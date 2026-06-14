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કોણ છે નિશાન વેલુપિલ્લાઈ ? ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ચમક્યો ભારતીય મૂળનો સ્ટાર

Nishan Velupillay : નિશાન વેલુપિલ્લાઈએ સ્થાનિક ક્લબોથી પોતાની ફૂટબોલ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી અને બાદમાં પ્રતિષ્ઠિત ઓસ્ટ્રેલિયન ક્લબ મેલબોર્ન વિક્ટરીની એકેડેમીમાં જોડાયો. પોતાના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને કારણે તેણે સિનિયર ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું અને નેશનલ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 14, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:27 PM IST
કોણ છે નિશાન વેલુપિલ્લાઈ ? ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ચમક્યો ભારતીય મૂળનો સ્ટાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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કોણ છે નિશાન વેલુપિલ્લાઈ ? ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ચમક્યો ભારતીય મૂળનો સ્ટાર
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