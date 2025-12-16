કોણ છે કાર્તિક શર્મા, જેને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 14.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો? છગ્ગા ફટકારવામાં છે એક્સપર્ટ!
Who is Kartik Sharma: IPL 2026ના મિની ઓક્શનમાં અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ પર રૂપિયાનો વરસાદ થયો છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે બે સ્થાનિક ખેલાડીઓ પર 28.40 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા છે. તેમણે ઓલરાઉન્ડર પ્રશાંત વીરને પણ 14.20 કરોડમાં ખરીદ્યો છે.
CSK IPL Auction 2026: IPL 2026ના મિની ઓક્શનમાં અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ પર રૂપિયાનો વરસાદ થયો છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે બે સ્થાનિક ખેલાડીઓ પર 28.40 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા છે. તેમણે ઓલરાઉન્ડર પ્રશાંત વીરને પણ 14.20 કરોડમાં ખરીદ્યો છે. ત્યારબાદ ચેન્નાઈની ટીમ અહીં રોકાઈ નહીં, તેમણે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કાર્તિક શર્મા માટે પણ એટલી જ રકમ ખર્ચ કરી. બન્ને ખેલાડીઓની બેઝ પ્રાઈઝ 30-30 લાખ રૂપિયા જ હતી.
ચેન્નઈને સનરાઈઝર્સ અને કોલકાતાને આપી ટક્કર
કાર્તિક માટે ઘણી ટીમો વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી હતી. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH)એ તેને ખરીદવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ચેન્નઈ કોઈપણ કિંમતે તેને પોતાની ટીમમાં સામેલ કરવા માંગતી હતી અને તેઓ આવું કરવામાં સફળ પણ થયા.
ડેબ્યૂ મેચમાં સદી ફટકારવાથી મચાવી હતી સનસની
રાજસ્થાનનો યુવા બેટ્સમેન કાર્તિક શર્મા 19 વર્ષનો છે. ઉત્તરાખંડ સામે રણજી ટ્રોફીમાં ડેબ્યૂ મેચમાં સદી ફટકારીને કાર્તિક રાજસ્થાનની ટીમમાં પ્રવેશ કર્યો અને ત્યારથી તે સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. છેલ્લી વિજય હજારે ટ્રોફી સિઝનમાં તે રાજસ્થાનનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. તેણે 8 ઇનિંગ્સમાં 118.03ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 445 રન બનાવ્યા હતા.
મિડલ ઓર્ડરમાં ચેન્નાઈ માટે પરફેક્ટ પ્લેયર
કાર્તિક નંબર 4 પર બેટિંગ કરે છે. ચેન્નાઈને મિડલ ઓર્ડરમાં એક તૂફાની બેટ્સમેનની જરૂર છે. કાર્તિક તે ખાલી જગ્યા ભરી શકે છે. કાર્તિકે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની બે સીઝનમાં અત્યાર સુધી 11 ઇનિંગ્સમાં 334 રન બનાવ્યા છે. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 162.92 છે. તેણે 2024 શેર-એ-પંજાબ T20માં પણ પ્રભાવિત કર્યા હતા, જેમાં તેમણે 10 ઇનિંગ્સમાં 168.01ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 457 રન બનાવ્યા હતા.
