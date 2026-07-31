કોણ છે અસ્મિતા ડે? સાઇકલ બનાવનારની પુત્રી બની 'જૂડો ક્વીન', કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતે પહેલીવાર જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ

Who is Asmita De: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભારતની 23 વર્ષીય દીકરી અસ્મિતા ડેએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. 31 જુલાઈ (શુક્રવાર)ના રોજ અસ્મિતાએ જૂડો ઇવેન્ટની ફાઇનલમાં કેનેડાની ખેલાડીને હરાવીને ગ્લાસગોમાં દેશનું નામ રોશન કર્યું. ત્રિપુરાની અસ્મિતા ડે જૂડોમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનારી પ્રથમ ભારતીય એથ્લીટ બની. અસ્મિતા બાદ જૂડોમાં જ મેન્સ ફાઇનલમાં હર્ષ સિંહે પણ સ્વર્ણ પદક પર કબજો જમાવ્યો અને કરોડો ભારતીયોનું હૈયું ગર્વથી ફૂલી ગયું.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં શુક્રવારે 15 મિનિટની અંદર તે થયું, જેને જોવા માટે ભારતીય ફેન્સની આંખો તરસતી હતી. પહેલા અસ્મિતા ડેએ ભારતની ઝોળીમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ઇતિહાસનો પહેલો જૂડો ગોલ્ડ મેડલ નાખ્યો અને તેના 15 મિનિટ બાદ જ હર્ષ સિંહે સ્વર્ણ પદક જીતીને ખુશીને બેવડી કરી દીધી અથવા તો એમ કહીએ કે સોનામાં સુગંધ ભળી ગઈ.
કોણ છે અસ્મિતા ડે?
23 વર્ષની ઉંમરમાં અસ્મિતા ડે જૂડો ક્વીન બની ગઈ છે. તે ત્રિપુરાની રહેવાસી છે. તેમણે ફાઇનલમાં કેનેડાની હેઇડી ક્વાચને 2-1થી હરાવી. આ મેચ ખૂબ જ રોમાંચક રહી અને છેલ્લે સુધી ચાલી. અસ્મિતા 'ખેલો ઇન્ડિયા'ની એથ્લીટ છે અને પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં તેમણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.
Asmita Dey won the first ever Judo Gold Medal for India at Commonwealth Games! 🔥🥳#CommonwealthGames #AshmitaDey pic.twitter.com/xp6Dii6gPM
— தங்கத்தளபதி✨ (@Thaniraman_) July 31, 2026
સાઇકલ મિકેનિકની દીકરીએ રચ્યો ઇતિહાસ
SAIના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ''અસ્મિતા ડે દક્ષિણ ત્રિપુરાના બેલોનિયાની રહેવાસી એક ભારતીય જૂડોકા છે. એક સાધારણ પરિવારમાં જન્મેલી અસ્મિતાના પિતા સાઇકલ મિકેનિક છે અને તેમણે આર્થિક પડકારોનો સામનો કરીને જૂડોને અપનાવ્યું. શરૂઆતમાં તેમણે એથલેટિક્સ (800 મીટર)માં ભાગ લીધો, પરંતુ પછી પોતાના પહેલા કોચના માધ્યમથી તેમને જૂડો વિશે જાણ થઈ અને ત્યારબાદ 2015માં અસ્મિતા ડે ત્રિપુરા સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલમાં સામેલ થઈ ગઈ.
નેશનલ સ્કૂલ ગેમ્સ અને ખેલો ઇન્ડિયા સ્પર્ધાઓમાં તેમના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે તેમને 2018માં SAI રીજનલ સેન્ટર, ભોપાલ (NCOE)માં જગ્યા મળી અને ત્યારથી અસ્મિતા ડે ભોપાલના NCOEમાં ટ્રેનિંગ કરી રહી છે. અસ્મિતાએ આંતરરાષ્ટ્રીય ઇવેન્ટ્સમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે અને એશિયન ઓપન, જુનિયર એશિયા કપ જૂડો ચેમ્પિયનશિપ અને કોમનવેલ્થ જૂડો ચેમ્પિયનશિપમાં મેડલ જીત્યા છે, જેથી તેમણે 48kg કેટેગરીમાં ભારતની અગ્રણી જૂડોકા તરીકે પોતાની ઓળખ બનાવી છે.
હવે અસ્મિતાએ ત્રિપુરાના એક નાના શહેરમાંથી નીકળીને પોડિયમના શીર્ષ સુધી પહોંચવાની શાનદાર સફર કરીને, દેશની પહેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જૂડો ગોલ્ડ મેડલસ્ટ બનીને ભારતીય ખેલ ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ નોંધાવી લીધું છે.