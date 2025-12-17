ટ્રક ડ્રાઈવરનો પુત્ર IPL ઓક્શનમાં થયો માલામાલ, કોણ છે મંગેશ યાદવ; આ ફ્રેન્ચાઇઝીએ ખર્ચ કર્યા કરોડો રૂપિયા
Who is Mangesh Yadav: મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડા જિલ્લાના બોરગાંવના રહેવાસી મંગેશ યાદવે IPL 2026ના મીની-ઓક્શનમાં ઇતિહાસ રચ્યો. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) દ્વારા તેને 5.2 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો, જ્યારે તેની બેઝ પ્રાઈસ માત્ર 30 લાખ રૂપિયા હતી. આ કિંમત તેની બેઝ પ્રાઈસ કરતા લગભગ 17 ગણી વધારે છે. ચાલો જાણીએ કોણ છે મંગેશ યાદવ.
Trending Photos
Who is Mangesh Yadav: મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડા જિલ્લાના એક નાના ગામ બોરગાંવના રહેવાસી મંગેશ યાદવે IPL 2026ના મીની ઓક્શનમાં કરોડો રૂપિયાનો સોદો મેળવીને એક શાનદાર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે (RCB) આ યુવા ખેલાડીને ખરીદવા માટે 5.2 કરોડનો મોટી રકમ ખર્ચ કરી છે.
બેઝ પ્રાઈસથી 17 દણી વધારે કિંમત
સૌથી ખાત વાત એ છે કે, મંગેશ યાદવની બેઝ પ્રાઈસ માત્ર 30 લાખ રૂપિયા હતી, એટલે કે તેને તેની શરૂઆતની કિંમત કરતા લગભગ 17 ગણી વધારે કિંમત પર ખરીદવામાં આવ્યો છે. RCBની ટીમમાં મંગેશ સામેલ થતાની સાથે જ તેના ગામ બોરગાંવ પહોંચતા જ ઉજવણીનો માહોલ છવાઈ ગયો. મીઠાઈઓ વહેંચવામાં આવી અને ગામલોકોએ ઢોલ અને સંગીત સાથે ઉજવણી કરી.
પિતા છે ટ્રક ડ્રાઈવર
મંગેશ યાદવની કહાની ખરેખર પ્રેરણાદાયક છે, કારણ કે તેના પિતા રામ અવધ યાદવ એક ટ્રક ડ્રાઈવર છે. મર્યાદિત નાણાકીય સંસાધનો હોવા છતાં મંગેશે તેમના ગામમાં 12મા ધોરણ સુધી શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું અને પછી છિંદવાડાના યુથ ફિટનેસ ક્લબમાં સખત ટ્રેનિંગ લીધી. મર્યાદિત આર્થિક સંસાધનોના કારણે મંગેશ દરરોજ ઘરથી લગભગ 70 કિલોમીટર દૂર ક્રિકેટ પ્રેક્ટિસ કરવા જતો હતો.
લેફ્ટી ફાસ્ટ બોલર
મંગેશ એક લેફ્ટ-આર્મ ફાસ્ટ બોલર છે અને લોઅર ઓર્ડરમાં સારી બેટિંગ પણ કરે છે. તેણે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં પોતાના શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનથી ફ્રેન્ચાઇઝીનું ધ્યાન ખેંચ્યું, જ્યાં તેણે એક જ ઇનિંગમાં ત્રણ વિકેટ લીધી અને 28 રન બનાવ્યા.
ક્રિકેટ કરિયરની શરૂઆત
મંગેશ યાદવે પોતાના ક્રિકેટ કરિયરની શરૂઆત છિંદવાડાના ઇન્દિરા ગાંધી ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં કરી હતી. સ્થાનિક લેવલ પર સારું પ્રદર્શન કર્યા બાદ તેમણે ઘણા વર્ષો સુધી જબલપુર ડિવિઝનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું.
મધ્યપ્રદેશનું નામ કર્યું રોશન
RCB માટે મંગેશની પસંદગી થતાની જ સાથે તેના ગામ બોરગાંવમાં ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ. મીઠાઈઓ વહેંચવામાં આવી અને ગામલોકોએ ઢોલ અને સંગીત સાથે ઉજવણી કરી. મંગેશની સફળતા માત્ર છિંદવાડા માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય માટે ગર્વની ક્ષણ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે