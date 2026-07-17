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રોહિત શર્મા પછી કોનો નંબર? આ 5 સ્ટાર ખેલાડીઓ કરી શકે છે સંન્યાસની જાહેરાત

Team India Retirement: T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી સહિત 6 મોટા ભારતીય ખેલાડીઓ હવે તેમના આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીના અંતિમ તબક્કામાં છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 17, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:45 PM IST
રોહિત શર્મા પછી કોનો નંબર? આ 5 સ્ટાર ખેલાડીઓ કરી શકે છે સંન્યાસની જાહેરાત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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