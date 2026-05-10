/MI સામે ચાલીને કૂવામાં પડ્યું! પોતે જ બુમરાહના ખરાબ ફોર્મ માટે જવાબદાર? દિગ્ગજ ખેલાડીએ શું કહ્યું તે જાણો

IPL 2026: આઈપીએલ 2026ની સીઝન ભારતના ખૂંખાર ગણાતા બોલર જસપ્રીત બુમરાહ માટે એક ખરાબ સપના જેવી જઈ રહી છે. કારણ કે બોલિંગમાં જોઈએ એવું પ્રદર્શન થઈ રહ્યું નથી. ગત સીઝનમાં 12 મેચમાં 18 વિકેટ લેનાર બુમરાહ આ વખતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે 10 મેચમાં માત્ર 3 વિકેટ લઈ શક્યો. એક સમયે ભારતના સ્ટાર બોલર રહી ચૂકેલા ઉમેશ યાદવે બુમરાહ વિશે શું કહ્યું તે ખાસ જાણો.
આ વખતની આઈપીએલની સીઝન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે કઈ ખાસ નથી રહી. એમાં પણ સ્ટાર બોલર જસપ્રીત બુમરાહનું ફોર્મ સતત ચિંતાજનક રહ્યું છે. બુમરાહ દુનિયાના ખૂંખાર બોલરોમાં સામેલ છે. પરંતુ આ વખતની આઈપીએલની સીઝન બુમરાહ માટે ખરાબ સપના સમાન જોવા મળી રહી છે. એવું જોવા મળી રહ્યું છે કે જાણે ખેલાડીઓમાં બુમરાહનો ખૌફ નથી. જો કે એક સમયે ભારતના સ્ટાર બોલર રહી ચૂકેલા ઉમેશ યાદેવ બુમરાહના ફોર્મ પર મોટો ખુલાસો કર્યો. તેમણે ખુલીને આ વિશે વાત કરી અને ભુવનેશ્વર કુમારના પ્લાનિંગને પણ ખુલીને જણાવ્યું. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમ આમ તો લગભગ પ્લે ઓફની બહાર થઈ ચૂકી છે. જેના કારણોમાં એક કારણ જસપ્રીત બુમરાહનું ફ્લોપ હોવું પણ સામેલ છે.
બુમરાહ માટે આઈપીએલ 2026 દુ:ખદ સપના સમાન
જસપ્રીત બુમરાહની બોલિંગ સામે રમતા ભલભલા બેટ્સમેન ખૌફ ખાતા હતા. પરંતુ આ વખતે નવા નવા ક્રિકેટર્સ પણ બુમરાહની બોલિંગને ધોતા જોવા મળ્યા. વૈભવ સૂર્યવંશી સહિત અનેક ખેલાડીઓએ બુમરાહની બોલિંગમાં ખુબ રન ભેગા કર્યા. આ સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં બુમરાહ 10 મેચ રમ્યો છે પરંતુ માત્ર 3 વિકેટ મળી છે. જ્યારે ગત સીઝનની વાત કરીએ તો બુમરાહનો ડંકો વાગ્યો હતો. જેણે 12 મેચમાં 18 વિકેટ ઝડપી હતી. આ સીઝન બુમરાહની ઈકોનોમીની રીતે પણ ખુબ ખરાબ રહી કારણ કે તેણે 8.89 ઈકોનોમીથી બોલિંગ કરી.
ઉમેશ યાદવે બુમરાહ વિશે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો
ઉમેશ યાદવ જિયોસ્ટાર પર ચેમ્પિયન્સવાલી કોમેન્ટ્રીના એક્સપર્ટ તરીકે કામ કરે છે. તેમણે કહ્યું કે બુમરાહ સાથે મુંબઈ કન્સિસ્ટન્ટ નથી. ક્યારેક પાવરપ્લેમાં બોલિંગ કરાવે છે તો ક્યારેક નહીં. વિકેટ લેવા માટે પણ સૌથી જરૂરી પ્રેશર બનાવવું એ હોય છે. જ્યારે પણ બુમરાહ બોલિંગ કરવા આવે ત્યારે કાં તો તેણે પોતે પ્રેશર બનાવવું પડે છે અથવા તો ટીમ માટે એવી સ્થિતિમાં બોલિંગ કરવી પડે જ્યાં એટેક કરી શકે. પરંતુ બુમરાહ બોલિંગ કરવા માટે આવે ત્યારે સ્થિતિ એવી હોય કે ત્યારે વિકેટ પડી ન હોય અને બેટર્સ પણ એટેક કર્યા વગર સમજદારીથી બેટિંગ કરે છે.
બુમરાહને ક્યારે આપવી જોઈએ બોલિંગ
ઉમેશ યાદવે વધુમાં કહ્યું કે બુમરાહને તમે કાં તો પાવરપ્લેમાં પહેલા જ એક કે બે ઓવર કરાવો, કે જ્યાં તે પ્રેશર બનાવી શકે. અથવા તો પછી તમે તેને એવી સ્થિતિ બનાવીને આપો જ્યાં બુમરાહને એટેક કરવાની તક મળે. જ્યારે ખેલાડી ધીમે ધીમે રન બનાવતો હોય કે પ્રેશર હોય તો બુમરાહને લાવો જેનાથી ખેલાડી તેની બોલિંગમાં જોખમ લે અને તેને વિકેટ મળે.