/કોણ છે માધવ તિવારી ? જે ડૂબતી દિલ્હીનો બન્યો સહારો, માત્ર 8 બોલમાં જ પલટી નાખી મેચ !

Who is Madhav Tiwari : દિલ્હી કેપિટલ્સના યુવા ઓલરાઉન્ડર માધવ તિવારીએ IPL 2026માં પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચમાં બેટ અને બોલ બંનેથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે ટીમને યાદગાર જીત મળી. 22 વર્ષીય ખેલાડીએ બે વિકેટ લીધી અને માત્ર આઠ બોલમાં અણનમ 18 રન બનાવીને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો એવોર્ડ મેળવ્યો. તેના પ્રયાસોને કારણે દિલ્હીની પ્લેઓફમાં પહોંચવાની આશા જીવંત રહી.
Who is Madhav Tiwari : IPL 2026માં દિલ્હી કેપિટલ્સે આખરે તે ખેલાડીને શોધી કાઢ્યો છે, જેની ટીમ લાંબા સમયથી શોધી રહી હતી. 22 વર્ષીય યુવા ઓલરાઉન્ડર માધવ તિવારીએ પંજાબ કિંગ્સ સામે એવું પ્રદર્શન કર્યું કે હવે દરેક તેનું નામ જાણવા માંગે છે. બોલથી વિકેટ અને બેટથી વિસ્ફોટક રન અને ત્યારબાદ 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ. માધવે ધર્મશાળામાં મોટા મંચ પર પોતાની કુશળતા સાબિત કરી.
દિલ્હીની જીતનો હીરો માધવ તિવારી
દિલ્હી કેપિટલ્સે પંજાબ કિંગ્સ સામે કરો યા મરો મુકાબલામાં 211 રનના પડકારજનક ટાર્ગેટનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો. આ જીતનો હીરો માધવ તિવારી હતો, જેણે બોલિંગમાં 4 ઓવરમાં 40 રન આપીને બે મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી અને પછી બેટથી માત્ર 8 બોલમાં અણનમ 18 રન બનાવીને ટીમને વિજય અપાવ્યો.
ડેબ્યૂ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન
રસપ્રદ વાત એ છે કે, 2026ની IPL સીઝનમાં આ તેની પહેલી મેચ હતી, જોકે તેની લીગમાં બીજી સત્તાવાર મેચ માનવામાં આવે છે. તેણે ગયા વર્ષે પણ પંજાબ કિંગ્સ સામે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. જો કે, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના તણાવને કારણે તે મેચ અધવચ્ચે જ રદ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે તેણે ફક્ત એક ઓવર ફેંકી હતી અને 14 રન આપ્યા હતા. બાદમાં જ્યારે મેચ ફરીથી રમાઈ ત્યારે તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મળ્યું નહોતું. પરિણામે મુંબઈ સામેની મેચ દરમિયાન તેનું સત્તાવાર ડેબ્યૂ નોંધાયું હતું.
First game of the season? No problem! 🌟
A well-deserved POTM award for Madhav Tiwari after a flawless all-round display 👏
બે મહત્વપૂર્ણ વિકેટ ઝડપી
દિલ્હીના પાંચમા બોલર તરીકે માધવ તિવારીએ તેની પહેલી સફળતા સાથે મેચનું પાસું ફેરવી નાખ્યું. તેણે સેટ બેટ્સમેન પ્રિયાંશ આર્યને 56 રન પર આઉટ કર્યો. ત્યારબાદ તેની છેલ્લી ઓવરમાં તેણે ધીમા બાઉન્સરથી કૂપર કોનોલીની વિકેટ લઈને પંજાબની ગતિ પર બ્રેક લગાવી.
મેચ પછી માધવે ખુલાસો કર્યો કે તેણે દિલ્હી કેપિટલ્સના બોલિંગ કોચ મુનાફ પટેલ સાથે નેટમાં ખૂબ મહેનત કરી હતી. દરમિયાન પોતાની બેટિંગ કુશળતાને નિખારવા માટે તેણે ટીમના બેટિંગ કોચ ઇયાન બેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ખાસ કરીને રેન્જ હિટિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું.
🗣️ 𝗜'𝗺 𝗮 𝟭𝟬𝟬% 𝗯𝗼𝘄𝗹𝗲𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗮 𝟭𝟬𝟬% 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿
And he surely is a 100% match-winner 😎
Madhav Tiwari is his name 🫡
હું 100% બોલર, 100% બેટ્સમેન છું : માધવ તિવારી
માધવે કહ્યું, જો વસ્તુઓ સંપૂર્ણપણે તમારા નિયંત્રણમાં ન હોય, તો તમારે દરેક પ્રેક્ટિસ સેશનમાં પોતાને સુધારવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે. મેં મારી બોલિંગ અને મારી બેટિંગ બંને પર ખૂબ જ સખત મહેનત કરી છે. તેણે બેટ સાથે પણ ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસ દર્શાવ્યો. તેણે ચતુરાઈથી યશ ઠાકુરની નજીકના યોર્કર બોલ પર એક શાનદાર બાઉન્ડ્રી ફટકારી હતી. મેચ પછી તેણે પોતાને 100% બોલર અને 100% બેટ્સમેન ગણાવ્યો હતો
મિલરના આઉટ થયા પછી માધવ ક્રીઝ પર આવ્યો
ડેવિડ મિલરના આઉટ થયા પછી માધવ તિવારી ક્રીઝ પર આવ્યો હતો. મિલર આઉટ થયો તે ક્ષણે સ્કોર 170/6 હતો, જીત માટે હજુ 21 બોલમાં 41 રનની જરૂર હતી. માધવે તેની પહેલી જ બોલ પર બાઉન્ડ્રી ફટકારી. બીજી જ ઓવરમાં આશુતોષ શર્મા અને માધવે મળીને 19 રન બનાવ્યા. કુલ મળીને માધવના ફક્ત 8 બોલમાં ઝડપી 18 રન મેચનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થયો.
કોણ છે માધવ તિવારી ?
માધવ તિવારી મૂળ મધ્યપ્રદેશના મૌગંજના રહેવાસી છે. તેનો જન્મ 28 સપ્ટેમ્બર, 2003ના રોજ થયો હતો. માધવ તિવારી લોઅર મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન અને એક મિડિયમ ફાસ્ટ બોલર છે. માધવને દિલ્હી કેપિટલ્સે IPL 2025ની ઓક્શનમાં ₹40 લાખમાં ખરીદ્યો હતો. તેણે હજુ સુધી તેના રાજ્ય મધ્યપ્રદેશ માટે કોઈ સિનિયર ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ રમી નથી. તિવારી છેલ્લી બે સિઝનથી મધ્યપ્રદેશ પ્રીમિયર લીગમાં ભોપાલ લેપર્ડ્સનો ભાગ છે.