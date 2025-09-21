કોણ છે આ છોકરી ? જેણે IND vs PAK મેચ પહેલા અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલ સાથે વીડિયો કોલ પર કરી વાત
Who is Komal Sharma : આજે એટલે કે 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો રમાશે. આ મેચને લઈને ક્રિકેટપ્રેમીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી કહ્યો છે. ત્યારે આ મેચ પહેલા અભિષેક શર્મા તેમજ શુભમન ગિલ સાથે એક છોકરીએ વીડિયો કોલ પર વાત કરી હતી. આ છોકરી કોણ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Who is Komal Sharma : ફરી એકવાર મંચ તૈયાર થઈ ગયો છે. એશિયા કપ 2025ના સુપર-4 મેચમાં ભારત અને પાકિસ્તાન આમને-સામને થવાના છે. દેશભરના ક્રિકેટ ચાહકો આશા રાખી રહ્યા છે કે આજની મેચમાં અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલ સારું પ્રદર્શન કરશે. મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલે કોમલ શર્મા સાથે વીડિયો કોલ પર વાત કરી હતી. ત્યારે તમારા મનમાં સવાલ થતો હશે કે આ કોમલ શર્મા કોણ છે ?
કોમલ શર્મા કોણ છે ?
કોમલ શર્મા બીજું કોઈ નહીં પણ વિસ્ફોટક ઓપનર અભિષેક શર્માની મોટી બહેન છે. અભિષેક અને શુભમન નજીકના મિત્રો છે અને આ જ કારણ છે કે તેઓ વારંવાર એકબીજાના ઘરે જાય છે. કોમલ શુભમનને સારી રીતે જાણે છે અને તેને અભિષેકની જેમ જ ભાઈ માને છે. આ જ કારણ છે કે જ્યારે તે અભિષેક સાથે વાત કરી રહી હતી ત્યારે તેણે નજીકમાં બેઠેલા શુભમન ગિલના પણ હાલચાલ પૂછ્યા.
કોમલ શર્મા વ્યવસાયે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે
અભિષેક શર્માની બહેન કોમલ શર્મા વ્યવસાયે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે. 2018માં તે ગુરુ નાનક દેવ યુનિવર્સિટીમાંથી ફિઝિયોથેરાપીમાં સ્નાતક થઈ અને 2021માં તેણે NIMS યુનિવર્સિટી જયપુરમાંથી ઓર્થોપેડિક્સમાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી છે.
કોમલ શર્માની સગાઈ લવિસ ઓબેરોય સાથે થઈ છે
કોમલ શર્માએ આ વર્ષે એટલે કે 2025માં લવિસ ઓબેરોય સાથે સગાઈ કરી હતી. આ સુંદર યુગલ ઘણીવાર IPL મેચ દરમિયાન સ્ટેડિયમમાં અભિષેક શર્મા માટે ચીયર કરતા જોવા મળ્યું છે.
