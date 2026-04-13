કોણ છે પ્રફુલ હિંગે? જેણે IPL ડેબ્યૂના પ્રથમ ઓવરમાં જ રચ્યો ઈતિહાસ, અત્યાર સુધી કોઈ નથી કરી શક્યું આ કારનામું
Who is Praful Hinge: પ્રફુલ હિંગે IPL 2026માં ડેબ્યૂ કરતાની સાથે જ પ્રથમ ઓવરમાં 3 વિકેટ લઈને સનસની મચાવી દીધી છે. તેણે RR (રાજસ્થાન રોયલ્સ)ના ટોપ ઓર્ડરને ધ્વસ્ત કરી દીધો છે. વિદર્ભના આ યુવા ફાસ્ટ બોલરને SRHએ 30 લાખમાં ખરીદ્યો હતો અને હવે પ્રફુલ ટીમ માટે મોટો સરપ્રાઈઝ સાબિત થઈ રહ્યો છે.
Trending Photos
Who is Praful Hinge: IPL 2026માં એક નવો સિતારો ઉભરીને સામે આવ્યો છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના યુવા ફાસ્ટ બોલર પ્રફુલ હિંગે પોતાની ડેબ્યૂ મેચમાં જ એવો કમાલ કર્યો છે, જેને લાંબા સમય સુધી યાદ રાખવામાં આવશે. રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે સોમવારે રમાયેલી મેચમાં પ્રફુલ હિંગેએ પોતાની પ્રથમ ઓવરમાં જ 3 વિકેટ ઝડપીને મેચનું પાસું સંપૂર્ણપણે પલટી નાખ્યું.
પ્રથમ ઓવરમાં જ ‘ગેમ ઓવર’ જેવી અસર
પ્રફુલ હિંગે પોતાના સ્પેલની શરૂઆત ધમાકેદાર અંદાજમાં કરી.
બીજા બોલ પર: તેણે વૈભવ સૂર્યવંશીને 'ગોલ્ડન ડક' પર આઉટ કર્યો.
ચોથા બોલ પર: ધ્રુવ જુરેલને બોલ્ડ કર્યો.
છેલ્લા બોલ પર: પ્રોટેરિયસને કેચ આઉટ કરાવીને ત્રીજો ઝટકો આપ્યો.
માત્ર 6 બોલમાં રાજસ્થાનનો ટોપ ઓર્ડર ધરાશાયી થયો અને ટીમ ભારે દબાણમાં આવી ગઈ. કેપ્ટન ઈશાન કિશને ડેબ્યૂ કરી રહેલા આ બોલરને પહેલી જ ઓવર આપી હતી અને પ્રફુલ હિંગે તેને નિરાશ કર્યા નથી.
IPLમાં રચ્યો ઈતિહાસ
IPLની પ્રથમ ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ લેનાર બોલરનો આ પ્રથમ કિસ્સો છે. આ પહેલા IPLની પ્રથમ ઓવરમાં 32 વખત બોલરોએ 2 વિકેટ ઝડપી હતી, પરંતુ ક્યારેય કોઈ બોલરે પ્રથમ ઓવરમાં 3 વિકેટ લીધી નહોતી. પ્રફુલે ઈતિહાસ રચતા પોતાની અને ઇનિંગની પહેલી જ ઓવરમાં 3 વિકેટ ઝડપી લીધી.
કોણ છે પ્રફુલ હિંગે?
24 વર્ષીય પ્રફુલ હિંગેને આજે તેની પ્રથમ IPL મેચ રમવાની તક મળી છે. તેને SRHએ ઓક્શનમાં 30 લાખ રૂપિયા (બેઝ પ્રાઈસ)માં ખરીદ્યો હતો. પ્રફુલ એક મીડિયમ-ફાસ્ટ બોલર છે અને પોતાની વિવિધતા (variation) માટે જાણીતો છે.
વિદર્ભથી IPL સુધીની સફર
પ્રફુલ હિંગે નાગપુરનો રહેવાસી છે અને ઘરેલું ક્રિકેટમાં વિદર્ભ તરફથી રમે છે. તેના પ્રદર્શનથી પ્રભાવિત થઈને SRH ઉપરાંત મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને ગુજરાત ટાઈટન્સે પણ તેને ટ્રાયલ માટે બોલાવ્યો હતો. આખરે SRH ટીમે તેના પર વિશ્વાસ મૂક્યો અને તેને સ્ક્વોડમાં સામેલ કર્યો.
ઇન્ટરનેશનલ બોલરો સાથે ટ્રેનિંગ
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પ્રફુલ 2022થી ચેન્નાઈના પ્રખ્યાત MRF પેસ ફાઉન્ડેશન સાથે જોડાયેલ છે. 2024માં પ્રફુલ બ્રિસ્બેન પણ ગયો હતો, જ્યાં તેણે હેઝલવુડ અને રિચર્ડસન જેવા ફાસ્ટ બોલરો સાથે પ્રેક્ટિસ કરી હતી. આ અનુભવે તેની રમતને વધુ નિખારી છે.
કેવું રહ્યું અત્યાર સુધીનું કરિયર
10 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ: 27 વિકેટ (સરેરાશ 26.66)
6 લિસ્ટ-A મેચ: 5 વિકેટ
1 ટી20 મેચ: 1 વિકેટ
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે