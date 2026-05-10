/લખનૌ સામે 13 બોલમાં અડધી સદી ફટકારનાર ગુજરાતી ઉર્વિલ પટેલ કોણ છે? જાણો તેના સંઘર્ષની કહાની

Who is Urvil Patel: ઉર્વિલ પટેલે વિસ્ફોટક બેટિંગ કરીને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારી. IPL 2026ની 53મી લીગ મેચમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી રમતા, ઉર્વિલએ 13 બોલમાં એક ચોગ્ગો અને સાત છગ્ગાની મદદથી પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. તેની ઇનિંગથી ઉર્વિલ પટેલ કોણ છે અને તે CSK સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
ઉર્વિલ પટેલ કોણ છે?
ઉર્વિલનો જન્મ 17 ઓક્ટોબર, 1998ના રોજ ગુજરાતના મહેસાણામાં થયો હતો. તે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે રમે છે. 27 વર્ષીય ઉર્વિલ માટે IPLમાં પહોંચવું સરળ નહોતું. ગુજરાત અને બરોડા માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમનાર ઉર્વિલએ ગયા સીઝનમાં, એટલે કે 202માં ચેન્નાઈ તરફથી રમતા IPLમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
અગાઉ, ગુજરાત ટાઇટન્સે 2023 સીઝન માટે ઉર્વિલને 20 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. જો કે ઉર્વિલને ગુજરાતમાં તક મળી ન હતી, તે સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડ્યો હતો. પરંતુ ચેન્નાઈમાં જોડાયા પછી, ઉર્વિલનું નસીબ બદલાઈ ગયું હોય તેવું લાગતું હતું.
તે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં કેવી રીતે જોડાયો?
ગુજરાતે 2023 સીઝન પછી ઉર્વિલને રિલીઝ કર્યો. 2024ની હરાજીમાં તે વેચાયો ન હતો. ત્યારબાદ, મે 2025માં, ચેન્નાઈએ ઘાયલ વંશ બેદીના સ્થાને ઉર્વિલને કરારબદ્ધ કર્યો. ચેન્નાઈએ ઉર્વિલને 30 લાખ રૂપિયામાં કરારબદ્ધ કર્યો.
2025 સીઝનમાં, તેણે 7 મેના રોજ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે IPLમાં ડેબ્યૂ કર્યું. તેની પહેલી જ મેચમાં, તેણે 11 બોલમાં 31 રન બનાવીને તેની બેટિંગનું પ્રદર્શન કર્યું. ઉર્વિલ તેના ઘરેલુ ક્રિકેટના દિવસોથી જ એક શક્તિશાળી બેટ્સમેન તરીકે પોતાની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપિત કરી.
ઉર્વિલ સૌથી ઝડપી T20 સદીનો રેકોર્ડ
ઉર્વિલ 2024-25 સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી દરમિયાન 28 બોલમાં T20 સદી ફટકારી હતી. આ T20 ક્રિકેટમાં ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા સંયુક્ત રીતે સૌથી ઝડપી સદી હતી. અભિષેક શર્માએ પણ 28 બોલમાં સદી ફટકારી છે.
ઉર્વિલ પટેલની કારકિર્દી
ઉર્વિલની કારકિર્દી વિશે વાત કરીએ તો, તેણે અત્યાર સુધીમાં 16 ફર્સ્ટ-ક્લાસ, 29 લિસ્ટ A અને 60 T20 મેચ રમી છે. તેણે 27 ફર્સ્ટ-ક્લાસ ઇનિંગ્સમાં 837 રન બનાવ્યા છે. તેણે 28 લિસ્ટ A ઇનિંગ્સમાં 942 રન બનાવ્યા છે. ઉર્વિલ બાકીની 60 T20 ઇનિંગ્સમાં 1470 રન બનાવ્યા છે.