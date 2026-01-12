ગુજરાત સામે હેટ્રિક લેનાર નંદિની શર્મા કોણ છે ? જાણો કેવી રહી છે તેની અત્યાર સુધીની સફર
Who is Nandini Sharma : દિલ્હી કેપિટલ્સની ફાસ્ટ બોલર નંદિની શર્માએ ગુજરાત જાયન્ટ્સ સામે હેટ્રિક લઈને મહિલા પ્રીમિયર લીગમાં ઇતિહાસ રચ્યો. નંદિની આ સિઝનમાં હેટ્રિક લેનારી પ્રથમ બોલર બની છે.
Trending Photos
Who is Nandini Sharma : રવિવારની રાત WPL 2026માં ખૂબ જ રોમાંચક રહી. દિલ્હી કેપિટલ્સને ગુજરાત જાયન્ટ્સ સામે અંતિમ ઓવરમાં 4 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો, પરંતુ આ મેચ ઇતિહાસમાં અંકિત થઈ ગઈ. દિલ્હી કેપિટલ્સની ફાસ્ટ બોલર નંદિની શર્માએ નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે આ WPL સીઝનની પહેલી હેટ્રિક લીધી. આ સાથે તેણીએ 5 વિકેટ પણ લીધી અને રેકોર્ડ બુકમાં નામ નોંધાયું. આ સાથે નંદિની ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.
20મી ઓવરમાં હેટ્રિક સાથે ચાર વિકેટ
નંદિની શર્માએ ગુજરાત જાયન્ટ્સની ઇનિંગ્સના 20મી ઓવરના છેલ્લા ત્રણ બોલમાં કનિકા આહુજા, રાજેશ્વરી ગાયકવાડ અને રેણુકા સિંહની વિકેટ લઈને પોતાની હેટ્રિક પૂર્ણ કરી. નંદિનીએ પહેલા કનિકાને સ્ટમ્પ આઉટ કરી હતી. ત્યારબાદ રાજેશ્વરી ગાયકવાડે બોલ્ડ કરી અને ફુલ-લેન્થ બોલ પર રેણુકાને LBW આઉટ કરીને હેટ્રિક પુરી કરી. અગાઉ નંદિનીએ ઓવરના બીજા બોલ પર પણ વિકેટ લીધી હતી. આમ, તેણીએ આ ઓવરમાં માત્ર બે રન આપીને ચાર વિકેટ લીધી હતી.
🚨 𝐇𝐚𝐭-𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭 🚨
Nandni Sharma, you beauty 👌 #TATAWPL's 4th hat-trick 🫡
Updates ▶️ https://t.co/owLBJyAIzb #TATAWPL | #KhelEmotionKa | #DCvGG | @DelhiCapitals pic.twitter.com/Crnlx2PW5I
— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 11, 2026
WPLમાં હેટ્રિક લેનારી ચોથી બોલર
નંદિની શર્મા દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે હેટ્રિક લેનારી પ્રથમ અને આ ટુર્નામેન્ટમાં એકંદરે ચોથી બોલર બની છે. નંદિની પહેલા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની ઇસી વોંગે WPL 2023માં હેટ્રિક લીધી હતી, WPL 2024માં UP વોરિયર્સની દીપ્તિ શર્મા અને WPL 2025માં UP વોરિયર્સની ગ્રેસ હેરિસે હેટ્રિક લીધી હતી.
હેટ્રિકની સાથે નંદિનીએ એક ઇનિંગમાં 33 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી હતી, જે WPL મેચમાં 5 વિકેટ લેનારી માત્ર સાતમી બોલર બની હતી. શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન માટે તે હવે WPL ઇતિહાસમાં પાંચમા ક્રમે છે. આ સાત બોલરોમાં તે 5 વિકેટ લેનારી માત્ર બીજી ભારતીય બોલર છે. અગાઉ આશા શોભનાએ UP વોરિયર્સ માટે 22 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી હતી.
કોણ છે નંદિની શર્મા ?
નંદિની શર્માનો જન્મ 20 સપ્ટેમ્બર, 2001ના રોજ ચંદીગઢમાં થયો હતો. ચંદીગઢ તરફથી ઘરેલુ ક્રિકેટમાં રમનારી આ 24 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાં વિકેટ લેવામાં નિષ્ણાત છે. તે 2025ની સિનિયર મહિલા T20 ટ્રોફીમાં અગ્રણી વિકેટ લેનાર બોલરોમાંની એક હતી, જેના કારણે તેને દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા કોલ-અપ કરવામાં આવી. આ તેની કારકિર્દીમાં એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક હતો. નંદિની T20 ક્રિકેટમાં માત્ર 7.5ના ઇકોનોમી રેટથી બોલિંગ કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે