/એન્જિનિયરિંગ છોડી બન્યો ક્રિકેટર, ધોનીની એક સિક્સે બદલ્યું કિસ્મત, MIમાં મળી એન્ટ્રી, જાણો કોણ છે આ ખેલાડી

Who is Raghu Sharma : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના લેગ-સ્પિનર રઘુ શર્માએ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે પોતાની પહેલી IPL વિકેટ લીધી. 2011ની વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં એમએસ ધોનીની મેચ-વિનિંગ સિક્સરથી પ્રેરિત થઈને રઘુ શર્માએ વજન ઘટાડ્યું અને 33 વર્ષની ઉંમરે પોતાનું IPLનું સપનું પૂર્ણ કર્યું.
Who is Raghu Sharma : મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે IPL 2026 સીઝનમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચ દરમિયાન સ્પિનર રઘુ શર્માને બીજી તક આપી. રઘુએ ચાર ઓવરમાં 36 રન આપીને એક વિકેટ લીધી. તેણે અર્શીન કુલકર્ણીની વિકેટ લીધી. રઘુ શર્માએ ખુલાસો કર્યો છે કે 2011માં વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં શ્રીલંકા સામે મહેન્દ્ર સિંહ ધોની દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી વર્લ્ડ કપ વિનિંગ સિક્સરથી તેને ક્રિકેટને ગંભીરતાથી લેવાની પ્રેરણા મળી હતી.
તે સમયે રઘુ મોટાપાથી સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો અને રમતમાં તેના ભવિષ્ય વિશે અનિશ્ચિત હતો. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે તેની પહેલી IPL વિકેટ લીધા પછી તેણે તેની સફર વિશે વાત કરતા કહ્યું કે ભારતની 2011 વર્લ્ડ કપ જીતે તેના જીવનનો માર્ગ બદલવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
રઘુનું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ
જલંધરના ડોકટર અને એન્જિનિયરના પરિવારમાંથી આવતા રઘુ પાસેથી પરંપરાગત કારકિર્દીનો માર્ગ પસંદ કરવાની અપેક્ષા હતી અને તે આખરે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર બન્યો. જોકે, 2011ના વર્લ્ડ કપ વિજયથી તેને ક્રિકેટમાં શરૂઆત કરવા માટે પ્રેરણા મળી, જોકે તેણે રમતમાં પ્રમાણમાં મોડી શરૂઆત કરી હતી. રઘુએ કહ્યું કે હું 2011ની આસપાસના સમયગાળાની વાત કરી રહ્યો છું. મારા પરિવારમાં દરેક વ્યક્તિ કાં તો ડૉક્ટર અથવા એન્જિનિયર હતા, તેથી હું પણ એન્જિનિયર બન્યો. પરંતુ તે સમયે હું ફિટ નહોતો, મારું વજન લગભગ 102 કિલોગ્રામ હતું.
કેવી રીતે મળી ક્રિકેટર બનવાની પ્રેરણા ?
ધોનીને સિક્સર ફટકારીને મેચ પૂરી કરતા જોયા પછી રઘુએ પોતે ક્રિકેટર બનવાનો સંકલ્પ કર્યો. ત્યારબાદ તેણે પોતાની ફિટનેસ અને લેગ-સ્પિન બોલિંગ પર ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું, 21 વર્ષની ઉંમરે વ્યાવસાયિક ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરવાનું લક્ષ્ય હતું. પોતાના શરૂઆતના પડકારોને યાદ કરતા રઘુએ કહ્યું કે, મારા પિતાએ મને તો કહ્યું હતું કે મારા વજનને કારણે હું તે કરી શકીશ નહીં. તેમણે કહ્યું કે તારે ઘણું દોડવું પડશે અને ખૂબ જ સખત મહેનત કરવી પડશે. ક્રિકેટ તારા માટે નથી. મેં 21 વર્ષની ઉંમરે શરૂઆત કરી ત્યારથી, વય-જૂથ ક્રિકેટ માટેની બધી તકો મારા હાથમાંથી પસાર થઈ ગઈ હતી.
રઘુની સફળતા પાછળનું રહસ્ય
રઘુએ ખુલાસો કર્યો કે ભગવાનમાં તેની શ્રદ્ધા અને બોલિંગની સતત પ્રેક્ટિસે તેને અવરોધો છતાં આગળ વધવામાં મદદ કરી. તેણે કહ્યું કે મને ભગવાનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો અને હું માનતો હતો કે જો ભગવાન હોય, તો હું ચોક્કસપણે સફળ થઈશ. હું અઠવાડિયામાં છ દિવસ લેગ-સ્પિન સિવાય બીજું કંઈ પ્રેક્ટિસ કરતો નહોતો. આજે પણ હું દરરોજ 10 ઓવર બોલિંગ કરું છું. જો તમે બોલર છો, તો તમારે સતત બોલિંગ કરવી પડશે, આ એકમાત્ર રસ્તો છે જેનાથી તમારું કાંડું કુદરતી રીતે કામ કરવાનું શરૂ કરે છે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે રઘુની સફર
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ગયા વર્ષે રઘુને ₹30 લાખમાં ખરીદ્યો અને વર્તમાન સીઝન માટે તેને રિટેન કર્યો હતો. 2025માં તેણે ફ્રેન્ચાઇઝ માટે નેટ બોલર રહ્યો અને ત્યારબાદ વિગ્નેશ પુથુરને ઈજા થયા બાદ તેના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો. જોકે તેને તે વર્ષે મેચ રમવાની તક મળી નહોતી, ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેના પર વિશ્વાસ જાળવી રાખ્યો. આખરે તેણે આ સીઝનની શરૂઆતમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે IPLમાં ડેબ્યૂ કર્યું.