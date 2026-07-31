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કોણ છે અસ્મિતા ડે? સાઇકલ બનાવનારની પુત્રી બની 'જૂડો ક્વીન', કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતે પહેલીવાર જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ

Who is Asmita De: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ત્રિપુરાની અસ્મિતા ડેએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. અસ્મિતા ડેએ જૂડોમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનારી પહેલી ભારતીય ખેલાડી બની ગઈ છે. એક સાધારણ પરિવારમાં જન્મેલી અસ્મિતાના પિતા સાઇકલ મિકેનિક છે અને તેમણે આર્થિક પડકારોનો સામનો કરીને જૂડોને અપનાવ્યું.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 31, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:38 PM IST
કોણ છે અસ્મિતા ડે? સાઇકલ બનાવનારની પુત્રી બની 'જૂડો ક્વીન', કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતે પહેલીવાર જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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