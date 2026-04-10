પેસરમાંથી કેવી રીતે બન્યા બેટ્સમેન, ઘરેલું ક્રિકેટમાં બોલરોમાં દબદબો... કોણ છે મુકુલ ચૌધરી? KKR સામે લખી જીતની ગાથા

Who is Mukul Chaudhary: IPL 2026માં KKR પહેલી જીતની ખૂબ જ નજીક પહોંચી ગયું હતું. મેચ સંપૂર્ણપણે KKRના હાથમાં હતો, પરંતુ લખનૌના એક વિસ્ફોટક બેટ્સમેને KKRના અરમાનો પર પાણી ફેરવી દીધું. જીતને મોઢામાંથી છીનવીને આ બેટ્સમેન રાતોરાત હીરો બની ગયો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:42 AM IST
  • રાજસ્થાનના એક નાના ગામડાનો યુવાન કેવી રીતે બન્યો IPLનો સ્ટાર
  • લખનૌનો એવો વિસ્ફોટ બેટ્સમેન જેણે KKRના મોઢામાંથી છીનવી લીધી જીત
  • ઝુંઝુનુથી IPLના સ્ટેજ સુધી આવી છે મુકુલ ચૌધરીની સફર
     

KKR vs LSG: મુકુલ ચૌધરી એ નામ છે, જે KKR અને LSG વચ્ચે રમાયેલા મેચ બાદ ચર્ચામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધી ફેન્સે આ ખેલાડીના વિસ્ફોટક સિક્સરોના વખાણ માત્ર નેટ્સ સેશન બાદ જ સાંભળ્યા હતા. કેટલાક કોમેન્ટેટર્સથી લઈને અર્જુન તેંડુલકર સુધી ઘણા લોકોએ મુકુલનું નેટ્સ સેશન જોયું અને ધમાકેદાર સિક્સરોના મુરીદ બની ગયા. હવે જ્યારે મુકુલે KKRના મોંઢામાં આવેલી જીત છીનવી લીધી છે, ત્યારે આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ચર્ચામાં આવ્યો છે. તો ચાલો અમે તમને જણાવીએ કે કોણ છે મુકુલ ચૌધરી.

મુકુલે રમી તોફાની ઇનિંગ
ઋષભ પંતની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જેમ-તેમ કરીને KKRની ટીમે બોર્ડ પર 181 રન બનાવ્યા હતા. અજિંક્ય રહાણેએ 24 બોલમાં 41 રનની ઇનિંગ રમી જેમાં 2 સિક્સ અને 4 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. રઘુવંશીએ પણ 45 રનની ઇનિંગ રમી. જ્યારે રોવમેન પોવેલે 24 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા હતા. KKRએ બોલિંગ શાનદાર કરી હતી, પણ કોને ખબર હતી કે મુકુલ નામનું તોફાન તેમને ઉડાવી દેવા તૈયાર બેઠું છે.

મુશ્કેલીમાં હતી લખનૌની ટીમ
લખનૌની ટીમે 125 રન પર 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, ત્યારબાદ જ્યારે 128 પર 7મી વિકેટ પડી ત્યારે લોકોએ આશા છોડી દીધી હતી. પરંતુ ક્રીઝ પર મુકુલ ચૌધરી પોતાનો જાદુ બતાવવા આતુર હતા. 200ના સ્ટ્રાઈક રેટથી રમીને તેમણે 27 બોલમાં 54 રનની ઇનિંગ રમી. આખી ઇનિંગમાં 7 સિક્સર અને 2 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. પરંતુ અહીંયા સુધી પહોંચવા માટે તેમણે ખૂબ મહેનત કરી છે.

કોણ છે મુકુલ ચૌધરી?
મુકુલ ચૌધરી રાજસ્થાનના ઝુંઝુનુથી આવે છે. તેમના માટે આ તોફાની અડધી સદી સુધીની સફર સરળ નહોતી. તેમના પિતા દલીપ ચૌધરીએ મુકુલને અહીં સુધી પહોંચાડવા માટે દિવસ-રાત એક કરી દીધા હતા. તેઓ એક શિક્ષક હતા અને તેમણે મુકુલના ભવિષ્ય માટે ધીમે-ધીમે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત કરી અને જયપુર શિફ્ટ થયા. આ પાછળનું કારણ મુકુલની ટ્રેનિંગ હતી. તેમણે પુત્રને સીકરની SBS ક્રિકેટ એકેડમીમાં મોકલ્યો. હવે મુકુલ પોતાના માટે રસ્તા બનાવી રહ્યા છે. આ મેચમાં 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જીત્યા બાદ તેઓ ભાવુક જોવા મળ્યા હતા.

ઈમોશનલ થયા મુકુલ ચૌધરી
મુકુલે મેચ પછી કહ્યું કે, "મારી સફર હકીકતમાં મારા જન્મ પહેલા જ શરૂ થઈ ગઈ હતી, કારણ કે મારા પિતાનું એક સપનું હતું કે એક દિવસ તેમનો પુત્ર ક્રિકેટ રમશે. પરંતુ તે સમયે અમારા પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત નહોતી, તેથી હું વહેલી શરૂઆત કરી શક્યો નહીં. મેં લગભગ 12-13 વર્ષની ઉંમરે રમવાનું શરૂ કર્યું. તે સમયે વધારે એકેડમી નહોતી. સીકરમાં ત્યારે એક જ એકેડમી હતી, SBS ક્રિકેટ એકેડમી, જે ત્યારે જ ખુલી હતી અને મેં ત્યાં લગભગ 5-6 વર્ષ ટ્રેનિંગ લીધી. ત્યારબાદ હું જયપુર ગયો, કારણ કે જો તમારે ઉચ્ચ સ્તરે રમવું હોય, તો તમારે આગળ વધવું જ પડે છે."

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

