/કોણ છે રોનાલ્ડોના ફેવરિટ કોચ Jorge Jesus ? જે સંભાળી શકે છે પોર્ટુગલની કમાન, વર્લ્ડ કપમાં હાર બાદ મોટો ફેરફાર

Who Is Jorge Jesus : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી રહ્યો છે, આજે 9 જુલાઈથી ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચો શરૂ થઈ રહી છે. આ વચ્ચે પોર્ટુગીઝ કેમ્પમાંથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાઉન્ડ ઓફ 16માં સ્પેન સામે 0-1થી કારમી હાર બાદ પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલમાં એક નવો યુગ શરૂ થવાનો છે.
વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયા પછી તરત જ મુખ્ય કોચ રોબર્ટો માર્ટિનેઝે તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું. હવે, પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલ ફેડરેશન (FPF) ટીમના સ્ટાર અને કેપ્ટન ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોના સૌથી વિશ્વસનીય અને પસંદગીના કોચમાંથી એક જોર્જ જીસસને નવા કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
પોર્ટુગીઝ મીડિયા આઉટલેટ 'એ બોલા' અનુસાર, ફેડરેશનના પ્રમુખ પેડ્રો પ્રોએન્કા ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં 71 વર્ષીય અનુભવી કોચ જોર્જ જીસસ સાથે મુલાકાત કરવાના છે. જો બધું યોજના મુજબ ચાલશે, તો જોર્જ જીસસ અને રોનાલ્ડોની જોડી ફરી એકવાર સાથે કામ કરતી જોવા મળશે. તેઓએ અગાઉ સાઉદી પ્રો લીગ ક્લબ અલ-નાસરમાં સાથે કામ કર્યું હતું, જ્યાં રોનાલ્ડોની ટીમે જોર્જ જીસસના માર્ગદર્શન હેઠળ લીગ ટાઇટલ જીત્યું હતું.
રોબર્ટો માર્ટિનેઝનો યુગ સમાપ્ત
સ્પેન સામેની હાર બાદ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયા બાદ રોબર્ટો માર્ટિનેઝે રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, આ એક યુગનો અંત છે. ફેડરેશન પ્રમુખ માટે હવે નવો કોચ પસંદ કરવાનો યોગ્ય સમય છે.
માર્ટિનેઝના કાર્યકાળમાં 41 વર્ષીય રોનાલ્ડો પર આંધળા વિશ્વાસ માટે પણ નોંધપાત્ર ટીકા થઈ હતી. ટીકાકારો માનતા હતા કે ટીમ વયસ્ય રોનાલ્ડો પર વધુ પડતી નિર્ભર બની ગઈ છે, જેના કારણે રાફેલ લીઓ અને બ્રુનો ફર્નાન્ડિસ જેવા યુવા સ્ટાર્સની પ્રતિભા દબાઈ ગઈ છે.
જોર્જ જીસસ કોણ છે ?
જોર્જ જીસસ પોર્ટુગલના સૌથી અનુભવી અને જાણીતા ફૂટબોલ કોચ પૈકીના એક છે. પોર્ટુગલના અમાડોરામાં જન્મેલા, 71 વર્ષીય ખેલાડીએ 1990માં તેમની કોચિંગ કારકિર્દી શરૂ કરી હતી. તેમણે બેનફિકા, સ્પોર્ટિંગ સીપી, ફ્લેમેન્ગો, અલ-હિલાલ, ફેનેરબાહસી અને અલ-નાસર જેવી મોટી વૈશ્વિક ફૂટબોલ ક્લબનું સંચાલન કર્યું છે. તેમણે બેનફિકાને અનેક સ્થાનિક ટ્રોફી અપાવી. વધુમાં 2019માં તેમણે ફ્લેમેન્ગોને બ્રાઝિલિયન લીગ અને પ્રતિષ્ઠિત કોપા લિબર્ટાડોરસમાં ટાઇટલ અપાવ્યા. જોર્જ જીસસ મેદાન પર તેમના કડક વર્તન માટે જાણીતા છે.
30 વર્ષનો અનુભવ, છતાં પહેલીવાર કરશે નેશનલ ટીમનું સંચાલન
જોર્જ જીસસ પાસે ફૂટબોલ કોચિંગમાં ત્રણ દાયકા (30 વર્ષ)થી વધુનો વ્યાપક અનુભવ છે. જોકે, આ લાંબી કારકિર્દીમાં આ પહેલીવાર હશે જ્યારે તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળશે. જીસસ લાંબા સમયથી રોનાલ્ડોના મોટા પ્રશંસક રહ્યા છે અને અલ-નાસર ખાતેના તેમના સમય દરમિયાન ખુલ્લેઆમ તેમનો બચાવ કર્યો છે. હવે, પોર્ટુગીઝ ચાહકો સામે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું જોર્જ જીસસ માર્ટિનેઝની જેમ રોનાલ્ડોની આસપાસ ટીમને કેન્દ્રિત કરવાનું ચાલુ રાખશે, કે પછી તે પોર્ટુગલની ગોલ્ડન જનરેશનને રોનાલ્ડોના પડછાયામાંથી બહાર કાઢીને નવી દિશામાં લઈ જશે.