/રોહિત શર્મા પછી કોનો નંબર? આ 5 સ્ટાર ખેલાડીઓ કરી શકે છે સંન્યાસની જાહેરાત

Team India Retirement: ભારતીય ક્રિકેટમાં પરિવર્તનનો પવન ઝડપથી ફૂંકાઈ રહ્યો છે. તાજેતરના મીડિયા અહેવાલોએ ક્રિકેટ વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ટીમ ઈન્ડિયાના દિગ્ગજ બેટ્સમેન રોહિત શર્માને BCCI પસંદગીકારોએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તે હવે 2027 ODI વર્લ્ડ કપનો ભાગ નથી.
આ પછી, અટકળો ચાલી રહી છે કે લોર્ડ્સ ODI મેચ રોહિતની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હોઈ શકે છે. રોહિત પહેલાથી જ T20 ક્રિકેટને અલવિદા કહી ચૂક્યો છે અને હવે સંપૂર્ણ સંન્યાસના આરે છે. પરંતુ રોહિત એકલો નથી. ટીમ ઈન્ડિયામાં ઘણા અન્ય અનુભવી ખેલાડીઓ છે જે તેમની ઉંમર, ફિટનેસ અથવા યુવા પસંદગીઓ પર પસંદગીકારોના મક્કમ વલણને કારણે ટૂંક સમયમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી કાયમ માટે નિવૃત્તિ લઈ શકે છે. અહીં આવા છ ખેલાડીઓ છે.
રોહિત શર્મા
હિટમેન તરીકે ઓળખાતા રોહિત શર્માની શાનદાર કારકિર્દીનો અંત હવે નજીક દેખાઈ રહ્યો છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, તાજેતરના અહેવાલો અને પસંદગીકારોના નિવેદનોથી સ્પષ્ટ થયું છે કે બોર્ડ ભવિષ્યની ટીમ બનાવવા માટે આગળ વધી રહ્યું છે. આનાથી એવી અટકળોને વેગ મળ્યો છે કે તેની વનડે કારકિર્દી પણ અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે અને તે ટૂંક સમયમાં નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી શકે છે.
વિરાટ કોહલી
રોહિત શર્માની જેમ, વિરાટ કોહલીએ પણ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. જ્યારે કોહલી હજુ પણ રન બનાવી રહ્યો છે, ત્યારે તે તેની કારકિર્દીના અંતિમ તબક્કામાં છે. બીસીસીઆઈ હવે યુવા બેટ્સમેનોને વનડેમાં પણ તૈયાર કરવા માટે એક નીતિ પર કામ કરી રહ્યું છે, જે સૂચવે છે કે કોહલી પણ આવતા વર્ષ સુધીમાં રમતમાંથી સંપૂર્ણપણે નિવૃત્તિ લઈ શકે છે.
મોહમ્મદ શમી
ભારતીય ઝડપી બોલિંગના સૌથી વિશ્વસનીય સ્તંભોમાંના એક, મોહમ્મદ શમી, છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઇજાઓથી પીડાય છે. જો કે તે ઇજા બાદ વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે, ટીમ ઇન્ડિયા પાસે હાલમાં ઉભરતા યુવા ઝડપી બોલરોની લાંબી યાદી છે. કઠિન સ્પર્ધા અને યુવાનોને પૂરી પાડવામાં આવતી તકોને જોતાં, શમીનો માર્ગ મુશ્કેલ છે, અને તે ટૂંક સમયમાં નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે.
ભુવનેશ્વર કુમાર
સ્વિંગના સુલ્તાન તરીકે જાણીતા ભુવનેશ્વર કુમાર પણ ઘણા સમયથી ભારતીય ટીમની બહાર છે. સફેદ બોલના ક્રિકેટમાં ભારત માટે અનેક મેચ જીત્યા બાદ, ભુવનેશ્વરને હવે પસંદગીકારો દ્વારા સંપૂર્ણપણે અવગણવામાં આવ્યો છે, જેઓ અર્શદીપ સિંહ અને મયંક યાદવ જેવા યુવાનો પર આધાર રાખી રહ્યા છે. તેની ઘટતી ગતિ અને ટીમમાં વાપસી માટે બંધ દરવાજાને જોતાં, ભુવનેશ્વર ટૂંક સમયમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત પણ કરી શકે છે.
રવિન્દ્ર જાડેજા
વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડરોમાંના એક ગણાતા રવિન્દ્ર જાડેજાએ 2024 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ટૂંકા ફોર્મેટમાંથી(T20) નિવૃત્તિ લીધી હતી. ભારત હવે ભવિષ્ય માટે ઓલરાઉન્ડરોનો એક નવો પાક વિકસાવવા માંગે છે, તેથી જ એવું અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે જાડેજા ટૂંક સમયમાં ટેસ્ટ અને ODI ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ શકે છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ, ખાસ કરીને, અક્ષર પટેલને પોતાનો કાયમી ઓલરાઉન્ડર બનાવવા માટે કટિબદ્ધ છે, ઓછામાં ઓછા ODI ફોર્મેટમાં.
ઇશાંત શર્મા
અનુભવી ઝડપી બોલર ઇશાંત શર્મા ઘણા સમયથી ટીમની બહાર છે. ભલે તે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં એક્ટિવ રહ્યો છે, પરંતુ હવે ટીમમાં તેના પાછા ફરવાની કોઈ શક્યતા નથી. આ જ કારણ છે કે એવું માનવામાં આવે છે કે આ સિનિયર બોલર ટૂંક સમયમાં સત્તાવાર રીતે તમામ પ્રકારના ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી શકે છે.