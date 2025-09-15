Prev
નતાશા સાથે છૂટાછેડા, જાસ્મીન વાલિયા સાથે બ્રેકઅપ...હાર્દિક પંડ્યા હવે આ હસીનાના પ્રેમમાં પાગલ ! Video વાયરલ

Hardik Pandya : હાર્દિક પંડ્યા હંમેશા પોતાના અંગત જીવનને કારણે સમાચારમાં રહે છે. હવે ફરી એકવાર તેની લવ લાઈફ ચર્ચામાં આવી છે. નતાશા સાથે છૂટાછેડા અને જાસ્મીન વાલિયાથી અલગ થયા પછી, તેના જીવનમાં ફરી ખુશીઓ આવી ગઈ છે. જાણો આ વખતે તેનું નામ કોની સાથે જોડાઈ રહ્યું છે.

Sep 15, 2025

Hardik Pandya : હાર્દિક પંડ્યા તેની લવ લાઈફને કારણે સમાચારમાં રહે છે. તેના અફેરની ચર્ચા તેની રમત કરતાં વધુ થાય છે. હવે હાર્દિક પંડ્યાની નવી ગર્લફ્રેન્ડ વિશે ફરી ચર્ચાઓ તેજ થઈ છે. ભારતીય ક્રિકેટર હાર્દિકે તાજેતરમાં જ તેની પત્ની નતાશા સ્ટેનકોવિકથી અલગ થવાની જાહેરાત કરી હતી, હવે તેનું નામ મોડેલમાંથી અભિનેત્રી બનેલી મહિકા શર્મા સાથે જોડાઈ રહ્યું છે. આ દરમિયાન અટકળો તેજ થઈ ગઈ છે કે હાર્દિક ફરીથી ડેટિંગ કરી રહ્યો છે. રેડિટ પર એક વીડિયો વાયરલ થતા આ સમાચાર ફેલાઈ રહ્યા છે, જે ટૂંક સમયમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પહોંચ્યા હતા, જેના કારણે ચાહકોમાં તેના અંગત જીવન વિશે ઘણી ઉત્સુકતા ઉભી થઈ છે. હવે આ હસીના કોણ છે જેની સાથે હાર્દિક પંડ્યાનું નામ જોડાઈ રહ્યું છે.

હાર્દિકનું નામ આ હસીના સાથે કેવી રીતે જોડાયું ?

હાર્દિક અને નતાશાએ 2020માં લગ્ન કર્યા હતા, પરંતુ આ વર્ષની શરૂઆતમાં તેઓએ અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો હતો. બંનેએ તેમના અલગ થવાને મૈત્રીપૂર્ણ ગણાવ્યું હતું અને એમ પણ કહ્યું હતું કે તેમનો પુત્ર અગસ્ત્ય તેમની સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા રહેશે. જ્યારે આ છૂટાછેડાએ અફવાઓને થોડા સમય માટે વિરામ આપ્યો, ત્યારે તેણે હાર્દિકના નવા સંબંધ વિશે ઉત્સુકતાને વેગ આપ્યો. રેડિટ પર શરૂ થયેલી અફવાઓ એક વીડિયોથી શરૂ થઈ હતી જેમાં સેલ્ફીના બેકગ્રાઉન્ડમાં એક પુરુષની ઝાંખી ઝલક દેખાઈ હતી. ત્યારબાદ જર્સી નંબર 33નો ઉલ્લેખ કરતી એક પોસ્ટ આવી, જે હાર્દિક પંડ્યા સાથે જોડાયેલી છે. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

હાર્દિક અને માહિકા એકબીજાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરે છે

ચાહકોએ એ પણ નોંધ્યું કે હાર્દિક અને માહિકા બંને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એકબીજાને ફોલો કરે છે, જેનાથી અટકળોને વધુ વેગ મળ્યો. આ પછી, માહિકાનો એક ફોટો વાયરલ થયો જેમાં તે હાર્દિક પંડ્યા જેવો જ રોબ ગાઉન પહેરેલી જોવા મળે છે. જો કે, દરેક જણ આ વાતથી સહમત નથી. એક રેડિટ યુઝરે કહ્યું, "હું કોઈ ડ્રામામાં પડવા માંગતો નથી, પરંતુ હું મહિકાને ફોલો કરું છું અને તેણે ક્રિકેટ સંબંધિત ઘણી રીલ્સ લાઈક કરી છે, જેમાં હાર્દિકનો પણ સમાવેશ થાય છે. આનાથી એવું લાગે છે કે તેઓ ફક્ત મિત્રો છે.'

હાર્દિકની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્મા કોણ છે ?

અહેવાલો અનુસાર, માહિકાએ મોડેલિંગ અને અભિનયની દુનિયામાં પ્રવેશતા પહેલા અર્થશાસ્ત્ર અને ફાયનાન્સનો અભ્યાસ કર્યો છે. તે તનિષ્ક, વિવો, યુનિક્લો જેવી બ્રાન્ડ્સ માટે જાહેરાતો અને મ્યુઝિક વીડિયો કરી ચૂકી છે. આ ઉપરાંત, તે ઘણી ઇન્ડી ફિલ્મો અને બ્રાન્ડ કેમ્પેનો પણ ભાગ રહી છે. માહિકાએ મનીષ મલ્હોત્રા, અનિતા ડોંગરે અને તરુણ તાહિલિયાની જેવા પ્રખ્યાત ડિઝાઇનર્સ સાથે કામ કર્યું છે. 2024માં તેને ભારતીય ફેશન એવોર્ડ્સમાં મોડેલ ઓફ ધ યર (ન્યુ એજ) સન્માન મળ્યું અને ફેશન મેગેઝિન એલે અને ગ્રાઝિયાએ તેને ઉભરતી ફેશન આઇકોન તરીકે રજૂ કરી.

બંનેમાંથી કોઈએ આ વાતની પુષ્ટિ આપી નથી

હાર્દિક પંડ્યા કે મહિકા શર્મા તરફથી આ સંબંધની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. નોંધનીય છે કે હાર્દિક અગાઉ બીજી છોકરી જાસ્મિન વાલિયાને પણ ડેટ કરી રહ્યો હતો. હાર્દિક અને જાસ્મિનનો સંબંધ પણ ચર્ચામાં આવ્યા જ્યારે તેઓએ સોશિયલ મીડિયા પર ગ્રીસની સફરની તસવીરો શેર કરી. આ પછી તે બંને ઘણીવાર સાથે જોવા મળતા હતા અને જાસ્મિન પણ હાર્દિકની મેચોમાં નિયમિતપણે દેખાવા લાગી. ખાસ કરીને ભારત-પાકિસ્તાન દરમિયાન દુબઈમાં 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની મેચમાં જાસ્મિન હાર્દિકને સમર્થન કરતી જોવા મળી હતી. જાસ્મિન પોતે એક બ્રિટિશ ગાયિકા છે જેણે સંગીત અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ઘણી લોકપ્રિયતા મેળવી છે. હાલમાં, હાર્દિક પંડ્યાના અંગત જીવન પર આ અટકળો ચાલુ છે અને ચાહકો આ અંગે કોઈ સત્તાવાર સમાચારની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

