. આ સાથે જ તેમણે બાંગ્લાદેશમાં IPLના પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની પણ અપીલ કરી છે. આસિફ નઝરુલે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટ કે તેમના ખેલાડીઓનું અપમાન સહન કરશે નહીં.

શું BCCI અને ICCની મુશ્કેલી વધશે?
BCCIના આ અચાનક નિર્ણયને કારણે વિવાદ વકર્યો છે. વિપક્ષી નેતા શશિ થરૂર જેવા નેતાઓએ પણ આ નિર્ણયની ટીકા કરી છે. બીજી તરફ, ICC પણ આ મામલે BCCI પાસે જવાબ માંગી શકે છે. જોકે, ICC માટે આ સ્થિતિમાં નિર્ણય લેવો સરળ નથી, કારણ કે ટી20 વર્લ્ડ કપના આયોજનમાં હવે માત્ર એક મહિનો બાકી છે. આટલા ટૂંકા સમયમાં આખું શેડ્યૂલ બદલવું અત્યંત મુશ્કેલ છે, જેના કારણે ICCની ચિંતામાં પણ વધારો થયો છે.

