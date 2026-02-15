Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

કોણ છે ઈશાન કિશનની 'ગર્લફ્રેન્ડ' ? વર્લ્ડ કપ વચ્ચે તેના દાદાએ કર્યો મોટો ખુલાસો

Ishan Kishan Girlfriend : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 15 ફેબ્રુઆરીએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો સૌથી મોટો મુકાબલો રમાશે. આ મેચ પહેલા ઈશાન કિશનના દાદાએ એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેના દાદાએ ઈશાનની ગર્લફ્રેન્ડ અંગે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 15, 2026, 01:28 PM IST

Trending Photos

કોણ છે ઈશાન કિશનની 'ગર્લફ્રેન્ડ' ? વર્લ્ડ કપ વચ્ચે તેના દાદાએ કર્યો મોટો ખુલાસો

Ishan Kishan Girlfriend : 15 ફેબ્રુઆરીએ ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ પહેલા દરેક ખેલાડીનું ધ્યાન સંપૂર્ણપણે રમત પર છે. આ દરમિયાન ઇશાન કિશનને લઈને મોટા સમાચાર આવ્યા છે. એવા અહેવાલો છે કે ઇશાન કિશન ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરી શકે છે. ઇશાન કિશનના દાદાએ આ અંગે સંકેત આપ્યા છે.

કોલંબોમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા ઇશાનના દાદાએ તેના પૌત્રની ગર્લફ્રેન્ડ વિશે એક મોટો ખુલાસો કર્યો, જેનાથી ભારતીય ઓપનરના લગ્ન અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો નવો દોર શરૂ થયો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઇશાન કિશનના દાદા અનુરાગ પાંડેએ ANI સાથે તેમના પૌત્રના લગ્ન અને ગર્લફ્રેન્ડ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી. અનુરાગ પાંડેએ કહ્યું કે ઇશાને ઘરે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે અદિતિએ તેમના એક ઇન્ટરવ્યુમાં ખૂબ પ્રશંસા કરી હતી. તેણે કહ્યું કે અદિતિએ ઇશાનને કહ્યું હતું કે તેના દાદા સુંદર દેખાય છે અને તેમનો ચહેરો ચમકે છે.

ઇશાનના લગ્ન અંગે શું કહ્યું તેના દાદાએ ?

પરિવારે સ્પષ્ટપણે સંકેત આપ્યો કે ઇશાન તેના જીવન સાથે સંબંધિત કોઈપણ મોટા નિર્ણયો લેવા માટે સ્વતંત્ર છે. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભવિષ્યમાં તે જેની સાથે પણ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લેશે, પરિવાર તેને સંપૂર્ણ આદર સાથે સ્વીકારશે. ઇશાન કિશનના લગ્ન અંગે અનુરાગ પાંડેએ કહ્યું કે તેના મોટા ભાઈએ પણ પોતાની પસંદગીથી લગ્ન કર્યા હતા અને પરિવારે તે નિર્ણયને ટેકો આપ્યો હતો. આ પરંપરા પરિવારમાં ચાલુ રહેશે, બાળકોની ખુશી અને પસંદગીને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.

કોણ છે અદિતિ ?

અદિતિ વિશેના પ્રશ્નના જવાબમાં અનુરાગ પાંડેએ ખુલ્લેઆમ ખુલાસો કર્યો કે તે ઇશાનની ગર્લફ્રેન્ડ છે. અદિતિ જયપુરની રહેવાસી અને એક મોડેલ છે. અદિતિ મિસ ઇન્ડિયા સ્પર્ધામાં બીજા સ્થાને રહી હતી. ઇશાન કિશન વિશે વાત કરીએ તો, તે હાલમાં T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવામાં વ્યસ્ત છે. તેણે અત્યાર સુધી બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. યુએસએ સામે તેણે સારું પ્રદર્શન કર્યું નહોતું, પરંતુ નામિબિયા સામે તેણે માત્ર 24 બોલમાં શાનદાર 60 રન બનાવ્યા હતા. ચાહકોને આશા છે કે તે 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં પણ આવી જ વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
Ishan KishanIshan kishan girlfriendIshan Kishan grandfatherAnurag PandeyADITI

Trending news