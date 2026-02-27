Prev
આ બેટ્સમેન સામે ભલભલા બોલરો પણ પાણી ભરે છે, આ વર્લ્ડ કપમાં માત્ર એક જ વખત થયો છે આઉટ

Brian Bennett : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ઝિમ્બાબ્વે માટે એક નવા યુગની શરૂઆત દર્શાવે છે. છેલ્લા બે ODI વર્લ્ડ કપ અને 2024ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ક્વોલિફાય ના કરનારી ટીમ હવે ઘણી મજબૂત બની ગઈ છે અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવી ટીમોને પાણી ભરાવે છે. ટીમમાં હાલ એવા ઘણા ખતરનાક ખેલાડીઓ છે, જે એકલા હાથે મેચને પલટી શકે છે. આજે અમે તમને આવા જ એક ટીમના ખેલાડી બ્રાયન બેનેટ વિશે આ લેખમાં જણાવીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:23 PM IST
  • બ્રાયન બેનેટ ઝિમ્બાબ્વેનો ઉભરતો સ્ટાર છે
  • તે આ T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવવામાં બીજા નંબરે છે 
  • આ વર્લ્ડ કપમાં તે માત્ર એક જ વખત થયો છે આઉટ

Brian Bennett : જ્યારે ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ તેના સૌથી મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું, ત્યારે દેશ એક નવા ચહેરા, નવી આશાની શોધમાં હતું. મોટા નામો વિદાય લઈ ચૂક્યા હતા, સપના ચકનાચૂર થઈ રહ્યા હતા અને આત્મવિશ્વાસ ડગમગી રહ્યો હતો. ત્યારે હરારેના એક સામાન્ય ઘરમાંથી આવેલા આ ખેલાડીએ વિશ્વ મંચ પર નામ ગુંજતું કર્યું. આજે 22 વર્ષીય બ્રાયન બેનેટ ઝિમ્બાબ્વેના નવા પ્રભાતનું પ્રતીક બની ગયો છે. બ્રાયન બેનેટ ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ માટે આશાના કિરણ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. 

બ્રાયન બેનેટ કેમ ચર્ચામાં છે ?

ટી20 વર્લ્ડ કપ શરૂ થયો ત્યારથી એવું ક્યારેય બન્યું નથી કે નબળી દેખાતી ટીમનો કોઈ બેટ્સમેન ટુર્નામેન્ટના ટોપ-5 સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓમાં સામેલ હોય. પરંતુ બ્રાયન બેનેટે તે કરી બતાવ્યું છે.

તે ટુર્નામેન્ટની આ સિઝનમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેણે પાંચ મેચોની પાંચ ઇનિંગ્સમાં 277ની સરેરાશથી 277 રન બનાવ્યા છે. જેમાં ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 135.78 રહ્યો છે.

આ દરમિયાન તેણે 31 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા ફટકાર્યા. બધા છગ્ગા ભારત સામે ગુરુવારે લાગ્યા હતા. ભારત સામે તેણે 164.41ની સ્ટ્રાઇક રેટથી 59 બોલમાં આઠ ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા સાથે અણનમ 97 રન બનાવ્યા હતા.

આ વર્લ્ડ કપમાં માત્ર એક જ વખત થયો છે આઉટ

આ 22 વર્ષીય ખેલાડીએ ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી અને અણનમ રહ્યો. આ પહેલીવાર નહોતું જ્યારે બ્રાયન ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી અને અણનમ રહ્યો. આ વર્લ્ડ કપમાં તે તેની પાંચ ઇનિંગ્સમાં ચાર વખત અણનમ પેવેલિયન પાછો ફર્યો છે.

તે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ફક્ત એક જ વાર આઉટ થયો હતો. ભાગ્યે જ કોઈ બેટ્સમેને આવી પરિપક્વતા દર્શાવી છે. તેની બાકીની ઇનિંગ્સમાં એક પણ છગ્ગો આવ્યો નહોતો, પરંતુ તેણે ભારતની મજબૂત બોલિંગ લાઇન-અપ સામે તેની ભરપાઈ કરી. તે સદી ચૂકી ગયો, પરંતુ વિશ્વભરના ચાહકોના દિલ જીતી લીધા.

ખેતરથી IPL સુધીનું સપનું

મેદાનની બહાર બેનેટ સાદગીનો આનંદ માણે છે. તેનું હરારે નજીક રૂવામાં એક ખેતર છે, જ્યાં તે સમય વિતાવે છે. ગોલ્ફ તેનો શોખ છે. તેના આદર્શ ખેલાડી એબી ડી વિલિયર્સ અને વિરાટ કોહલી છે. IPLમાં રમવું તેનું સપનું છે. બ્રાયન કહે છે, હું દર વર્ષે IPL જોઉં છું. મારી પ્રિય ટીમ RCB છે. IPLમાં રમવું મારી બકેટ લિસ્ટમાં છે.

