/કોણ છે નીલ પટેલ ? ગુજરાતી મૂળના ખેલાડીને ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાં મળી તક, ભારત સામે કરશે ડેબ્યૂ !

Who is Neel Patel : ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતના પ્રવાસ માટે પોતાની અંડર-19 ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ગુજરાતી મૂળના ખેલાડી નીલ પટેલનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ યુવા બેટ્સમેનને આગામી મહિને ભારત સામે રમાનારી મલ્ટી-ફોર્મેટ સિરીઝ માટે 16 સભ્યોની ઓસ્ટ્રેલિયન અંડર-19 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ તરફથી રમનાર નીલ હવે ભારતીય અંડર-19 ટીમ સામે ત્રણ વન-ડે મેચ અને બે ચાર-દિવસીય મેચ રમશે. આ પ્રવાસ ચાર અઠવાડિયા સુધી ચાલશે, જેમાં 13 સપ્ટેમ્બરથી 9 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાજકોટ અને અમદાવાદમાં મેચો યોજાશે. ત્યારે નીલ પટેલ કોણ છે, તેના વિશે વધુ જાણીએ.
કોણ છે નીલ પટેલ ?
નીલ પટેલનો પરિવાર મૂળ ગુજરાતના ચરોતરનો વતની છે. બિઝનેસ અને રોજગાર અર્થે નીલનો પરિવાર ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડની ખાતે સ્થાયી થયો હતો. નીલનો ઉછેર અને ક્રિકેટ ટ્રેનિંગ સંપૂર્ણપણે સિડનીમાં જ થઈ છે. નીલ પટેલ ગુજરાતી મૂળનો ઉભરતો ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનિંગ બેટ્સમેન છે, જે જરૂર પડ્યે ઓફ-સ્પિન બોલિંગ પણ કરે છે. તેણે પોતાની ટેકનિક, ધીરજ અને સતત રન બનાવવાની ક્ષમતા દ્વારા ઓસ્ટ્રેલિયન જુનિયર ક્રિકેટમાં પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું છે.
તેણે યુનિવર્સિટી ઓફ ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ (UNSW) ક્રિકેટ ક્લબનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી વખતે માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. એક જ કેલેન્ડર વર્ષમાં 1,000થી વધુ રન બનાવીને પટેલ સિડની પ્રીમિયર ક્રિકેટ ફર્સ્ટ ગ્રેડના ઇતિહાસમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર સૌથી યુવા ખેલાડીઓમાંના એક બન્યો છે.
INDIAN ORIGIN IN AUSTRALIAN U19 TEAM ✅
- Neel Patel, will be part of Australian U19 team for the India tour starting on next month at Rajkot & Ahmedabad. pic.twitter.com/6UfYLeoKXD
— Johns. (@CricCrazyJohns) August 3, 2026
ફર્સ્ટ-ગ્રેડ ક્રિકેટમાં ફટકારી સદી
ત્યારબાદ નીલ પટેલે ફર્સ્ટ-ગ્રેડ ક્રિકેટમાં પોતાની પ્રથમ સદી ફટકારી અને પોતાના સતત પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. આ પ્રદર્શનના આધારે તેને એડિલેડમાં ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના અંડર-19 મેન્સ ટેલેન્ટ કેમ્પ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો, જ્યાં તેને દેશના સૌથી આશાસ્પદ યુવા ખેલાડીઓમાંના એક તરીકે ઓળખ મળી.
હાલમાં, નીલ પટેલ ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ જુનિયર ટીમ માટે રમે છે. લાંબી ઇનિંગ્સ રમવાની તેની ક્ષમતાને તેની સૌથી મોટી તાકાત માનવામાં આવે છે. તે બેટિંગની સાથે ઓફ-સ્પિન બોલિંગમાં પણ ટીમ માટે મૂલ્યવાન સાબિત થાય છે, જે તેને એક બેસ્ટ ઓલરાઉન્ડર બનાવે છે.
નીલ પટેલનો ડોમેસ્ટિક રેકોર્ડ
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા અનુસાર, નીલ પટેલે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ, ક્લબ ક્રિકેટ, અંડર-19 અને અન્ય તમામ ફોર્મેટ સાથે કુલ 278 ઇનિંગ્સમાં 8,176 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન, તેણે 11 સદી અને 45 અડધી સદી ફટકારી છે. બેટિંગ ઉપરાંત તેણે બોલિંગમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, 202 વિકેટ લીધી છે.