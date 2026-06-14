/કોણ છે નિશાન વેલુપિલ્લાઈ ? ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ચમક્યો ભારતીય મૂળનો સ્ટાર

Nishan Velupillay : ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાની શરૂઆતની મેચમાં તુર્કીએને 2-0થી હરાવીને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના અભિયાનની શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. આ મેચમાં ભારતીય મૂળના ફૂટબોલર નિશાન વેલુપિલ્લાઈએ પણ ઇતિહાસ રચ્યો હતો. 25 વર્ષીય વેલુપિલ્લાઈએ મેચ દરમિયાન વર્લ્ડ કપમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ મંચ પર પગ મૂકનાર તમિલ મૂળનો પ્રથમ ફૂટબોલર બન્યો હતો.
નિશાનનો જન્મ ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં થયો હતો. તેના પિતા શ્રીલંકાના તમિલ વંશના છે, જ્યારે તેની માતા એંગ્લો-ઇન્ડિયન છે. મૂળ ભારતીય પરિવારનો હોવાના કારણે ભારતમાં તેના પ્રદર્શન અંગે ઘણો ઉત્સાહ છે.
કોણ છે નિશાન વેલુપિલ્લાઈ ?
સ્થાનિક ક્લબો સાથે પોતાની ફૂટબોલ કારકિર્દીની શરૂઆત કરનાર નિશાન વેલુપિલ્લાઈ શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે, તેણે સિનિયર ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું અને આખરે નેશનલ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું.
તેણે ઓક્ટોબર 2024માં ચીન સામેની વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર મેચમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમમાં પ્રવેશ કર્યો. રસપ્રદ વાત એ છે કે, તે અવેજી ખેલાડી તરીકે મેદાનમાં આવ્યો અને થોડી જ મિનિટોમાં ગોલ કરીને સૌ કોઈને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. ત્યારબાદ તેણે વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં સતત પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું અને ઓસ્ટ્રેલિયાની અંતિમ 26 સભ્યોની વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું.
ઓસ્ટ્રેલિયા vs તુર્કીયે મેચમાં શું થયું ?
ઓસ્ટ્રેલિયાએ વર્લ્ડ કપની ગ્રુપ ડી મેચમાં તુર્કીયેને 2-0થી હરાવ્યું. આ જીત સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રણ મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ મેળવ્યા અને તેના ગ્રુપ અભિયાનની મજબૂત શરૂઆત કરી. નિશાન વેલુપિલ્લાઈને બીજા હાફમાં મેદાનમાં લાવવામાં આવ્યો અને તેણે પોતાની સ્પીડ અને આક્રમક રમત સ્ટાઈલથી દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા.
ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે શરૂઆતથી જ મેચમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું. તેમણે તુર્કીયેને ગોલ કરવાની તકો ન આપી. તુર્કી ટીમને સમગ્ર મેચ દરમિયાન ગોલ મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી. આ જીત ઓસ્ટ્રેલિયા માટે તેની આગામી મેચમાં આત્મવિશ્વાસ વધારનાર સાબિત થઈ શકે છે.
નિશાન વેલુપિલ્લાઈની કહાની ફક્ત એક વ્યક્તિગત ખેલાડીની સફળતા વિશે નથી, તે વિશ્વભરના ભારતીય અને તમિલ સમુદાય માટે ગર્વની ક્ષણ છે. ભારતને હજુ સુધી વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થવાનું બાકી છે, છતાં નિશાન જેવા ભારતીય મૂળના ખેલાડીઓ વૈશ્વિક મંચ પર ભારતીય વારસાની ઓળખને મજબૂત બનાવી રહ્યા છે.