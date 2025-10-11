Prev
યશસ્વી જયસ્વાલના રનઆઉટ માટે કોણ જવાબદાર? બેવડી સદીથી ચૂકી ગયો, ગિલ દેખાયો નિરાશ

Yashasvi Jaiswal Run Out: ભારતીય ઇનિંગ્સની 92મી ઓવરમાં યશસ્વી જયસ્વાલનો રનઆઉટ થયો હતો. જેડન સીલ્સ દ્વારા ફેંકાયેલા બીજા બોલ પર જયસ્વાલે મિડ-ઓફ તરફ એક જોરદાર ડ્રાઇવ ફટકારી અને તરત જ દોડવાનું શરૂ કર્યું. નોન-સ્ટ્રાઇકર એન્ડ પર ઉભેલા ગિલે થોડા પગલાં આગળ વધ્યા પરંતુ બોલ સીધો ફિલ્ડર પર જતો જોતાં જ તે તરત જ અટકી ગયો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:51 AM IST

Yashasvi Jaiswal Run Out: ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની બે ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. પહેલા દિવસે આક્રમક બેટિંગ કરનારી ટીમ ઇન્ડિયાની શરૂઆત બીજા દિવસે ખરાબ રહી. યશસ્વી જયસ્વાલ 175 રનના સ્કોર પર રનઆઉટ થયો, જેના કારણે તે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં તેની ત્રીજી બેવડી સદી ચૂકી ગયો. 

વિકેટ આ રીતે ગુમાવવાની અપેક્ષા રાખી ન હતી

રન મેળવવાના પ્રયાસ કરતી વખતે જયસ્વાલે પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. બીજા છેડે ઉભેલા કેપ્ટન શુભમન ગિલ પણ રનઆઉટથી નિરાશ દેખાતો હતો. જયસ્વાલ પહેલા દિવસે બેટથી પ્રભાવશાળી રહ્યો હતો, અને આજે તેની પાસેથી બેવડી સદીની અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ કોઈએ તેની વિકેટ આ રીતે ગુમાવવાની અપેક્ષા રાખી ન હતી.

ઝડપથી દોડી ગયો હતો

ભારતીય ઇનિંગ્સની 92મી ઓવરમાં યશસ્વી જયસ્વાલનો રનઆઉટ થયો. જેડન સીલ્સ દ્વારા ફેંકાયેલા બીજા બોલ પર, જયસ્વાલ મિડ-ઓફ તરફ જોરથી દોડ્યો અને તરત જ દોડવા લાગ્યો. નોન-સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર ઉભેલા ગિલે થોડા પગલાં આગળ વધ્યા પરંતુ બોલ સીધો ફિલ્ડર પાસે જતો જોતાં તરત જ રોકાઈ ગયો. જોકે, જયસ્વાલ અડધો રસ્તે પાછળ પહોંચી જવા માટે ઝડપથી દોડી ગયો હતો. તેણે પાછળ ફરવાનો પ્રયાસ કર્યો પણ તે નિષ્ફળ રહ્યો હતો.

ગિલ જયસ્વાલના રનઆઉટથી ખૂબ નિરાશ

જયસ્વાલની ભૂલ હતી, કારણ કે બોલ સીધો ફિલ્ડર પાસે ગયો હતો, અને ફિલ્ડર 30-યાર્ડ સર્કલની અંદર જ ઊભો હતો. તેથી, તે બિલકુલ રન નહોતો. ગિલ જયસ્વાલના રનઆઉટથી ખૂબ નિરાશ દેખાતો હતો.

 

કમનસીબ રેકોર્ડ સંજય માંજરેકરના નામે

યશસ્વી જયસ્વાલ સૌથી વધુ રન-આઉટ સ્કોરના સંદર્ભમાં ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ભારત માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા પછી રન આઉટ થવાનો કમનસીબ રેકોર્ડ સંજય માંજરેકરના નામે છે. 1989માં લાહોરમાં પાકિસ્તાન સામે 218 રન બનાવીને રન આઉટ થયો હતો. રાહુલ દ્રવિડનું નામ આ યાદીમાં ત્રણ વખત દેખાય છે.

ભારત માટે સૌથી વધુ રન આઉટ સ્કોર

  • 218 સંજય માંજરેકર વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન લાહોર 1989
  • 217 રાહુલ દ્રવિડ વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ ધ ઓવલ 2002
  • 180 રાહુલ દ્રવિડ વિ ઓસ્ટ્રેલિયા કોલકાતા 2001
  • 175 યશસ્વી જયસ્વાલ વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ દિલ્હી 2025
  • 155 વિજય હઝારે વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ મુંબઈ BS 1951
  • 144 રાહુલ દ્રવિડ વિ એસએલ કાનપુર 2009
     

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

