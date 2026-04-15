ગુજરાતી ન્યૂઝSports

Ajinkya Rahane : કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને IPL 2026માં ચોથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો, કારણ કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે તેને 32 રનથી હરાવ્યું. કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ આ હાર માટે કોને જવાબદાર ગણાવ્યો અને KKR સતત કેમ હારી રહ્યું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:47 PM IST
  • KKRની ચેન્નાઈમાં CSK સામે 32 રનથી હાર
  • KKRની આ સિઝનમાં સતત ચોથી હાર
  • કેપ્ટને હાર માટે બેટિંગને જવાબદાર ગણાવી

એક બાદ એક હાર... KKRની નિષ્ફળતાનો અસલી વિલન કોણ ? કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ કોને ગણાવ્યો જવાબદાર

Ajinkya Rahane : IPL 2026માં KKRની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. ચેન્નાઈમાં CSK સામે 32 રનથી મળેલી હાર બાદ ટીમ હવે સતત પાંચમી મેચમાં જીતથી વંચિત રહી ગયું. મેચ પછીના વિશ્લેષણમાં KKRના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ સ્પષ્ટપણે ટીમના બેટિંગ પ્રદર્શનને હારનું મુખ્ય કારણ ગણાવ્યું.

રહાણેએ જણાવ્યું કે બોલરોએ CSKને 200થી ઓછા રન સુધી મર્યાદિત કરવા માટે શાનદાર વાપસી કરી. જે આ વિકેટને જોતાં ખરેખર પ્રશંસનીય પ્રયાસ છે, ખાસ કરીને પાવરપ્લે દરમિયાન 70 રન આપ્યા પછી, ટીમે મેચમાં પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને સ્કોર 190 સુધી મર્યાદિત કરવામાં સફળ રહી.

હારનું સૌથી મોટું કારણ

જોકે, KKRની બેટિંગ યુનિટ સંપૂર્ણ નિષ્ફળ સાબિત થઈ. ટીમ પાવરપ્લે દરમિયાન ફક્ત 36-37 રન જ બનાવી શકી, એક ધીમી શરૂઆત જેણે તે સમયે અને ત્યાં જ મેચની દિશા નક્કી કરી. રહાણેએ સ્વીકાર્યું કે બેટ્સમેનોને કોઈ મોમેન્ટમ ના મળી અને આ હારનું સૌથી મોટું કારણ બન્યું.

કેપ્ટને કહ્યું કે હાલમાં પરિસ્થિતિ મુશ્કેલ છે, અમે જીત મેળવી શકતા નથી. પરંતુ એક ટીમ તરીકે સકારાત્મક રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તેમણે ખેલાડીઓને આગામી દરેક મેચમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરવા વિનંતી કરી. હાર છતાં રહાણેએ ફાસ્ટ બોલર કાર્તિક ત્યાગીની પ્રશંસા કરી. તેણે કહ્યું કે ત્યાગી અથાક મહેનત કરી રહ્યો છે અને સતત સુધારો દર્શાવી રહ્યો છે, જેનો પુરાવો 148.2 કિમી/કલાકની ઝડપે બોલિંગ કરવાની તેની ક્ષમતા છે.

CSKના કેપ્ટને શું કહ્યું ?

બીજી બાજુ CSKના કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડ તેની ટીમની જીતથી સ્પષ્ટપણે સંતુષ્ટ દેખાતો હતો. તેણે કહ્યું કે ટીમ ધીમે ધીમે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહી છે અને ખેલાડીઓ ટીમમાં તેમની ભૂમિકાઓની વધુ સારી રીતે સમજી રહ્યા છે.

પહેલા બેટિંગ કરતા CSKએ કુલ 192 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. તેમની ઇનિંગ પાછળથી ધીમી પડી ગઈ, જેના કારણે 190 રનનો સ્કોર બન્યો. બોલિંગ વિભાગમાં નૂર અહમદે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું જેણે KKRના રન ચેઝની કમર તોડી નાખી. તેણે 3 વિકેટ ઝડપી

સતત હાર બાદ KKR સામે હવે વાપસી કરવાનો મોટો પડકાર છે, જ્યારે CSK ટીમ તેની લય શોધી રહી હોય તેવું લાગે છે. કોલકાતાની ટીમે અત્યાર સુધી તેની 5માંથી 4 મેચ હારી છે, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે રદ થઈ હતી. 

IPL 2026ની વર્તમાન સીઝનમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની સફર

14 એપ્રિલ, 2026: KKR vs CSK — CSKએ મેચ 32 રનથી જીતી
9 એપ્રિલ, 2026: KKR vs LSG — LSGએ મેચ 3 વિકેટથી જીતી 
6 એપ્રિલ, 2026: KKR vs PBKS — વરસાદને કારણે મેચ રદ
2 એપ્રિલ, 2026: KKR vs SRH — SRHએ 65 રનથી મેચ જીતી
29 માર્ચ, 2026: KKR vs MI — MIએ મેચ 6 વિકેટથી જીતી 

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

