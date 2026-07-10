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કોણ છે રોનાલ્ડોના ફેવરિટ કોચ Jorge Jesus ? જે સંભાળી શકે છે પોર્ટુગલની કમાન, વર્લ્ડ કપમાં હાર બાદ મોટો ફેરફાર

Who Is Jorge Jesus : પોર્ટુગલ ટીમે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ચાહકોને નિરાશ કર્યા છે, ટીમ રાઉન્ડ ઓફ 16માં હાર બાદ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. હવે ટીમને નવા કોચ મળવાના છે. જોર્જ જીસસ આ ભૂમિકા સંભાળી શકે છે, તે ટીમના કેપ્ટન ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોના ફેવરિટ પણ છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 10, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:50 PM IST
કોણ છે રોનાલ્ડોના ફેવરિટ કોચ Jorge Jesus ? જે સંભાળી શકે છે પોર્ટુગલની કમાન, વર્લ્ડ કપમાં હાર બાદ મોટો ફેરફાર
Image Credit: SportyTV

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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